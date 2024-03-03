Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что будем настолько впечатлены. Шеки, ты прекрасен, однозначно. Экскурсия стоит потраченного времени. Азик был прав: это лучший маршрут. После долгих переговоров мы все-таки решили поехать и не пожалели. И не сомневайтесь — езжайте! Отличный гид, комфортный автомобиль, одним словом, дерзайте! Всем понравится.