Что посмотреть в Баку

Чем заняться в Баку, столице Азербайджана?

Баку — современный город 🏙️, в котором есть что посмотреть и чем заняться, это уникальные места, как архитектурные, так и природные достопримечательности 🏛️, памятники, фонтаны, Каспийское море 🌊 и очень вкусная еда
Содержание статьи

О городе Баку

Центр Гейдара Алиева в Баку
Центр Гейдара Алиева в Баку

Баку – «город ветров», расположившийся от берега Каспийского моря вверх по склону горы в южной части Апшеронского полуострова. Один из самых крупных городов Кавказа одновременно является промышленным, экономическим центром Закавказья и гостеприимным местом для туристов. В столице Азербайджана органично сочетаются историческая архитектура и современные комплексы с удобной инфраструктурой.

Зачем сюда едут?

Баку ответит на любой запрос туристов. 😃 Здесь можно познакомиться с изысканной архитектурой старого города и насладиться традиционной азербайджанской кухней. Большое число памятников, музеев привлекают любителей истории. Пляжный отдых дополнит знакомство с местной культурой с июня по сентябрь. Желающие проникнуться атмосферой восточного базара могут сходить на один из бакинских рынков.

Что можно увидеть?

На обзорной экскурсии вы познакомитесь с увлекательной историей города, уходящей корнями в средневековье. В историческом центре Баку можно пройтись по лабиринтам аллей, посмотреть мечети и памятники архитектуры. Углубиться в изучение традиций страны помогут многочисленные музеи. Для любителей неспешных прогулок город богат парками с фонтанами, общественными площадками, пешеходными улочками.

10 основных достопримечательностей

Бакинский приморский бульвар
Бакинский приморский бульвар
Улочки Старого города Баку
Улочки Старого города Баку
Девичья Баня
Девичья Баня

1. Приморский бульвар Баку. Набережная

Одно из любимых мест отдыха как туристов, так и местных жителей.

Пространство с более чем 100-летней историей сегодня имеет статус Национального парка. Протяженность набережной 5 км. Ее уникальность в сочетании открытого участка вдоль побережья с парком, расположенным чуть выше. Здесь можно подышать морским воздухом, прокатиться на аттракционах и спрятаться в тени деревьев от жаркого солнца.

Прогулка по бакинской набережной
Прогулка по бакинской набережной
5
5 отзывов
от
90
за всё
Открыть историю и своеобразие Баку на экскурсии по главному бульвару города

2. Старый город (Ичери-шехер)

Центральная часть Баку, с которой можно начать знакомство с городом в сопровождении гида.

Древний комплекс окружен крепостными стенами с 5 воротами и 25 башнями. Внутри находятся караван-сараи, мечети и часовни, жилые дома. Улицы старого города знакомы по фильму «Бриллиантовая рука». С начала 21-го века исторический квартал внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
$
30
за чел.
Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана, где
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
5
11 отзывов
от
$
65
за всё

3. Дворцовый комплекс Ширваншахов

Экскурсии по дворцу Ширваншахов и прилегающей к нему территории погрузят в атмосферу восточного колорита и удивительного прошлого страны.

Строительство резиденции правителей проходило с 13-го по 16-й век. При этом все здания и дворики выдержаны в едином архитектурном стиле. Помимо дворца в комплекс входят двор Диван-хане, мечеть Кей-Кубада и мавзолей Сейида Яхья Бакуви, усыпальница Ширваншахов и Восточный портал «Ворота Мурада». Во дворце представлена экспозиция с найденными во время раскопок предметами быта.

С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
4.9
7 отзывов
50
за всё
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием

4. Девичья башня

Самая загадочная часть Старого города окутает посетителей атмосферой мистики. 😯 Опытные гиды, которых можно найти на нашем сайте, расскажут легенды, связанные с этим строением.

Дата основания и изначальное назначение башни неизвестны. По одной из версий она была построена как религиозный объект. В 12 в. входила в оборонительную систему города. В 18-19 вв. использовалась как маяк. Сегодня башня представляет собой музей.

