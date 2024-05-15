Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Старый город Баку — лабиринт самобытных улочек, в котором ничего не стоит заблудиться. На прогулке я стану вашим проводником в мир историй, тайн и легенд крепости Ичери-шехер. Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, заглянете в караван-сарай и мастерскую художника. А главное — погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьется его сердце.
В уже далёком 2020 году, во время пандемии, эта экскурсия проводилась в онлайн-формате и была очень тепло встречена виртуальными путешественниками. Поэтому мы решили дать ей вторую жизнь — но уже в формате живой прогулки с гидом!
Что вас ожидает
Символы Баку: от дворцов до базаров. Вам откроются легенды и архитектурные хитрости Девичьей башни, трагичная история дворца Исмаилия, хроники дворца Ширваншахов и потрясающий восточный колорит базарной площади.
Узкие улочки Ичери-шехер. В лабиринтах Старого города мы поговорим об истории Баку и отыщем интересные детали: красивые резные балконы, святилище, студию художника Али Шемси и необычный памятник поэту Алиага Вахиду.
Мечети Мухаммеда, Исмаилия и Джума-мечеть. Поговорим о «сломанной башне» и войске Петра I, рассмотрим интересные детали построек и обсудим их роль в жизни города.
Детали, которые помогут понять быт и обычаи бакинцев. Мы заглянем в двухэтажный караван-сарай, рассмотрим медресе и действующую баню Гаджи. А еще отыщем шахский овдан и выясним, чем он отличается от колодцев древней Руси.
Также за 3 часа я поделюсь вкусными местами Ичери-шехер: вы узнаете, где позавтракать традиционным блюдом кюкю, куда идти за гранатовыми винами и какая чайхана славится лучшими вареньями. А еще открою секрет знаменитого стаканчика армуду.
Организационные детали
Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
Экскурсия обзорная и достопримечательности мы осмотрим только снаружи
От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в центру Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Fuad — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 794 туристов
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности.
К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
15 мая 2024
Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек! Обладает большим кругозором, ответил на все наши вопросы, и даже больше. Ставим 11 из 10. Этот гид превзошел все наши ожидания. Есть большая насмотренность, Фуад один из лучших, он задал планку для следующих наших путешествий и наших гидов. Спасибо!
Е
Елена
13 сен 2020
Фуад-замечательный гид. Он провел для меня VIP-экскурсию,потому что только я записалась на этот день. И общались мы не в чате,а он-лайн. Фуад влюблен в свой город и эту любовь он передает своим слушателям. Это одна из лучших он-лайн экскурсий,на которых я была. Обязательно приеду в Баку и возьму Фуада гидом на другие его экскурсии. Огромное спасибо Фуаду за полученное удовольствие
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Олег
10 сен 2020
Самая прекрасная экскурсия из всех посещенных мной онлайн! Обширные знания, приятная подача материала. Было очень интересно! Спасибо и успехов Фуаду! С удовольствием "посетил" бы еще его другие онлайн экскурсии, если будут.
Е
Елена
8 сен 2020
Экскурсия получилась необыкновенно интересной. Слушать Фуада можно бесконечно, он настолько увлекательно и интересно провел с нами эти несколько часов, что казалось мы прошлись с ним реально по старым улочкам Баку. Советую посетить эту экскурсию.
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Natalia
7 сен 2020
Фуад влюблен в Баку, взахлеб рассказывает о его истории и сегодняшнем дне. Это увлекает, время летит незаметно. Очень красив вечерний Баку. И здорово было услышать вживую песнь муэдзина. Жаль, что нет других экскурсий, Интересно было бы посмотреть на этот замечательный город под другим углом. . Навеняка Фуаду было бы еще много, о чем рассказать
Ольга
7 сен 2020
Экскурсия прошла замечательно. Видно что гид очень любит свой город, и мы, не побоюсь это написать за всех онлайн-путешественников тоже полюбили Баку! Рассказ интересный, живой, время пролетело незаметно. Фуад, я ещё с Вами хочу путешествовать!!!!
Елена
7 сен 2020
Браво Фуаду! Отличный рассказчик, влюбленный в свой город, увлеченный его прошлым и настоящим и умеющий передать эту влюбленность своим зрителям. А какие стихи он читал во время экскурсии! Он сам и является автором задушевных строк. С удовольствием запишусь на следующие экскурсии этого гида и рекомендую всем их посетить.
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Наталья
7 сен 2020
Получила огромное удовольствие от экскурсии, появилось желание приехать в замечательный город Баку! Экскурсовод настолько интересно рассказывал о достопримечательностях Старого города, что несколько часов пролетело незаметно! Спасибо большое.
Е
Елена
28 авг 2020
Экскурсовод замечательный!!! Любящий свой город. Чувствуется доброжелательность. Хороший рассказчик. Я заплатила за час,а получила около 2 часов!!! Люблю получать больше. Мне нравятся такие специалисты которые за эти же деньги хотят рассказать больше. Увидела много достопримечательностей. Узнала много нового. Спасибо Трипстеру и особая благодарность экскурсоводу.
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Виктор
27 авг 2020
Решил снова пойти на он-лайн экскурсию по старому городу с Фуадом и снова очарован. Вдохновенный и лиричный рассказ влюбленного в свой город человека, После такого рассказа сам заряжаешься любовью к Баку и мечтаешь побывать наяву. Особая благодарность за возможность увидеть вечерний город.
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Наталья
20 авг 2020
Очень интересно! Хорошо проведена экскурсия! Красивый старый город!!!
Е
Елена
8 авг 2020
Красивый город. Умеющий увлечь эмоциональный гид.
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Ольга
7 авг 2020
Благо-дарю за прогулку по вечернему городу!!! Фуад очень увлеченно, заряжая своим позитивом слушателей, с любовью говорил о своем родном городе. После такого рассказа охотно верится, что какие бы границы нас читать дальше
не разделяли люди смогут жить в мире, согласии и единстве, как и задумывалась изначально. Как сказал поэт Р. Рождественский Но зачем себя обидел? Ты ж еще Баку Не видел! Если ты Баку не видел, - Что тогда ты видел? Что? Спасибо, Фуад, что не дали мне себя обидеть)))))))))))))))
Галина
7 авг 2020
Я - опытный посетитель онлайн экскурсий, и думала, что меня уже сложно чем-то восхитить. Но Фуаду это удалось. Настолько легко, интересно, непринужденно шла экскурсия, исторические факты, места съёмок фильмов, легенды, читать дальше
стихи, которые наш замечательный экскурсовод читал - это нечто!!! Чувствовалось, что Фуад очень любит свой город хорошо знает его историю, и вообще очень эрудированный молодой человек. Стемнело, зажглись фонари, что придало нашей экскурсии еще большее очарование. Теперь Баку - первоочередной город для поездки в моем списке.
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Ирина
15 июля 2020
Интересно, познавательно, даже некоторые традиции узнала, спасибо, буду другим рекомендовать. .