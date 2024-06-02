Приготовьтесь к поездке по ярким и совершенно разным местам Азербайджана. В храме Атешгях узнаете о поклонении огню в Закавказье. Побываете на горящей горе Янардаг, овеянной легендами. В Гобустанском заповеднике прикоснётесь к эпохе первобытных людей, оставивших наскальные послания. А также увидите первые в мире нефтяные скважины и здание, признанное лучшим в 2014 году.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Первые в мире нефтяные скважины. Мы покажем историческое место, ставшее отправной точкой для развития нефтяной промышленности в регионе и по всему миру. Эти скважины находятся в районе Биби-Гейбат и были освоены ещё в 19 веке.

Храм огня Атешгях. На окраине селения Сураханы вы посетите интересный храм, который в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Здесь горит священное пламя, которое никогда не должно погаснуть. Мы расскажем о его истории, значении огня в зороастризме и древних ритуалах, очищающих душу. Вы увидите обряды, которые до сих пор проводятся в храме.

Огненная гора Янардаг. На склоне холма перед вами предстанет естественный вечный огонь — он возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность земли.

Гобустанский национальный парк. Вы также посетите археологический заповедник из списка ЮНЕСКО. Побываете на местах стоянок древних людей. Рассмотрите наскальные изображения возрастом до 20 000 лет. И перенесётесь в эпоху каменного века.

Грязевые вулканы. Мы познакомим вас с одним из самых зрелищных геологических явлений в Азербайджане. Вы понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи.

Культурный центр имени Гейдара Алиева. Вернувшись в Баку, мы подъедем к шедевру современной архитектуры и символу культурного возрождения нации. Вы узнаете о футуристическом проекте знаменитого архитектора Захи Хадид, который в 2014 году получил премию «Дизайн года» и был признан лучшим зданием в мире.

Организационные детали