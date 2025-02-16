Без суеты и спешки мы отправимся к горящей горе Янардаг, живописным Агатовым горам и загадочному Бешбармагу. Вы увидите иероглифы зороастризма, древние окаменелости и потрясающие пейзажи. Узнаете, как связан с этими территориями Македонский, какой была Кавказская Албания и чем занимаются сегодня живущие здесь люди. И зарядитесь энергией магических мест.

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Описание экскурсии

Янардаг — горящая гора на окраине Баку. Она горит уже более 3000 лет, и это поистине удивительное зрелище. Внутри есть мини-музей, где вы рассмотрите наскальные надписи и иероглифы зороастризма и прикоснётесь к истории огнепоклонства.

Агатовые горы. Это завораживающее место, которое несколько миллионов лет назад находилось под водой. Здесь находятся белемниты — древние окаменелые моллюски.

Гора Бешбармаг, что в переводе означает «пять пальцев». У неё богатая история, полная легенд: археологи ведут тут раскопки, а паломники приходят поклониться вершинам и завязать ленточки на ветви инжира.

Организационные детали