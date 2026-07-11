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Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений

Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Королевство Бахрейн предлагает уникальную экскурсию, которая объединяет традиции и современность. Начните с посещения мечети Аль-Фатих, затем отправляйтесь к крепости Калат-аль-Бахрейн.

Прогуляйтесь по старому арабскому рынку, насладитесь катанием на лошадях по берегу
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Персидского залива и завершите день заездом на картинге. Включены услуги водителя и бутилированная вода. В мечети соблюдайте дресс-код, а для картинга и конной прогулки возьмите подходящую одежду. Дети от 13 лет могут участвовать в заезде среди взрослых, а младшие - в детском заезде

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение мечети Аль-Фатих
  • 🏰 Крепость Калат-аль-Бахрейн
  • 🏎️ Заезд на картинге
  • 🏇 Катание на лошадях
  • 🛍️ Шопинг на старом рынке
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Фатих
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн
  • Старый арабский рынок
  • Международная трасса для картинга

Описание экскурсии

Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих. Вы насладитесь красотой и спокойствием этого священного места. Затем мы отправимся к оборонительной крепости Калат-аль-Бахрейн, где вы окунётесь в богатую историю страны и со стен форта полюбуетесь величественными небоскрёбами Манамы.

Вторая часть экскурсии будет активнее:

  • Вы насладитесь катанием на лошадях по берегу Персидского залива и при желании искупаетесь в изумрудной воде вместе со своим скакуном.
  • Посетите старый арабский рынок, где пообедаете в традиционном кафе и отыщите уникальные восточные сувениры на любой вкус и кошелёк.
  • Отправитесь на международную трассу для картинга, расположенную в пустыне. Не страшно, если у ли у вас нет опыта езды — профессиональный инструктор поможет вам его получить!

Организационные детали

  • К вашим услугам комфортабельный автомобиль Toyota Yaris и бережный водитель. На весь день экскурсии предоставляется бутилированная питьевая вода.
  • В мечети полагается прикрывать плечи, грудь, колени. Женщинам у входа дадут абайю (традиционное платье, которое нужно надеть поверх одежды) и платок — это бесплатно. Также обратите внимание, что в мечети ходят без обуви.
  • Перед конной прогулкой будет проведён инструктаж, и в зависимости от вашего опыта вам будет подобрана лошадка. Возьмите сменную одежду, чтобы переодеться после купания со скакуном.
  • Для посещения картинга обязательно берите с собой закрытую обувь и сменную футболку. Перед заездом будет проводиться инструктаж на русском языке. Опыт вождения не важен.
  • Для участия в заезде среди взрослой группы допускаются дети от 13 лет. Дети с 7 до 12 лет могут принять участие в детском заезде — он проводится отдельно (рост ребёнка должен быть не менее 125 см).

Дополнительные расходы

  • Билет на картинг — $50 c человека
  • Обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 526 туристов
Привет! Меня зовут Роман. Я переехал в Бахрейн несколько лет назад. Эту страну я выбрал сердцем. Мне нравится её восточное гостеприимство, размеренный ритм жизни и вечное лето. А еще я
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учитель и сертифицированный гид. Моё знание культуры, истории и традиций Бахрейна позволяют мне создавать незабываемые и увлекательные экскурсии для туристов. Я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и расскажу о том, как живут и ведут быт современные бахрейнцы. Со мной вы сможете раскрыть все грани Королевства Бахрейн!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Юлия
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид по Бахрейну! Все было очень интересно, Роман рассказал и про жизнь местных и про
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историю этой страны. Мы влюбились в эту страну! У Романа всегда было куча холодных напитков в машине и он сделал для нас потрясающий кофе с местными сладостями, а в конце подарил сувенир на память. Столько впечатлений за один день это незабываемо! Смотрели исторические здания, раскопки, мечети, гуляли по набережной, катались на лошадях на закате у моря, пообедали местной кухней (объелись за 15$ на двоих!), а в конце прокатились на очень крутой трассе на картах. Редко пишу отзывы, но тут 100% попадание в сердечко ♥️ Всем брать эту экскурсию!

У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид
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С
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали желание у дерева жизни, покормили верблюдов, посетили заповедник, где Роман организовал для нас чудесную фотосессию, познакомились с автодромом F1 и, конечно же, прокатились на лошадях по берегу Персидского залива.
Обязательно рекомендую обратиться к Роману и посетить эту экскурсию. 10/10
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали
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Максим
Превосходная экскурсия от Романа, показал лучшие места в Бахрейне и рассказывал весь день очень интересную информацию!
Превосходная экскурсия от Романа, показал лучшие места в Бахрейне и рассказывал весь день очень интересную информацию!
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Наталья
Самая классная экскурсия!!!! От встречи в порту до возвращения) Роман очень внимательный, в машине с собой были местные угощения, кофе и даже костюмы для фото!!! Интересная подача информации, интересно было детям!!!
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Ольга
Всем доброго времени суток!
Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми
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в летний период не советуем, очень жаркая погода!
Сама экскурсия прошла идеально 🤩 У Романа все продумано до мелочей, все обговорено и согласовано заранее, весь запланированный маршрут - пройден! Роман - перфекционист, всё делает с душой и от души! Информацию, которой Роман делится с туристами - очень легко запомнить. Это не бесконечные даты, а история в живых примерах, приправленная чашечкой уникального кофе, приготовленного самим Романом, с ноткой секретного ингредиента 🫶Благодаря тому, что первым знакомство с Бахрейном было с Ромой, дальнейшие прогулки по культурным местам - музей истории Бахрейна, жемчужная тропа - очень легко осуществить самостоятельно, потому что Роман дал правильные советы, куда сходить и что посмотреть самостоятельно!!!
Однозначно советуем всем, кто планирует посетить Бахрейн - начните с экскурсии у Романа 🩷💖 вишенка на торте - бесчисленное множество профессиональных фото на ваших телефонах! 🫶

Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!
Всем доброго времени суток!+1
Всем доброго времени суток!
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Ольга
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием+2
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием
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