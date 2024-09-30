Мои заказы

Классика Азербайджана: от Баку до села Киш

Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Мы покажем вам лучшие локации гостеприимного Азербайджана. Вас ждут древние города, артефакты заповедника Гобустан, пейзажи озера Нохур и тайны храма Атешгях. Вы узнаете интересные факты о Шеки, погрузитесь в историю села Киш и попробуете азербайджанский чай. Будет вкусно, интересно и красиво, присоединяйтесь!
5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по Бакинской набережной, а из Нагорного парка полюбуемся Башнями Пламени.

Обзорная экскурсия по Баку
2 день

Горящая горя Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях

Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Горящая горя Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях
3 день

Среди петроглифов и вулканов Гобустана

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих эпох. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку. А дальше отправимся в необычное место: к огромному скоплению грязевых вулканов. Похоже, что земля дышит через пузыри и бульканье глины. Ландшафты создают ощущение, что вы находитесь на другой планете.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Среди петроглифов и вулканов Гобустана
4 день

Мавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в Шеки

Сегодня вас ждёт путешествие по разным районам Азербайджана. Сначала посетим мавзолей Дири Баба. Он стоит на высеченной в отвесной скале площадке и представляет собой двухъярусное здание. Был построен в 15 веке и хранит нетленные мощи, привлекающие паломников со всего мира.

Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы. Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей. Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой.

Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле.

Мавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в Шеки
5 день

Дворец шекинских ханов и село Киш

Утром отправимся на прогулку по городу. Побываем в летнем Дворце шекинских ханов и полюбуемся его витражами шебеке, созданными без использования клея и гвоздей. Именно из-за них здание внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого направимся в село Киш. Именно здесь расположена раннехристианская албанская церковь, возведённая около 12 века, а ещё предположительно находятся захоронения викингов.

Затем вернёмся в Баку. На обратном пути сделаем остановку и полакомимся азербайджанским чаем с вареньем. По прибытии разместимся в отеле.

Дворец шекинских ханов и село Киш
6 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель 2*$600
2-мест. номер, отель 3*$640
2-мест. номер, отель 4*$720
2-мест. номер, отель 4+*$820
1-мест. номер, отель 2*$710
1-мест. номер, отель 3*$780
1-мест. номер, отель 4*$940
1-мест. номер, отель 4+*$1080
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чаепитие
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
Яна
30 сен 2024
Всё было хорошо, спасибо!

