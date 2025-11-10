В программе:

Розовое озеро Масазыр (Pink Lake) — одно из самых необычных природных явлений в Азербайджане. Его вода окрашена в нежно-розовый оттенок благодаря высокой концентрации соли и особым микроорганизмам. В солнечные дни озеро играет всеми оттенками розового и сиреневого, создавая ощущение сказки. Это место не только удивляет своей красотой, но и притягивает фотографов и любителей необычных пейзажей со всего мира;

Горы Хызы (Candy Cane Mountains) — живописные и уникальные холмы с пестрыми полосами, напоминающими карамель или слоёный пирог. Цвета горных пород — от терракотового до бледно-зелёного — создают поистине фантастический вид. Эти марсианские пейзажи словно переносят в другое измерение, где природа демонстрирует свою удивительную фантазию и художественный вкус;

Гора Бешбармаг (Пять Пальцев) — священное место, окутанное легендами и преданиями. Названная в честь своей формы, напоминающей ладонь с пятью пальцами, гора веками привлекала паломников, искателей истины и силы. Здесь чувствуется особая атмосфера спокойствия, сосредоточенности и связи с чем-то большим. Место, где природа встречается с верой;

Мечеть Биби-Эйбат — одна из духовных жемчужин Азербайджана. Эта восстановленная мечеть XIII века возвышается на берегу Каспийского моря, сохраняя в себе ауру древности и спокойствия. Архитектура, утончённые детали и тишина внутри создают атмосферу благоговения. Это не просто исторический объект — это живой символ духовности и памяти;

Первый нефтяной скважина в Азербайджане — историческая точка, с которой началась мировая нефтяная эпоха. Здесь, на Апшеронском полуострове, в XIX веке был пробурен первый в мире промышленный нефтяной колодец. Это место напоминает о тех временах, когда Азербайджан стал родиной нефтяной революции, навсегда изменившей ход истории. Остановка здесь — это путешествие в прошлое, к истокам глобальной энергетики. Важная информация:.

Первый нефтяной скважина в Азербайджане — историческая точка, с которой началась мировая нефтяная эпоха. Здесь, на Апшеронском полуострове, в XIX веке был пробурен первый в мире промышленный нефтяной колодец. Это место напоминает о тех временах, когда Азербайджан стал родиной нефтяной революции, навсегда изменившей ход истории. Остановка здесь — это путешествие в прошлое, к истокам глобальной энергетики. Важная информация:.

• Первый нефтяной скважина в Азербайджане — историческая точка, с которой началась мировая нефтяная эпоха. Здесь, на Апшеронском полуострове, в XIX веке был пробурен первый в мире промышленный нефтяной колодец. Это место напоминает о тех временах, когда Азербайджан стал родиной нефтяной революции, навсегда изменившей ход истории. Остановка здесь — это путешествие в прошлое, к истокам глобальной энергетики. Важная информация: