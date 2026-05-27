Собираетесь в Бахрейн? Мы сделаем так, что ваше знакомство с островом начнётся легко и комфортно. Забудьте о поисках такси и языковом барьере — просто выходите из зоны прилёта. Водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по нужному адресу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Почему мы, а не городское такси?

Всё просто: мы продумываем поездку до мелочей, чтобы она была для вас:

комфортной: никакой давки и спешки. Вы садитесь в чистый, ухоженный автомобиль и отдыхаете в дороге

выгодной: вы заранее знаете стоимость поездки — никаких сюрпризов со счётчиком и неожиданных наценок

безопасной: за рулём — опытные водители, которые отлично знают местные дороги



После посадки вы проходите к выходу из терминала, где будет ждать наш водитель. Даже если ваш рейс немного задержится, переживать не стоит — вас в любом случае встретят. Дальше — только дорога до нужного адреса и приятная беседа в пути (или тишина, если захотите вздремнуть после перелёта).

Организационные детали