Что посмотреть в Баку

О городе Баку
Баку – «город ветров», расположившийся от берега Каспийского моря вверх по склону горы в южной части Апшеронского полуострова. Один из самых крупных городов Кавказа одновременно является промышленным, экономическим центром Закавказья и гостеприимным местом для туристов. В столице Азербайджана органично сочетаются историческая архитектура и современные комплексы с удобной инфраструктурой.
Зачем сюда едут?
Баку ответит на любой запрос туристов. 😃 Здесь можно познакомиться с изысканной архитектурой старого города и насладиться традиционной азербайджанской кухней. Большое число памятников, музеев привлекают любителей истории. Пляжный отдых дополнит знакомство с местной культурой с июня по сентябрь. Желающие проникнуться атмосферой восточного базара могут сходить на один из бакинских рынков.
Что можно увидеть?
На обзорной экскурсии вы познакомитесь с увлекательной историей города, уходящей корнями в средневековье. В историческом центре Баку можно пройтись по лабиринтам аллей, посмотреть мечети и памятники архитектуры. Углубиться в изучение традиций страны помогут многочисленные музеи. Для любителей неспешных прогулок город богат парками с фонтанами, общественными площадками, пешеходными улочками.
10 основных достопримечательностей
1. Приморский бульвар Баку. Набережная
Одно из любимых мест отдыха как туристов, так и местных жителей.
Пространство с более чем 100-летней историей сегодня имеет статус Национального парка. Протяженность набережной 5 км. Ее уникальность в сочетании открытого участка вдоль побережья с парком, расположенным чуть выше. Здесь можно подышать морским воздухом, прокатиться на аттракционах и спрятаться в тени деревьев от жаркого солнца.
2. Старый город (Ичери-шехер)
Центральная часть Баку, с которой можно начать знакомство с городом в сопровождении гида.
Древний комплекс окружен крепостными стенами с 5 воротами и 25 башнями. Внутри находятся караван-сараи, мечети и часовни, жилые дома. Улицы старого города знакомы по фильму «Бриллиантовая рука». С начала 21-го века исторический квартал внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Дворцовый комплекс Ширваншахов
Экскурсии по дворцу Ширваншахов и прилегающей к нему территории погрузят в атмосферу восточного колорита и удивительного прошлого страны.
Строительство резиденции правителей проходило с 13-го по 16-й век. При этом все здания и дворики выдержаны в едином архитектурном стиле. Помимо дворца в комплекс входят двор Диван-хане, мечеть Кей-Кубада и мавзолей Сейида Яхья Бакуви, усыпальница Ширваншахов и Восточный портал «Ворота Мурада». Во дворце представлена экспозиция с найденными во время раскопок предметами быта.
4. Девичья башня
Самая загадочная часть Старого города окутает посетителей атмосферой мистики. 😯 Опытные гиды, которых можно найти на нашем сайте, расскажут легенды, связанные с этим строением.
Дата основания и изначальное назначение башни неизвестны. По одной из версий она была построена как религиозный объект. В 12 в. входила в оборонительную систему города. В 18-19 вв. использовалась как маяк. Сегодня башня представляет собой музей.
5. Бани Баку
Познакомиться с культурой омовений вы можете в сохранившихся банных комплексах Баку.
К известным бакинским баням, доступным для посещения, относят баню при дворце Ширваншахов, бани Гаджи Гаиба (примерно 15-й в.), Ага Михаила (18-й в.), Касум Бека (18-19 вв.). Традиционно они состояли из нескольких помещений с разным назначением.
Посещение бань было неотъемлемой частью социальной жизни бакинцев. И наряду с прямым назначением сопровождалось общением, чайными церемониями, игрой в нарды.
6. Бакинские караван-сараи
Древние аналоги гостиниц имеют особое архитектурное и историческое значение. Вы можете посетить Ханский (Малый) (17-й в.), Бухарский и Мултанский караван-сараи (14-15 вв.).
Географическое положение Баку определило город как значимую точку торговых путей, связывающих Восток и Запад. Для проживания и проведения сделок купцов были построены караван-сараи. Особенность бакинских в географическом разделении их постояльцев.
7. Нагорный парк
Полюбоваться видами Баку вы можете со смотровых площадок в Нагорном парке, расположенном в самой высокой точке города.
Строительство парка началось в 1935 г., а последние реконструкции проведены в 2013 г. Парк представляет собой многоярусную зеленую зону с аллеями, украшенными скульптурами. Основные строения парка – Зеленый театр и дворец Гюлистан, где проводятся различные культурные и общественные мероприятия.
8. Площадь фонтанов
Место для прогулок, где можно освежиться в жаркий день или передохнуть между посещением памятников архитектуры, расположенных вокруг.
