Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
Добро пожаловать в столицу маленького, но весьма прогрессивного королевства! Я расскажу, чем был Бахрейн совсем недавно и что представляет собой теперь. Вы своими глазами увидите, как гармонично в мир традиционного Востока вплетается 21 век.
И как темп и роскошь современной Манамы соединяются с арабским колоритом и размеренным образом жизни на улицах Старого города.
И как темп и роскошь современной Манамы соединяются с арабским колоритом и размеренным образом жизни на улицах Старого города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мечеть Аль-Фатиха — одна из крупнейших в мире. Её величественная архитектура и особая атмосфера не оставят вас равнодушными. Я расскажу вам, во что верят в Бахрейне.
- Исторический район Мухаррак, где вы сможете насладиться аутентичной атмосферой древнего Востока: погулять по узким улочкам, рассмотреть традиционные арабские дома и заглянуть в уютные лавки торговцев.
- Бахрейн-Бэй — современное сердце столицы и лучшее место, чтобы поговорить о стремительном развитии страны. Здесь расположились самые узнаваемые небоскрёбы, дорогие магазины и удобные прогулочные зоны вдоль центральной набережной.
- Арабский рынок как древний торговый путь, до сих пор объединяет путешественников, бизнесменов и дипломатов. Вы увидите огромный ассортимент товаров — от ароматных специй до восточной посуды и роскошных тканей. Здесь вы сможете немного отдохнуть и пообедать в аутентичном кафе.
- Картинг (по желанию). Адреналиновое приключение на профессиональной картинговой трассе — одной из лучших в мире. Символичный способ прочувствовать скорость, с которой меняется Королевство Бахрейн и все его жители.
Картинг можно заменить на посещение уникального Дерева жизни, растущего в пустыне назло всем законам природы, или форта Калат-аль-Бахрейн — древней оборонительной крепости.
Организационные детали
- К вашим услугам комфортабельный автомобиль Toyota Yaris и бережный водитель. На весь день экскурсии предоставляется бутилированная питьевая вода.
- В мечети полагается прикрывать плечи, грудь, колени. Женщинам у входа дадут абайю (традиционное платье, которое нужно надеть поверх одежды) и платок — это бесплатно. Также обратите внимание, что в мечети ходят без обуви.
- Для посещения картинга обязательно берите с собой закрытую обувь и сменную футболку. Перед заездом будет проводиться инструктаж на русском языке. Опыт вождения картом не важен.
- Для участия в заезде среди взрослой группы допускаются дети от 13 лет. Дети с 7 до 12 лет могут принять участие в детском заезде — он проводится отдельно (рост ребёнка должен быть не менее 125 см).
Дополнительные расходы
- Билет на картинг — $50 c человека
- Обед в кафе
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Манаме
Привет! Меня зовут Роман. Я переехал в Бахрейн несколько лет назад. Эту страну я выбрал сердцем. Мне нравится её восточное гостеприимство, размеренный ритм жизни и вечное лето. А еще я учитель и сертифицированный гид. Моё знание культуры, истории и традиций Бахрейна позволяют мне создавать незабываемые и увлекательные экскурсии для туристов. Я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и расскажу о том, как живут и ведут быт современные бахрейнцы. Со мной вы сможете раскрыть все грани Королевства Бахрейн!
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