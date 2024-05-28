Откройте для себя мифы и легенды Баку с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Баку на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«Вам откроются легенды и архитектурные хитрости Девичьей башни, трагичная история дворца Исмаилия, хроники дворца Ширваншахов и потрясающий восточный колорит базарной площади»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Мистический Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Сегодня в 15:00
12 июня в 14:30
65 за всё до 4 чел.
Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
81 отзыв
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
«Я расскажу, когда и почему Бакинское ханство прекратило своё существование, поведаю легенды об интересных домах и их названиях: Утюжке, Корабле и Доме с кошками»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
«Баку — это лабиринт, который таит множество историй и легенд»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
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    рассказов, все очень интересно, познавательно и не скучно. Увлекает с первых минут и так жалко, когда экскурсия заканчивается. У нас не было связи и Лала любезно пришла за нами в ресторанчик, где мы сидели и где был вайфай, без проблем подстроилась под эти изменения. Все было просто чудесно, спасибо!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Я в полном восторге! Огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Прогулка по Старому городу
    Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек! Обладает большим кругозором, ответил на все наши вопросы, и даже больше. Ставим 11
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    из 10. Этот гид превзошел все наши ожидания. Есть большая насмотренность, Фуад один из лучших, он задал планку для следующих наших путешествий и наших гидов. Спасибо!

  • В
    Вероника
    11 октября 2023
    Мистический Баку
    Алиса стала мои первым гидом по Баку! Очень приятное общение, Алиса позитивная и открытая! Очень много дала дополнительного материала, спасибо! С удовольствием увижусь вновь!
  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2023
    Мистический Баку
    Экскурсии по Баку с Алисой это какое-то произведение искусства! Сколько бы мы не гуляли до этого по Старому городу, на
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    прогулке с Алисой он буквально наполнился жизнью. Время пролетело незаметно и прощаться совсем не хотелось, а хотелось слушать рассказы Алисы об истории этих мест ещё как минимум столько же. Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2023
    Мистический Баку
    Алиса очень любит свой город и заразила этим чувством нас. Вы услышите интересные и мистические истории о людях и домах
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    где они жили, узнаёте о традициях и семейных ценностях бакинцев. Погуляете по уютным дворикам и садикам старого города. Рекомендуем эту экскурсию, получите много удовольствия.

  • Е
    Елена
    13 сентября 2020
    Прогулка по Старому городу
    Фуад-замечательный гид. Он провел для меня VIP-экскурсию,потому что только я записалась на этот день. И общались мы не в чате,а
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    он-лайн. Фуад влюблен в свой город и эту любовь он передает своим слушателям. Это одна из лучших он-лайн экскурсий,на которых я была. Обязательно приеду в Баку и возьму Фуада гидом на другие его экскурсии. Огромное спасибо Фуаду за полученное удовольствие

  • О
    Олег
    10 сентября 2020
    Прогулка по Старому городу
    Самая прекрасная экскурсия из всех посещенных мной онлайн! Обширные знания, приятная подача материала. Было очень интересно! Спасибо и успехов Фуаду! С удовольствием "посетил" бы еще его другие онлайн экскурсии, если будут.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 200. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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