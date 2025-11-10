Мои заказы

Цвета и Легенды Азербайджана

Погрузитесь в мир, где краски природы встречаются с дыханием веков.

Этот тур — не просто поездка, а живое повествование о земле, полной загадок, контрастов и вдохновения.

Здесь легенды оживают на фоне уникальных
читать дальше

ландшафтов, а каждый день дарит новые смыслы и открытия. Это путешествие для тех, кто ищет не только красивые виды, но и глубокую связь с местом, его историей и душой. Вас ждёт особая атмосфера, которую невозможно передать словами — её можно только прочувствовать.

Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

В программе:

  • Розовое озеро Масазыр (Pink Lake) — одно из самых необычных природных явлений в Азербайджане. Его вода окрашена в нежно-розовый оттенок благодаря высокой концентрации соли и особым микроорганизмам. В солнечные дни озеро играет всеми оттенками розового и сиреневого, создавая ощущение сказки. Это место не только удивляет своей красотой, но и притягивает фотографов и любителей необычных пейзажей со всего мира;
  • Горы Хызы (Candy Cane Mountains) — живописные и уникальные холмы с пестрыми полосами, напоминающими карамель или слоёный пирог. Цвета горных пород — от терракотового до бледно-зелёного — создают поистине фантастический вид. Эти марсианские пейзажи словно переносят в другое измерение, где природа демонстрирует свою удивительную фантазию и художественный вкус;
  • Гора Бешбармаг (Пять Пальцев) — священное место, окутанное легендами и преданиями. Названная в честь своей формы, напоминающей ладонь с пятью пальцами, гора веками привлекала паломников, искателей истины и силы. Здесь чувствуется особая атмосфера спокойствия, сосредоточенности и связи с чем-то большим. Место, где природа встречается с верой;
  • Мечеть Биби-Эйбат — одна из духовных жемчужин Азербайджана. Эта восстановленная мечеть XIII века возвышается на берегу Каспийского моря, сохраняя в себе ауру древности и спокойствия. Архитектура, утончённые детали и тишина внутри создают атмосферу благоговения. Это не просто исторический объект — это живой символ духовности и памяти;
Первый нефтяной скважина в Азербайджане — историческая точка, с которой началась мировая нефтяная эпоха. Здесь, на Апшеронском полуострове, в XIX веке был пробурен первый в мире промышленный нефтяной колодец. Это место напоминает о тех временах, когда Азербайджан стал родиной нефтяной революции, навсегда изменившей ход истории. Остановка здесь — это путешествие в прошлое, к истокам глобальной энергетики. Важная информация:.
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
  • При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта.
  • В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро Масазыр (Pink Lake)
  • Горы Хызы (Candy Cane Mountains)
  • Гора Бешбармаг (Пять Пальцев)
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первый нефтяной скважина в Азербайджане
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортный транспорт
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед (15-20 манат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Сахил, возле Макдоналдса
Завершение: Станция метро Сахил
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта
  • В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

