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отзыв, так как он помогает нам улучшать качество наших услуг.



Нам жаль, что вам не удалось полностью понять и насладиться экскурсией. В будущем мы приложим больше усилий, чтобы обеспечить более качественный перевод для гостей, предпочитающих русский язык. Ваше замечание о скорости экскурсии также очень важно для нас, и мы учтем это при планировании времени на каждой остановке, чтобы все могли насладиться местами без спешки.



Мы стремимся сделать наши туры комфортными для всех наших гостей и уже работаем над улучшениями, чтобы будущие поездки стали еще лучше. Будем рады, если у вас будет возможность попробовать наши туры еще раз и убедиться в позитивных изменениях.



С уважением, Эмиль Гасанов