Весь Баку по маршруту «Формула 1»
Весь Баку по маршруту «Формула 1»
5
1 отзыв
$
50
за чел.
Маршрут «Формулы 1» охватывает все главные достопримечательности Старого города Баку

5. Бани Баку

Познакомиться с культурой омовений вы можете в сохранившихся банных комплексах Баку.

К известным бакинским баням, доступным для посещения, относят баню при дворце Ширваншахов, бани Гаджи Гаиба (примерно 15-й в.), Ага Михаила (18-й в.), Касум Бека (18-19 вв.). Традиционно они состояли из нескольких помещений с разным назначением.

Посещение бань было неотъемлемой частью социальной жизни бакинцев. И наряду с прямым назначением сопровождалось общением, чайными церемониями, игрой в нарды.

Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
25
за чел.
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Национальный банный тур «Хаммам - подарок Востока»
Национальный банный тур «Хаммам - подарок Востока»
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120
за чел.
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
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23 отзыва
75
за всё
Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер

6. Бакинские караван-сараи

Древние аналоги гостиниц имеют особое архитектурное и историческое значение. Вы можете посетить Ханский (Малый) (17-й в.), Бухарский и Мултанский караван-сараи (14-15 вв.).

Географическое положение Баку определило город как значимую точку торговых путей, связывающих Восток и Запад. Для проживания и проведения сделок купцов были построены караван-сараи. Особенность бакинских в географическом разделении их постояльцев.

Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
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Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Баку старый и новый - архитектура и искусство
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Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Шеки, город ханов и торговцев
Шеки, город ханов и торговцев
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Шеки - один из главных туристических центров Азербайджана

7. Нагорный парк

Полюбоваться видами Баку вы можете со смотровых площадок в Нагорном парке, расположенном в самой высокой точке города.

Строительство парка началось в 1935 г., а последние реконструкции проведены в 2013 г. Парк представляет собой многоярусную зеленую зону с аллеями, украшенными скульптурами. Основные строения парка – Зеленый театр и дворец Гюлистан, где проводятся различные культурные и общественные мероприятия.

Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
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Узнать Баку за 3 часа
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Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
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Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
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8. Площадь фонтанов

Место для прогулок, где можно освежиться в жаркий день или передохнуть между посещением памятников архитектуры, расположенных вокруг.

«Парапет» – первая городская площадь, основанная в 1868 г. Полная реконструкция площади произошла в 2010 г. Были перестроены фонтаны и увеличено число зеленых посадок. Рядом со сквером в зданиях бывших караван-сараев находятся кинотеатр «Араз», музей азербайджанской литературы.

9. Пламенные башни (Flame Towers)

Современная достопримечательность притягивает внимание местных жителей и туристов с 2012 г. Комплекс из 3 зданий разной высоты по форме напоминают языки пламени. 🔥 В вечернее время запускается подсветка, имитирующая движение огня. Башни – самая высокая постройка Баку. Расположены в западной части, а увидеть их вершины можно из любой точки города. В башнях расположены гостиница, частные жилые апартаменты и офисные помещения.

Экскурсия по древнему городу Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия по древнему городу Баку и пылающих небоскребов
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10. Ж/д вокзал станции «Баку-Пассажирский»

Станция представляет собой интерес как историческое сооружение и как возможность познакомиться с окрестностями Баку.

Вокзал открыл свои двери для пассажиров в 1880 г. Состоял из двух зданий – Тифлисского (сегодня памятник архитектуры) и Сабунчинского. С 1976 г. последний прекратил свою деятельность и был заменен новой постройкой.

Современный бакинский вокзал гармонично сочетает железнодорожную инфраструктуру, места для отдыха, питания, обмена валюты и покупок.

Трансфер в Нафталан
Трансфер в Нафталан
от
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90
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Если Вы уже забронировали номер в санатории г

Чем можно заняться, кроме просмотра достопримечательностей?

