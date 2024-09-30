Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по Бакинской набережной, а из Нагорного парка полюбуемся Башнями Пламени.
Горящая горя Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях
Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Среди петроглифов и вулканов Гобустана
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих эпох. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку. А дальше отправимся в необычное место: к огромному скоплению грязевых вулканов. Похоже, что земля дышит через пузыри и бульканье глины. Ландшафты создают ощущение, что вы находитесь на другой планете.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в Шеки
Сегодня вас ждёт путешествие по разным районам Азербайджана. Сначала посетим мавзолей Дири Баба. Он стоит на высеченной в отвесной скале площадке и представляет собой двухъярусное здание. Был построен в 15 веке и хранит нетленные мощи, привлекающие паломников со всего мира.
Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы. Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей. Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой.
Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле.
Дворец шекинских ханов и село Киш
Утром отправимся на прогулку по городу. Побываем в летнем Дворце шекинских ханов и полюбуемся его витражами шебеке, созданными без использования клея и гвоздей. Именно из-за них здание внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого направимся в село Киш. Именно здесь расположена раннехристианская албанская церковь, возведённая около 12 века, а ещё предположительно находятся захоронения викингов.
Затем вернёмся в Баку. На обратном пути сделаем остановку и полакомимся азербайджанским чаем с вареньем. По прибытии разместимся в отеле.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер, отель 2*
|$600
|2-мест. номер, отель 3*
|$640
|2-мест. номер, отель 4*
|$720
|2-мест. номер, отель 4+*
|$820
|1-мест. номер, отель 2*
|$710
|1-мест. номер, отель 3*
|$780
|1-мест. номер, отель 4*
|$940
|1-мест. номер, отель 4+*
|$1080
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины