За 1 день вы познакомитесь с природными чудесами Азербайджана и прикоснётесь к разным его эпохам — от рисунков палеолита до шедевров постмодернизма! Посмотрите доисторические петроглифы в национальном парке Гобустан, узнаете о грязевых вулканах и их целебных свойствах. Посетите зороастрийский храм Атешгях и исследуете огненную гору Янардаг. А также полюбуйтесь архитектурой современного Баку.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Грязевые вулканы. В Азербайджане находится почти половина всех грязевых вулканов мира — это геологическое явление вызвано подземными газами и жидкостями, которые вырываются на поверхность.
- Нацпарк Гобустан. Находится под охраной ЮНЕСКО. Петроглифы Гобустана считаются одними из самых древних и хорошо сохранившихся в мире. Они дадут вам представление о жизни и ритуалах людей каменного века.
- Атешгях. Храм зороастрийцев и индуистов, основанный в 17 веке и известный вечными огнями. На протяжении веков он был местом паломничества, а надписи на санскрите и персидском языке свидетельствуют о его древнем религиозном значении.
- Огенная гора Янардаг. Горит уже тысячи лет. Это символ древних связей Азербайджана с огнепоклонничеством.
- Культурный центр имени Гейдара Алиева. Шедевр постмодернизма. Его волнообразный дизайн нарушает традиционные каноны архитектуры региона и символизирует прогрессивный, ориентированный на будущее Азербайджан.
Вы узнаете:
- Благодаря чему горит гора Янардаг.
- Как семья Нобелей повлияла на развитие города и мировую нефтяную промышленность.
- Как наскальные рисунки Гобустана отражают жизнь и культуру людей, живших здесь тысячи лет назад.
- Почему храм огнепоколонников Атешгях возник именно здесь.
- И многое другое.
Организационные детали
В стоимость включено:.
трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Hi
Ace, услуги профессионального гида
Отдельно оплачиваются входные билеты — 40 манат за всё и обед в кафе азербайджанской кухни — 10-15 манат (по желанию) Маршрут включает минимальные пешие прогулки — в основном, в нацпарке Гобустан и внутри храма Атешгях. Возрастных ограничений нет, физическая подготовка не требуется В случае сильного дождя посещение вулканов может быть отменено Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Двойных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 19 туристов
Основанная в 2012 году, наша компания имеет заслуженную репутацию одного из ведущих поставщиков услуг изысканного туризма. Мы предлагаем гостям страны самый стильный способ исследовать и наслаждаться чудесами Баку и культурнымЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карина
11 дек 2024
К гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось для самостоятельного осмотра. В целом ничего другого мы и не ожидали.
Эмиль
Ответ организатора:
Здравствуйте, Карина!
Благодарим вас за обратную связь. Нам искренне жаль, что организация и тайминг тура не полностью оправдали ваши ожидания. Мы
Благодарим вас за обратную связь. Нам искренне жаль, что организация и тайминг тура не полностью оправдали ваши ожидания. Мы
Наталия
7 ноя 2024
Были с экскурсией в ноябре 2024 с гидом Самиром.
Нам понравилось, гид очень подкован, хорошо знает историю своей страны, любит её, информацию подавал интересно, с юмором, опираясь на богатый жизненный опыт, свободно владеет несколькими языками. Гиду большое спасибо за экскурсию.
Рекомендуем к посещению. Места знаковые для знакомства со страной, находятся недалеко от Баку, но это на целый день
Нам понравилось, гид очень подкован, хорошо знает историю своей страны, любит её, информацию подавал интересно, с юмором, опираясь на богатый жизненный опыт, свободно владеет несколькими языками. Гиду большое спасибо за экскурсию.
Рекомендуем к посещению. Места знаковые для знакомства со страной, находятся недалеко от Баку, но это на целый день
Л
Лилия
22 окт 2024
Запихнули в англоязычную группу, поэтому что говорил экскурсовод - понять и оценить не могу, но то, что немного переводилось на русский язык было слишком поверхностно и слишком тихо, приходилось напрягать уши. По всем местам практически бежали, потом выдавалось по 15 минут на самостоятельный осмотр. Не могу рекомендовать данную турфирму, увы (
Эмиль
Ответ организатора:
УважаемаяЛилия,
Благодарим вас за ваш отзыв и сожалеем, что ваш опыт с нами не оправдал ваших ожиданий. Мы искренне ценим ваш
Благодарим вас за ваш отзыв и сожалеем, что ваш опыт с нами не оправдал ваших ожиданий. Мы искренне ценим ваш
И
Ильдар
19 окт 2024
Посетили четыре интересных места за 1 день. Все супер, сопровождение, информирование, удобство автобуса, отношение организаторов и гида: связались заранее, встретили на месте, были на связи в whatsapp
Удобно, что можно рюкзаки
Удобно, что можно рюкзаки
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