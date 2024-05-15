Старый город Баку — лабиринт самобытных улочек, в котором ничего не стоит заблудиться. На прогулке я стану вашим проводником в мир историй, тайн и легенд крепости Ичери-шехер. Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, заглянете в караван-сарай и мастерскую художника. А главное — погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьется его сердце.

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за 1 человека или €120 за человека, если вас больше

от €200 за 1 человека или €120 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

В уже далёком 2020 году, во время пандемии, эта экскурсия проводилась в онлайн-формате и была очень тепло встречена виртуальными путешественниками. Поэтому мы решили дать ей вторую жизнь — но уже в формате живой прогулки с гидом!

Что вас ожидает

Символы Баку: от дворцов до базаров. Вам откроются легенды и архитектурные хитрости Девичьей башни, трагичная история дворца Исмаилия, хроники дворца Ширваншахов и потрясающий восточный колорит базарной площади.

Узкие улочки Ичери-шехер. В лабиринтах Старого города мы поговорим об истории Баку и отыщем интересные детали: красивые резные балконы, святилище, студию художника Али Шемси и необычный памятник поэту Алиага Вахиду.

Мечети Мухаммеда, Исмаилия и Джума-мечеть. Поговорим о «сломанной башне» и войске Петра I, рассмотрим интересные детали построек и обсудим их роль в жизни города.

Детали, которые помогут понять быт и обычаи бакинцев. Мы заглянем в двухэтажный караван-сарай, рассмотрим медресе и действующую баню Гаджи. А еще отыщем шахский овдан и выясним, чем он отличается от колодцев древней Руси.

Также за 3 часа я поделюсь вкусными местами Ичери-шехер: вы узнаете, где позавтракать традиционным блюдом кюкю, куда идти за гранатовыми винами и какая чайхана славится лучшими вареньями. А еще открою секрет знаменитого стаканчика армуду.

Организационные детали