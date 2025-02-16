Из Баку - к невероятным горам Азербайджана

Погреться у природного вечного огня, рассмотреть белемнитов и послушать красивые легенды
Без суеты и спешки мы отправимся к горящей горе Янардаг, живописным Агатовым горам и загадочному Бешбармагу. Вы увидите иероглифы зороастризма, древние окаменелости и потрясающие пейзажи.

Узнаете, как связан с этими территориями Македонский, какой была Кавказская Албания и чем занимаются сегодня живущие здесь люди. И зарядитесь энергией магических мест.
Из Баку - к невероятным горам Азербайджана
Из Баку - к невероятным горам Азербайджана
Из Баку - к невероятным горам Азербайджана
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Янардаг — горящая гора на окраине Баку. Она горит уже более 3000 лет, и это поистине удивительное зрелище. Внутри есть мини-музей, где вы рассмотрите наскальные надписи и иероглифы зороастризма и прикоснётесь к истории огнепоклонства.

Агатовые горы. Это завораживающее место, которое несколько миллионов лет назад находилось под водой. Здесь находятся белемниты — древние окаменелые моллюски.

Гора Бешбармаг, что в переводе означает «пять пальцев». У неё богатая история, полная легенд: археологи ведут тут раскопки, а паломники приходят поклониться вершинам и завязать ленточки на ветви инжира.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на территорию горы Янардаг — 9 манат за чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Mercedes Viano
  • Дорога от Баку до первой остановки занимает около 25 минут
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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