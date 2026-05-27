Собираетесь в Бахрейн? Мы сделаем так, что ваше знакомство с островом начнётся легко и комфортно. Забудьте о поисках такси и языковом барьере — просто выходите из зоны прилёта. Водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по нужному адресу.
Всё просто: мы продумываем поездку до мелочей, чтобы она была для вас:
- комфортной: никакой давки и спешки. Вы садитесь в чистый, ухоженный автомобиль и отдыхаете в дороге
- выгодной: вы заранее знаете стоимость поездки — никаких сюрпризов со счётчиком и неожиданных наценок
- безопасной: за рулём — опытные водители, которые отлично знают местные дороги
После посадки вы проходите к выходу из терминала, где будет ждать наш водитель. Даже если ваш рейс немного задержится, переживать не стоит — вас в любом случае встретят. Дальше — только дорога до нужного адреса и приятная беседа в пути (или тишина, если захотите вздремнуть после перелёта).
- Транспорт — джип Gac, 2021 года, вместимость до 4 чел.
- При бронировании просьба указать номер рейса и время прибытия
- Ожидание в аэропорту в случае задержки рейса включено в стоимость
- С вами будет один из водителей нашей команды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Манаме
На сайте с 2026 года
Проживаю в Королевстве Бахрейн с 2018 года. Выпускница исторического университета по специальности культуролог. С радостью расскажу истории, которых нет в путеводителях. Помогу избежать туристических ловушек, покажу уголки, куда вы сами бы не попали. Работаю в команде профессионалов.