Путешествие в Баку подходит и любителям активного знакомства с культурой страны, и сторонникам неспешного отдыха и созерцания. Семьи с детьми находят развлечения по интересам. Туристы отмечают открытость, душевность и гостеприимство местных жителей. Богатая азербайджанская кухня, близость моря, природные и архитектурные памятники сделают поездку насыщенной и запоминающейся.

5 вещей, которые можно сделать в Баку

Аквапарк Dalga Beach Aquapark Resort
Аквапарк Dalga Beach Aquapark Resort
Яшил-Базар
Яшил-Базар
Очаровательные фламинго в Бакинском зоопарке
Очаровательные фламинго в Бакинском зоопарке

1. Осмотрите город с высоты

Холмистая местность Баку располагает к тому, чтобы полюбоваться панорамой города и моря сверху. Один из способов – прокатиться на бакинском фуникулере, открытом в 1960 г. и модернизированном в 2012 г. Ежедневно, кроме понедельника, вагончики за 4 минуты поднимают желающих со станции «Бахрам Гур» в Нагорный парк. Длина рельс – 455 м.

Также вы можете подняться на колесе обозрения Baku Eye на высоту 60 м с видом на город с одной стороны и море с другой. Аттракцион появился в 2014 г. на берегу Бакинской бухты.

Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку
Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку
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Земля и небо Баку
Земля и небо Баку
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Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни

2. Познакомьтесь с животным миром

Более 125 видов животных, в т. ч. символ – розовые фламинго, вы можете увидеть старейшем в Азербайджане Бакинском зоопарке. Зоопарк был открыт в 1928 г., недавно проведена реконструкция. Помимо вольеров с животными на территории 4 га, находятся акватеррариум и контактный зоопарк для самых юных посетителей.

Для знакомства с морскими обитателями посетите дельфинарий «Марлин» (Marlin). Здесь можно посмотреть занимательные выступления дельфинов, морских котиков и морских львов, а также поплавать с дельфинами.

Для удобства купить входные билеты можно через наш сайт.

3. Погрузитесь в традиции Азербайджана

Культурный центр Гейдара Алиева, построенный в 2012 г., является удивительным образцом современной архитектуры, хранящим память о прошлом страны. Площадь здания составляет почти 6 га и разделена на 3 отдела: аудиториум с конференц-залами, выставочные залы и музей. Внутри вы найдете множество экспозиций: история края, национальные традициям, Азербайджан в миниатюре и другие тематические выставки. В Центре регулярно проводятся торжественные мероприятия.

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4. Отведайте местную кухню

Кухня – такая же значимая часть культуры, как и природные и архитектурные достояния. Кулинарные традиции Азербайджана заслуживают особого внимания. Сытная, вкусная, наполненная не только мясными и рыбными блюдами, но и сладостям кухня удовлетворит любого гурмана. Недорого отведать традиционные блюда в обстановке национального колорита можно во множестве ресторанов Баку, например, «Долма», «Фируза», Novbahar. Приобрести свежие овощи, фрукты, специи и консервацию можно на знаменитых Яшил-Базаре («Зеленом») и Таза-Базаре («Новом»).

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5. Окунитесь в Каспийское море

С июня по сентябрь море становится комфортным для купания со средней температурой воды +25°C. Пляжи находятся чуть в отдалении от центральной части Баку. Песчаное дно и пологий вход подойдут для отдыхающих с детьми. Большинство пляжей имеют необходимое оборудование – зонтики, лежаки, кабины для переодеваний.

Любители водного экстрима могут посетить аквапарки, например, Dalga Beach Aquapark Resort.

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Чтобы отдых стал каждому по душе

Баку – многогранный город с многовековой историей. Чтобы проникнуться атмосферой востока, познакомиться с традициями, углубиться в интересную историю города и страны, посетите памятные места с экскурсиями. Вы можете выбрать подходящего вам гида по опыту, цене, на основе отзывов на нашем сайте. И тогда от путешествия в Баку останутся только самые душевные воспоминания. 😊

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