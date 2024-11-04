5 дней
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
«Это уникальный «хуторок» с очень живописной территорией, музеем и гостиничным комплексом»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $1 250 за всё до 3 чел.
2 дня
В Южные субтропики: Ленкорань и Гирканский заповедник (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Увидим башню-тюрьму, где сидел Сталин, и посетим особняк Ленкоранского хана, в котором нынче располагается местный Историко-Краеведческий музей»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут Музей ковра и Музей искусств, Центр Гейдара Алиева и Дом-музей братьев Нобель»
36 233₽ за человека
6 дней
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
«Далее — посещение Музея ковра, где вам расскажут об древнем искусстве ковроткачества и дадут мастер-класс»
$1 193 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музеи»
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Сейчас в Баку в категории "Музеи" можно забронировать 4 тура от 500 до 36 233.
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