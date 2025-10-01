Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам отправиться в мини-путешествие по удивительным окрестностям Баку.



В нашей программе: величественные горы и холмы, леса, реки и водопады, необыкновенные Марсианские горы и шашлык!

Описание экскурсии Первая точка на нашем маршруте – Земляная радуга. Агатовые или Карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. После увидим святую гору Пять пальцев, которую также называют Горой желаний (обязательно загадаем желание). Далее направимся в Губу (Кубу), где восхитительный воздух, лес, горы, река, и водопад. Здесь готовят самый лучший шашлык, который мы сможем попробовать! И это еще не все, вас ожидает масса вдохновляющих пейзажей и положительных эмоций.

