Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара

Погрузитесь в атмосферу Ленкорани: горячие источники, цитрусовые сады и чайные плантации ждут вас в этом старинном портовом городе
Ленкорань, портовый город на берегу Каспийского моря, славится своим субтропическим климатом, что делает его идеальным местом для выращивания азербайджанского чая. Здесь вы сможете увидеть цитрусовые сады, горячие источники и насладиться чистым воздухом.

Экскурсия включает посещение местных достопримечательностей, таких как термальный источник Истису и живописное озеро Ханбулан. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные чайные плантации
  • 🍊 Цитрусовые сады с мандаринами
  • 💧 Горячие источники Истису
  • 🏞 Живописное озеро Ханбулан
  • 🌞 Субтропический климат
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Ближайшие даты:
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июн
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Чайные плантации
  • Цитрусовые сады
  • Горячий источник Истису
  • Озеро Ханбулан

Описание экскурсии

Ленкорань и окрестности Ленкорань — старинный портовый город на берегу Каспийского моря. Благодаря субтропическому климату он стал главным поставщиком азербайджанского чая. А еще он знаменит цитрусовыми садами, горячими источниками, чистым воздухом и дружелюбной атмосферой. Все это вы увидите и ощутите на себе. Мы посетим самые интересные места в городе и за его пределами. В программе:
  • я покажу вам, как в цитрусовом саду растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви;
  • вы увидите бьющий из-под земли горячий термальный источник Истису с водой, насыщенной множеством полезных элементов. По желанию в нее можно окунуться, но не более чем на 15 минут;
  • на чайной плантации вы разберетесь в сортах местного чая и попробуете их на вкус, а также узнаете, как и когда в Азербайджане начали выращивать чай;
  • на озере Ханбулан вы полюбуетесь живописными видами и узнаете, почему в советское время озеро решили оградить дамбой.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитрусовый сад
  • Термальный источник Истису
  • Чайная плантация
  • Озеро Ханбулан
  • Водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гостиница туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • С нами можно связаться по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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