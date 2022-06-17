Загатала: едем искать русские следы

Очарование Загаталы заключается в том, что несмотря на то, что это небольшой, ухоженный, милый городок, он скрывает

Очарование Загаталы заключается в том, что несмотря на то, что это небольшой, ухоженный, милый городок, он скрывает в себе огромное количество исторических памятных мест, которые являются интернациональными.

Поэтому, сейчас мы отправляемся с Вами в увлекательное странствие по интересным достопримечательностям города и попробуем отгадать, к какому этническому происхождению относится тот или иной памятник либо здание. И во всем этом культурно-историческом созвездии найдем русские следы на азербайджанской земле.
Загатала: едем искать русские следы
Загатала: едем искать русские следы
Загатала: едем искать русские следы
Загатала: едем искать русские следы
Загатала: едем искать русские следы
Загатала: едем искать русские следы

Что вас ожидает 🤩

  • Старая городская площадь Платановая
  • Загатальская крепость
  • Окрестности Загатала
  • Село Верхний Чардахлар
  • Крепость Пери
  • Живописные села
  • Албанские и зороастрийские храмы XII-XIII вв.
  • Оригинальное кафе «Леззет»
  • Душевный отдых в очаровательном азербайджанском доме
  • Другие удивительные места

Что вас ожидает:

В поисках русского следа

Загатала – отправляемся в разведку по многовековым историческим достопримечательностям в поисках русского следа. Как и многие значимые города, Загатала может похвастаться старой городской площадью под названием Платановая. Она является своеобразным центром, вокруг которого и начался формироваться город. Мы прогуляемся по укромному историческому уголку, познакомимся к прилегающим к нему зданиям и узнаем, какое отношение к названию площади имеют деревья и освобожденный невольник.
А вот и знаменитое сооружение, которое мы искали – Загатальская крепость. Ее построило в 1830 году российское царское правительство. Ее добротно оснастили пушками, и здесь же располагался гарнизон. Зачем? Наша задача – выяснить это. Не зря же о крепости был написан Гылманом Илькиным роман «Восстание в крепости». Русские туристы могут в азербайджанском городе встретить еще одну родную их душе постройку – единственную в городе русскоязычную школу №2 имени Н. Гусейнова. Забавное явление – обучение в школе проводится на русском языке, а на школьном фасаде мы можем увидеть изображение натурального глобуса Азербайджана.
Окрестности Загатала – кладезь поистине уникальных локаций
Сам многоуровневый город необычайно красив. И именно необычайно. Древние здания, постройки советских времен, современные строения в сочетании с очаровательной, аккуратной природой создают удивительные картины. Село Верхний Чардахлар скрывает оригинальную постройку – крепость Пери. Она вырезана прямо в скале. В обрамлении зеленого холма она так и зазывает к себе, хотя добраться до нее не так-то и просто. Мы попробуем разгадать, кто же осмелился сотворить такое чудо, какие секреты хранятся за аккуратно вырезанным порталом, и кто же такая Пери.
Мы посетим живописные села, где нас ждут албанские и зороастрийские храмы 12, 13 веков, а также другие удивительные места с потрясающими историями и прекрасными фонами для фотосессий. А еще у нас будет возможность посетить оригинальное кафе «Леззет». Вы, наверняка, еще ни разу не обедали в «гнезде» дерева в настоящем диком лесу!
Душевный отдых в очаровательном азербайджанском доме
После насыщенного путешествия с увлекательными поисками русских следов в красочном азербайджанском уголке, мы переночуем в настоящем национальном доме этой потрясающей гостеприимной страны. Теперь Вы сможете в реальности прочувствовать обычный вечер обычной азербайджанской семьи в его традиционном духе. Это будет спокойное и душевное окончание содержательного и глубокого тура.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Ночь в частном доме
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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