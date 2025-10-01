Предлагаю вам отправиться в мини-путешествие по удивительным окрестностям Баку.
В нашей программе: величественные горы и холмы, леса, реки и водопады, необыкновенные Марсианские горы и шашлык!
В нашей программе: величественные горы и холмы, леса, реки и водопады, необыкновенные Марсианские горы и шашлык!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПервая точка на нашем маршруте – Земляная радуга. Агатовые или Карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. После увидим святую гору Пять пальцев, которую также называют Горой желаний (обязательно загадаем желание). Далее направимся в Губу (Кубу), где восхитительный воздух, лес, горы, река, и водопад. Здесь готовят самый лучший шашлык, который мы сможем попробовать! И это еще не все, вас ожидает масса вдохновляющих пейзажей и положительных эмоций.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Земляная радуга. Агатовые или Карамельные горы
- Гора Пять пальцев или Гора желаний
- Губа (Куба) и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари в Гобустане
Откройте для себя удивительный мир Гобустана на джипах! Насладитесь видами Кавказа, грязевыми вулканами и древними наскальными рисунками
Начало: У вашего отеля
1 окт в 09:00
3 окт в 09:00
€250
€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Бешбармаг
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$129 за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
до 14 чел.
Двухдневный тур в Шеки
Погрузитесь в атмосферу древних городов и насладитесь видами Кавказа. Узнайте больше о культуре и истории Азербайджана в этом увлекательном туре
Начало: На проспекте Азербайджана
Расписание: ежедневно в 08:00
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€161
€189 за человека