Из Баку - к грязевым вулканам, храму огня и древним петроглифам

Исследовать самые популярные локации Азербайджана за 8 часов
За 1 день вы познакомитесь с природными чудесами Азербайджана и прикоснётесь к разным его эпохам — от рисунков палеолита до шедевров постмодернизма! Посмотрите доисторические петроглифы в национальном парке Гобустан, узнаете о грязевых вулканах и их целебных свойствах. Посетите зороастрийский храм Атешгях и исследуете огненную гору Янардаг. А также полюбуйтесь архитектурой современного Баку.
3.75
4 отзыва
Из Баку - к грязевым вулканам, храму огня и древним петроглифам
Из Баку - к грязевым вулканам, храму огня и древним петроглифам
Из Баку - к грязевым вулканам, храму огня и древним петроглифам
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Грязевые вулканы. В Азербайджане находится почти половина всех грязевых вулканов мира — это геологическое явление вызвано подземными газами и жидкостями, которые вырываются на поверхность.
  • Нацпарк Гобустан. Находится под охраной ЮНЕСКО. Петроглифы Гобустана считаются одними из самых древних и хорошо сохранившихся в мире. Они дадут вам представление о жизни и ритуалах людей каменного века.
  • Атешгях. Храм зороастрийцев и индуистов, основанный в 17 веке и известный вечными огнями. На протяжении веков он был местом паломничества, а надписи на санскрите и персидском языке свидетельствуют о его древнем религиозном значении.
  • Огенная гора Янардаг. Горит уже тысячи лет. Это символ древних связей Азербайджана с огнепоклонничеством.
  • Культурный центр имени Гейдара Алиева. Шедевр постмодернизма. Его волнообразный дизайн нарушает традиционные каноны архитектуры региона и символизирует прогрессивный, ориентированный на будущее Азербайджан.

Вы узнаете:

  • Благодаря чему горит гора Янардаг.
  • Как семья Нобелей повлияла на развитие города и мировую нефтяную промышленность.
  • Как наскальные рисунки Гобустана отражают жизнь и культуру людей, живших здесь тысячи лет назад.
  • Почему храм огнепоколонников Атешгях возник именно здесь.
  • И многое другое.

Организационные детали

В стоимость включено:.

трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Hi

Ace, услуги профессионального гида
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — 40 манат за всё и обед в кафе азербайджанской кухни — 10-15 манат (по желанию)
  • Маршрут включает минимальные пешие прогулки — в основном, в нацпарке Гобустан и внутри храма Атешгях. Возрастных ограничений нет, физическая подготовка не требуется
  • В случае сильного дождя посещение вулканов может быть отменено
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    • ежедневно в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€39
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Двойных ворот Старого города
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    3.8
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    2
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    Карина
    11 дек 2024
    К гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось для самостоятельного осмотра. В целом ничего другого мы и не ожидали.
    К гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось дляК гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось дляК гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось дляК гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось дляК гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось дляК гиду претензий нет, сама организация и тайминг не понравились, мало времени на достопримечательности давалось для
    Эмиль
    Эмиль
    Ответ организатора:
    Здравствуйте, Карина!
    Благодарим вас за обратную связь. Нам искренне жаль, что организация и тайминг тура не полностью оправдали ваши ожидания. Мы
    читать дальше

    стараемся учитывать баланс между запланированными мероприятиями и временем для самостоятельного осмотра, но понимаем, что каждому клиенту важно что-то свое.
    Ваши комментарии помогут нам лучше планировать и улучшать наши услуги в будущем. Если вы решите снова путешествовать с нами, будем рады предложить вам более персонализированный маршрут.
    Спасибо за ваш отзыв, и надеемся снова приветствовать вас в Азербайджане!
    С уважением, Эмиль Гасанов

    Наталия
    7 ноя 2024
    Были с экскурсией в ноябре 2024 с гидом Самиром.
    Нам понравилось, гид очень подкован, хорошо знает историю своей страны, любит её, информацию подавал интересно, с юмором, опираясь на богатый жизненный опыт, свободно владеет несколькими языками. Гиду большое спасибо за экскурсию.
    Рекомендуем к посещению. Места знаковые для знакомства со страной, находятся недалеко от Баку, но это на целый день
    Л
    22 окт 2024
    Запихнули в англоязычную группу, поэтому что говорил экскурсовод - понять и оценить не могу, но то, что немного переводилось на русский язык было слишком поверхностно и слишком тихо, приходилось напрягать уши. По всем местам практически бежали, потом выдавалось по 15 минут на самостоятельный осмотр. Не могу рекомендовать данную турфирму, увы (
    Эмиль
    Эмиль
    Ответ организатора:
    УважаемаяЛилия,

    Благодарим вас за ваш отзыв и сожалеем, что ваш опыт с нами не оправдал ваших ожиданий. Мы искренне ценим ваш
    читать дальше

    отзыв, так как он помогает нам улучшать качество наших услуг.

    Нам жаль, что вам не удалось полностью понять и насладиться экскурсией. В будущем мы приложим больше усилий, чтобы обеспечить более качественный перевод для гостей, предпочитающих русский язык. Ваше замечание о скорости экскурсии также очень важно для нас, и мы учтем это при планировании времени на каждой остановке, чтобы все могли насладиться местами без спешки.

    Мы стремимся сделать наши туры комфортными для всех наших гостей и уже работаем над улучшениями, чтобы будущие поездки стали еще лучше. Будем рады, если у вас будет возможность попробовать наши туры еще раз и убедиться в позитивных изменениях.

    С уважением, Эмиль Гасанов

    И
    19 окт 2024
    Посетили четыре интересных места за 1 день. Все супер, сопровождение, информирование, удобство автобуса, отношение организаторов и гида: связались заранее, встретили на месте, были на связи в whatsapp

    Удобно, что можно рюкзаки
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    оставить в автобусе, можно спокойно брать экскурсию в день выезда из отеля. Храм огня и Янардаг находится около международного аэропорта, можно прямо оттуда уехать на свой рейс на такси, не придется стоять в пробке, чтобы вернуться в центр Баку

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