«Парапет» – первая городская площадь, основанная в 1868 г. Полная реконструкция площади произошла в 2010 г. Были перестроены фонтаны и увеличено число зеленых посадок. Рядом со сквером в зданиях бывших караван-сараев находятся кинотеатр «Араз», музей азербайджанской литературы.
9. Пламенные башни (Flame Towers)
Современная достопримечательность притягивает внимание местных жителей и туристов с 2012 г. Комплекс из 3 зданий разной высоты по форме напоминают языки пламени. 🔥 В вечернее время запускается подсветка, имитирующая движение огня. Башни – самая высокая постройка Баку. Расположены в западной части, а увидеть их вершины можно из любой точки города. В башнях расположены гостиница, частные жилые апартаменты и офисные помещения.
10. Ж/д вокзал станции «Баку-Пассажирский»
Станция представляет собой интерес как историческое сооружение и как возможность познакомиться с окрестностями Баку.
Вокзал открыл свои двери для пассажиров в 1880 г. Состоял из двух зданий – Тифлисского (сегодня памятник архитектуры) и Сабунчинского. С 1976 г. последний прекратил свою деятельность и был заменен новой постройкой.
Современный бакинский вокзал гармонично сочетает железнодорожную инфраструктуру, места для отдыха, питания, обмена валюты и покупок.
Чем можно заняться, кроме просмотра достопримечательностей?
Путешествие в Баку подходит и любителям активного знакомства с культурой страны, и сторонникам неспешного отдыха и созерцания. Семьи с детьми находят развлечения по интересам. Туристы отмечают открытость, душевность и гостеприимство местных жителей. Богатая азербайджанская кухня, близость моря, природные и архитектурные памятники сделают поездку насыщенной и запоминающейся.
5 вещей, которые можно сделать в Баку
1. Осмотрите город с высоты
Холмистая местность Баку располагает к тому, чтобы полюбоваться панорамой города и моря сверху. Один из способов – прокатиться на бакинском фуникулере, открытом в 1960 г. и модернизированном в 2012 г. Ежедневно, кроме понедельника, вагончики за 4 минуты поднимают желающих со станции «Бахрам Гур» в Нагорный парк. Длина рельс – 455 м.
Также вы можете подняться на колесе обозрения Baku Eye на высоту 60 м с видом на город с одной стороны и море с другой. Аттракцион появился в 2014 г. на берегу Бакинской бухты.
2. Познакомьтесь с животным миром
Более 125 видов животных, в т. ч. символ – розовые фламинго, вы можете увидеть старейшем в Азербайджане Бакинском зоопарке. Зоопарк был открыт в 1928 г., недавно проведена реконструкция. Помимо вольеров с животными на территории 4 га, находятся акватеррариум и контактный зоопарк для самых юных посетителей.
Для знакомства с морскими обитателями посетите дельфинарий «Марлин» (Marlin). Здесь можно посмотреть занимательные выступления дельфинов, морских котиков и морских львов, а также поплавать с дельфинами.
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3. Погрузитесь в традиции Азербайджана
Культурный центр Гейдара Алиева, построенный в 2012 г., является удивительным образцом современной архитектуры, хранящим память о прошлом страны. Площадь здания составляет почти 6 га и разделена на 3 отдела: аудиториум с конференц-залами, выставочные залы и музей. Внутри вы найдете множество экспозиций: история края, национальные традициям, Азербайджан в миниатюре и другие тематические выставки. В Центре регулярно проводятся торжественные мероприятия.
4. Отведайте местную кухню
Кухня – такая же значимая часть культуры, как и природные и архитектурные достояния. Кулинарные традиции Азербайджана заслуживают особого внимания. Сытная, вкусная, наполненная не только мясными и рыбными блюдами, но и сладостям кухня удовлетворит любого гурмана. Недорого отведать традиционные блюда в обстановке национального колорита можно во множестве ресторанов Баку, например, «Долма», «Фируза», Novbahar. Приобрести свежие овощи, фрукты, специи и консервацию можно на знаменитых Яшил-Базаре («Зеленом») и Таза-Базаре («Новом»).
5. Окунитесь в Каспийское море
С июня по сентябрь море становится комфортным для купания со средней температурой воды +25°C. Пляжи находятся чуть в отдалении от центральной части Баку. Песчаное дно и пологий вход подойдут для отдыхающих с детьми. Большинство пляжей имеют необходимое оборудование – зонтики, лежаки, кабины для переодеваний.
Любители водного экстрима могут посетить аквапарки, например, Dalga Beach Aquapark Resort.
Чтобы отдых стал каждому по душе
Баку – многогранный город с многовековой историей. Чтобы проникнуться атмосферой востока, познакомиться с традициями, углубиться в интересную историю города и страны, посетите памятные места с экскурсиями. Вы можете выбрать подходящего вам гида по опыту, цене, на основе отзывов на нашем сайте. И тогда от путешествия в Баку останутся только самые душевные воспоминания. 😊