Вас ждёт прогулка, которая оставит не только новые впечатления и открытия, но и качественные фотографии. Вы погрузитесь в атмосферу Старого города и современного европейского Баку, узнаете местные легенды и особенности образа жизни. Фиолетовые кэбы, иконические Пламенные башни, древние крепостные стены и легендарная Девичья Башня окажутся на вашем пути, а целая серия профессиональных фотографий станет приятным дополнением к прогулке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истоки нового города

Фотопрогулка начнётся перед Hard Rock Cafe Baku. Место выбрано неслучайно, ведь напротив него находится Музей Литературы Азербайджана: вы узнаете, как и почему именно отсюда нефтепромышленники начали выстраивать европейский Баку за пределами стен старой крепости.

Аутентичность Старого города

Здесь вас ждут колоритные виды, крепостные стены и знаменитые достопримечательности. Вы пройдёте через главные ворота Гоша Гала, посмотрите на наследие древнего города. Я расскажу, когда и почему Бакинское ханство прекратило своё существование, поведаю легенды об интересных домах и их названиях: Утюжке, Корабле и Доме с кошками. Конечно, вы посмотрите на главные символы Старого Баку — Дворец Ширваншахов и Девичью башню, сфотографируетесь там, где древний Баку соединяется с эпохой нефтяного бума и современными зданиями. Кроме того, вы, как Никулин, упадёте на месте съёмок «Бриллиантовой руки» и узнаете, где снимался «Человек-амфибия».

Баку эпохи нефтяного бума

В этой части фотопрогулки вы увидите изящную бакинскую филармонию, узнаете, что располагалось здесь раньше. Погуляете по красивейшему саду бакинского губернатора, которого отправили усмирять мусульман, а он влюбился в город и остался здесь. Увидите самое романтичное здание города, постройки мецената Тагиева, дом с необычным названием-именем Исмаилия — о каждом месте я расскажу вам удивительные истории и легенды.

Организационные детали