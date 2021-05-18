Полезная информация о Баку
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Местное время в Баку
21:2924
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Баку
|По-английски
|Baku
|Это столица
|Баку является столицей Азербайджана
|Население города
|1 116 513 чел.
|Аэропорты
|Heydar Aliyev ZXT, Гейдар Алиев GYD
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|-23 м. от уровня моря
Где находится Баку на карте
Баку
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