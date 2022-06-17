Что вас ожидает:

В поисках русского следа

Загатала – отправляемся в разведку по многовековым историческим достопримечательностям в поисках русского следа. Как и многие значимые города, Загатала может похвастаться старой городской площадью под названием Платановая. Она является своеобразным центром, вокруг которого и начался формироваться город. Мы прогуляемся по укромному историческому уголку, познакомимся к прилегающим к нему зданиям и узнаем, какое отношение к названию площади имеют деревья и освобожденный невольник.

А вот и знаменитое сооружение, которое мы искали – Загатальская крепость. Ее построило в 1830 году российское царское правительство. Ее добротно оснастили пушками, и здесь же располагался гарнизон. Зачем? Наша задача – выяснить это. Не зря же о крепости был написан Гылманом Илькиным роман «Восстание в крепости». Русские туристы могут в азербайджанском городе встретить еще одну родную их душе постройку – единственную в городе русскоязычную школу №2 имени Н. Гусейнова. Забавное явление – обучение в школе проводится на русском языке, а на школьном фасаде мы можем увидеть изображение натурального глобуса Азербайджана.

Окрестности Загатала – кладезь поистине уникальных локаций

Сам многоуровневый город необычайно красив. И именно необычайно. Древние здания, постройки советских времен, современные строения в сочетании с очаровательной, аккуратной природой создают удивительные картины. Село Верхний Чардахлар скрывает оригинальную постройку – крепость Пери. Она вырезана прямо в скале. В обрамлении зеленого холма она так и зазывает к себе, хотя добраться до нее не так-то и просто. Мы попробуем разгадать, кто же осмелился сотворить такое чудо, какие секреты хранятся за аккуратно вырезанным порталом, и кто же такая Пери.

Мы посетим живописные села, где нас ждут албанские и зороастрийские храмы 12, 13 веков, а также другие удивительные места с потрясающими историями и прекрасными фонами для фотосессий. А еще у нас будет возможность посетить оригинальное кафе «Леззет». Вы, наверняка, еще ни разу не обедали в «гнезде» дерева в настоящем диком лесу!

Душевный отдых в очаровательном азербайджанском доме

После насыщенного путешествия с увлекательными поисками русских следов в красочном азербайджанском уголке, мы переночуем в настоящем национальном доме этой потрясающей гостеприимной страны. Теперь Вы сможете в реальности прочувствовать обычный вечер обычной азербайджанской семьи в его традиционном духе. Это будет спокойное и душевное окончание содержательного и глубокого тура.

Важная информация: