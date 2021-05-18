Полезная информация о Баку

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Местное время в Баку
21:2924
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаБаку
По-английскиBaku
Это столицаБаку является столицей Азербайджана
Население города1 116 513 чел.
АэропортыHeydar Aliyev ZXT, Гейдар Алиев GYD
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота-23 м. от уровня моря

Где находится Баку на карте

Баку фото города
Баку

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