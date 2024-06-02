Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
Приготовьтесь к поездке по ярким и совершенно разным местам Азербайджана. В храме Атешгях узнаете о поклонении огню в Закавказье. Побываете на горящей горе Янардаг, овеянной легендами. В Гобустанском заповеднике прикоснётесь к эпохе первобытных людей, оставивших наскальные послания. А также увидите первые в мире нефтяные скважины и здание, признанное лучшим в 2014 году.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первые в мире нефтяные скважины. Мы покажем историческое место, ставшее отправной точкой для развития нефтяной промышленности в регионе и по всему миру. Эти скважины находятся в районе Биби-Гейбат и были освоены ещё в 19 веке.
Храм огня Атешгях. На окраине селения Сураханы вы посетите интересный храм, который в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Здесь горит священное пламя, которое никогда не должно погаснуть. Мы расскажем о его истории, значении огня в зороастризме и древних ритуалах, очищающих душу. Вы увидите обряды, которые до сих пор проводятся в храме.
Огненная гора Янардаг. На склоне холма перед вами предстанет естественный вечный огонь — он возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность земли.
Гобустанский национальный парк. Вы также посетите археологический заповедник из списка ЮНЕСКО. Побываете на местах стоянок древних людей. Рассмотрите наскальные изображения возрастом до 20 000 лет. И перенесётесь в эпоху каменного века.
Грязевые вулканы. Мы познакомим вас с одним из самых зрелищных геологических явлений в Азербайджане. Вы понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи.
Культурный центр имени Гейдара Алиева. Вернувшись в Баку, мы подъедем к шедевру современной архитектуры и символу культурного возрождения нации. Вы узнаете о футуристическом проекте знаменитого архитектора Захи Хадид, который в 2014 году получил премию «Дизайн года» и был признан лучшим зданием в мире.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из отеля и обратно на минивэне Mercedes Vito
Дополнительные расходы: билет в археологический заповедник Гобустан — 10 манат (~$6) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 манат ($8–9), обед — 20–25 манат ($12–15) с человека
Экскурсию можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта
Экскурсию для вас проведёт один из сертифицированных гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 452 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Станислав
2 июня 2024
Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
И
Ирина
29 мая 2024
Интересная программа тура и комофортные условия поездки. И что немаловажно в экскурсии, особенно, в индивидуальной, грамотный гид. Его рассказы очень содержательные и сам он открытый для общения человек. Гобустан сам по себе прекрасен. Зона с интересными природными явлениями и наследием древних предков. Ехать, определенно, стоит.
Д
Дана
26 мая 2024
Доброго времени суток. Выбрала индивидульный тур, так как хотела получить персональный подход, чтобы весь опыт путешествия был ориентирован на меня. Этот критерий был выполнен сполна. Дорога была комфортная. На новой, читать дальше
ухоженной машине. Гид вкладывал в тур всего себя. Не отдалялся от нас ни на минуту, рассказывал о стране, ее истории и культуре на протяжении всего тура и охотно отвечал на возникающие вопросы. Сама страна, конечно, восхитительна, есть что посмотреть. Богатая история и культура и я рада, что ее представляют именно так. Осталась довольна поездкой и агенством. Искренне рекомендую.