1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«Вам откроются легенды и архитектурные хитрости Девичьей башни, трагичная история дворца Исмаилия, хроники дворца Ширваншахов и потрясающий восточный колорит базарной площади»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Сегодня в 15:00
12 июня в 14:30
€65 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
«Я расскажу, когда и почему Бакинское ханство прекратило своё существование, поведаю легенды об интересных домах и их названиях: Утюжке, Корабле и Доме с кошками»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
«Баку — это лабиринт, который таит множество историй и легенд»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
- ННаталья26 мая 2024Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
- ООльга17 мая 2024Я в полном восторге! Огромное спасибо!
- ТТатьяна15 мая 2024Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек! Обладает большим кругозором, ответил на все наши вопросы, и даже больше. Ставим 11
- ВВероника11 октября 2023Алиса стала мои первым гидом по Баку! Очень приятное общение, Алиса позитивная и открытая! Очень много дала дополнительного материала, спасибо! С удовольствием увижусь вновь!
- ДДмитрий29 сентября 2023Экскурсии по Баку с Алисой это какое-то произведение искусства! Сколько бы мы не гуляли до этого по Старому городу, на
- ЮЮлия24 сентября 2023Алиса очень любит свой город и заразила этим чувством нас. Вы услышите интересные и мистические истории о людях и домах
- ЕЕлена13 сентября 2020Фуад-замечательный гид. Он провел для меня VIP-экскурсию,потому что только я записалась на этот день. И общались мы не в чате,а
- ООлег10 сентября 2020Самая прекрасная экскурсия из всех посещенных мной онлайн! Обширные знания, приятная подача материала. Было очень интересно! Спасибо и успехов Фуаду! С удовольствием "посетил" бы еще его другие онлайн экскурсии, если будут.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 200. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Баку в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году