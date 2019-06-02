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Описание
Что вас ожидает
Истоки нового города
Фотопрогулка начнётся перед Hard Rock Cafe Baku. Место выбрано неслучайно, ведь напротив него находится Музей Литературы Азербайджана: вы узнаете, как и почему именно отсюда нефтепромышленники начали выстраивать европейский Баку за пределами стен старой крепости.
Аутентичность Старого города
Здесь вас ждут колоритные виды, крепостные стены и знаменитые достопримечательности. Вы пройдёте через главные ворота Гоша Гала, посмотрите на наследие древнего города. Я расскажу, когда и почему Бакинское ханство прекратило своё существование, поведаю легенды об интересных домах и их названиях: Утюжке, Корабле и Доме с кошками. Конечно, вы посмотрите на главные символы Старого Баку — Дворец Ширваншахов и Девичью башню, сфотографируетесь там, где древний Баку соединяется с эпохой нефтяного бума и современными зданиями. Кроме того, вы, как Никулин, упадёте на месте съёмок «Бриллиантовой руки» и узнаете, где снимался «Человек-амфибия».
Баку эпохи нефтяного бума
В этой части фотопрогулки вы увидите изящную бакинскую филармонию, узнаете, что располагалось здесь раньше. Погуляете по красивейшему саду бакинского губернатора, которого отправили усмирять мусульман, а он влюбился в город и остался здесь. Увидите самое романтичное здание города, постройки мецената Тагиева, дом с необычным названием-именем Исмаилия — о каждом месте я расскажу вам удивительные истории и легенды.
Организационные детали
Вы получите от 30 до 50 профессиональных фотографий с обработкой.
В хорошую погоду в программу экскурсии возможно добавить прогулку по Приморскому бульвару.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Старом Городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lala — ваш гид в Баку
Провёл 142 экскурсии для 170 туристов
Мне 30, я с детства влюблена в историю Баку, собираю легенды, истории домов и старые фото города.
Я фанат путешествий, у меня три высших образования: банковское дело, менеджмент и управление туризмом.
Обожаю фотографировать, знаю все потайные места старого Баку. Приходите на мои экскурсии, не пожалеете.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
2 июня 2019
Эта была наша первая экскурсия в этом очаровательном городе. Лала удивительный человек, знающая свой город, рассказывала о нем с такой любовью, что просто не возможно не влюбится в Баку. Как из сундучка у неё вылетали одна за другой истории домов, их владельцев, их судьбы: очаровательные, иногда печальные. Разговор за чашечкой ароматного чая с вареньем из инжира в одном из многочисленных кафе Старого города, о жизни и о традициях. Время пролетело не заметно, а на память об этих незабываемых минутах у нас остались фото. Лала спасибо за экскурсию.
А
Алексей
31 мая 2019
Замечательная экскурсии, Лала просто молодец, сумела заинтересовать всех своих слушателей, хотя это было и не легко. Спасибо ей большое.
Андрей
29 мая 2019
Экскурсия с Лалой превратилась в увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Баку. Мы услышали истории о людях и судьбах, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Потрясающий рассказчик и увлеченный своим делом человек! Спасибо за легкость, юмор и информативность - нам было очень приятно открыть Азербайджан и Баку вместе с вами!
Т
Татьяна
20 апр 2019
Огромная благодарность нашему гиду Лале, за потрясающую экскурсию и за то, что она помогла увидеть нам Баку через ее призму: любви, восхищения историей города, уважения к великим людям которые жили и творили в этом чудном городе. После нашей экскурсии, полюбила Баку всем сердцем. А ведь в первый раз я так не впечатлилась городом. Просто нужен был хороший проводник. Благодарю от всей души, и безумно рада, что нам выпала возможность прогуляться вместе, впечатлиться и влюбиться в Баку, благодаря вам. Спасибо!
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Eva
19 апр 2019
Все прошло приятно, увлекательно и интересно!
Н
Наталия
15 апр 2019
Путешествовали в компании 6 чел. Лала провела потрясающую экскурсию по старому городу. За 3 часа услышали много легенд и информации, посмеялись и всплакнули). Лала очень увлечена историей города, да и сама она очень харизматичная девушка, так что время пролетело на одном дыхании. Большой плюс - получили отличные фотографии с прекрасным фоном. Всем очень рекомендую!
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Елена
14 апр 2019
Лала замечательный гид, рассказчик,просто очень хороший человек. На экскурсии раскрывает необычные стороны простых вещей. Вся прогулка прошла на одном дыхании. Мы в восторге! Большое спасибо! Буду очень рекомендовать друзьям и знакомым.
Т
Татьяна
19 мар 2019
Лала - отличный гид! Мы сразу попросили ее- поменьше дат и исторических подробностей, побольше историй из жизни города и его жителей. И получили замечательную 3-часовую экскурсию. Герои ее рассказов были как живые. Даже фотографировать забывали, так заслушались. Лала знает много забавных исторических случаев, рассказывает о традициях в своей семье. И это не заученная с бумажки речь, а живой разговор про то, что было, про то, что стало. Она может дать много советов, что привезти из Баку, в какие потайные красивые места заглянуть, куда поехать кроме Баку. И одновременно фотографирует в самых красивых местах, фотографии в обработке присылает без задержки. Мы очень довольны, и смело можем ее рекомендовать гостям города.
С
Сергей
7 мар 2019
Добрый день. Рекомендую экскурсовода Лалу - позитивный, интересный, интеллегентный человек с увлекательными историями о старом городе, любящий свой город. Лала знает много историй о семьях жителей Баку, дает представление как появился и развивался город. В общем - впечатления только положительные. Большое спасибо Вам, Лала!
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Вера
7 ноя 2018
Лала, отличный увлеченный своим делом гид. Очень интересно рассказывает, приятный, позитивный человек. Экскурсия пройдет легко и интересно. Всем рекомендуем.
Т
Татьяна
13 окт 2018
Лала! спасибо за интересную экскурсию! спасибо,за то,что согласились начать ее в 9 утра! осматривать город или просто гулять по нему после Вашей экскурсии -удовольствие! очень живой и красочный рассказ о Баку!!! в восторге!
Елена
2 окт 2018
Лала - просто куколка. Отзывчивая, милая, умная. Экскурсия пролетела незаметно. Много фотались в интересных местах, мы в восторге. Однозначно рекомендуем!
Н
Наталья
1 окт 2018
Совершенно замечательная Лала провела с нами потрясающие 4 часа! Мы были в Баку впервые и однозначно вернемся сюда с детьми. Экскурсия очень интересная, Лала очень доброжелательная, позитивная и увлеченная, рассказанные ею истории привели к тому, что нам захотелось узнать, прочитать больше об этом городе и увидеть его снова! Фотографии необыкновенные! Спасибо, Лала, большое! Удачи вам во всем!
Е
Елена
18 сен 2018
Лала, большое спасибо за прогулку!!!! Такой замечательный человек останется в памяти на долго, Лала очень любит свой город и тем интересней ее слушать. Потрясающе, увлекательно, просто, понятно, незабываемо! Час как вернулись с прогулки, эмоции на высоте. Очень рекомендую этого гида! Елена, Андрей. Москва.
А
Андрей
15 сен 2018
Лалп вилеколепно провела экскурсию,видно что очень любит Баку. Просто нам очень повезло,таких экскурсовадов запоминаешь на всю жизнь.