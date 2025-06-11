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Ленкорань, портовый город на берегу Каспийского моря, славится своим субтропическим климатом, что делает его идеальным местом для выращивания азербайджанского чая. Здесь вы сможете увидеть цитрусовые сады, горячие источники и насладиться чистым воздухом.



Экскурсия включает посещение местных достопримечательностей, таких как термальный источник Истису и живописное озеро Ханбулан. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана