Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Начало вашего путешествия
Ваше незабываемое путешествие начнется сразу после выхода из аэропорта. Мы погрузимся в атмосферу Баку, столицы Азербайджана, и откроем для себя её уникальную культуру и историю.
Исследование Баку
Вместе мы посетим множество музеев и исторических мест, которые расскажут о богатом наследии этой удивительной страны. Вы сможете увидеть:
- Современные архитектурные шедевры
- Старинные здания, сохранившие дух прошлого
- Культурные центры и выставки
Путешествие по регионам
Но это ещё не всё! Мы также отправимся в живописные регионы Азербайджана, где вас ждут:
- Величественные горы
- Ущелья с захватывающими видами
- Селения малых народов, где вы сможете познакомиться с их традициями и образом жизни
Насыщенная программа
За 5 дней нашего путешествия вы увидите множество уникальных мест и получите массу положительных эмоций. Это будет время, наполненное открытиями и новыми впечатлениями.
Ваши ожидания
Вы обязательно останетесь довольны проведенным временем на моей Родине! Каждое мгновение этого путешествия подарит вам новые знания и яркие воспоминания.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспортные расходы
- Проживание на базе завтрака в отеле 3 звезды (двухместное и трехместное размещение)
- Входные билеты в Био Гарден
- Входные билеты в Гобустанский заповедник (все локации 4-ого дня)
- Входные билеты в Центр Гейдара Алиева.
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Уважаемый гость
- Сообщите мне пожалуйста информацию о вашем авиарейсе
- Как только вы приобретете билеты на самолет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
s
saidabb
10 ноя 2024
Эльнур, спасибо большое за Ваши услуги. Пунктуально, надежно, комфортно. Помимо того что мы увидели красивейшие места вблизи Баку, также еще и узнали от Вас много интересного о жизни азербайджанцев. В следующий приезд обязательно обратимся вновь к Вам!
t
tul
23 окт 2024
Thanks Elnur for the tour to Sheki. Very professional, and expert driver. Very cooperative, friendly and respectable person. Always on time, though we got late but he managed time Very professionally without compromising our sight seeing. Highly recommended for the tours in Azerbaijan
s
serdarbolat_
13 окт 2024
I fully recommend Elnur's services for my friends or whoever will see this post. if you want to discover Azerbaijan in all its beauty and corners, choose Elnur's service for
a
alohatravel
10 сен 2024
Эльнур, спасибо большое за качественное и профессиональное сопровождение наших туристов! Все всегда на высоте! Доверяем путешествие по Азербайджану только Вам!!
М
Марианна
23 авг 2024
My friends and I just finished a wonderful trip to Baku and a day trip to Gobustan. Elnur was our driver and a guide. He is fluent in Russian, knowledgeable,
A
Atia
23 авг 2024
Спасибо Эльнуру за экскурсию в Шеки. Очень профессиональный водитель. Очень отзывчивый, дружелюбный и респектабельный человек. Всегда приезжал вовремя, хотя мы и опаздывали, но он очень профессионально распределял время, не мешая нам осматривать достопримечательности. Настоятельно рекомендую для поездок по Азербайджану.
Тур входит в следующие категории Баку
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