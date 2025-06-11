Ленкорань, портовый город на берегу Каспийского моря, славится своим субтропическим климатом, что делает его идеальным местом для выращивания азербайджанского чая. Здесь вы сможете увидеть цитрусовые сады, горячие источники и насладиться чистым воздухом.
Экскурсия включает посещение местных достопримечательностей, таких как термальный источник Истису и живописное озеро Ханбулан. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана
Экскурсия включает посещение местных достопримечательностей, таких как термальный источник Истису и живописное озеро Ханбулан. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные чайные плантации
- 🍊 Цитрусовые сады с мандаринами
- 💧 Горячие источники Истису
- 🏞 Живописное озеро Ханбулан
- 🌞 Субтропический климат
Что можно увидеть
- Чайные плантации
- Цитрусовые сады
- Горячий источник Истису
- Озеро Ханбулан
Описание экскурсииЛенкорань и окрестности Ленкорань — старинный портовый город на берегу Каспийского моря. Благодаря субтропическому климату он стал главным поставщиком азербайджанского чая. А еще он знаменит цитрусовыми садами, горячими источниками, чистым воздухом и дружелюбной атмосферой. Все это вы увидите и ощутите на себе. Мы посетим самые интересные места в городе и за его пределами. В программе:
- я покажу вам, как в цитрусовом саду растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви;
- вы увидите бьющий из-под земли горячий термальный источник Истису с водой, насыщенной множеством полезных элементов. По желанию в нее можно окунуться, но не более чем на 15 минут;
- на чайной плантации вы разберетесь в сортах местного чая и попробуете их на вкус, а также узнаете, как и когда в Азербайджане начали выращивать чай;
- на озере Ханбулан вы полюбуетесь живописными видами и узнаете, почему в советское время озеро решили оградить дамбой.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитрусовый сад
- Термальный источник Истису
- Чайная плантация
- Озеро Ханбулан
- Водопад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гостиница туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- С нами можно связаться по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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