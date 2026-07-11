Королевство Бахрейн предлагает уникальную экскурсию, которая объединяет традиции и современность. Начните с посещения мечети Аль-Фатих, затем отправляйтесь к крепости Калат-аль-Бахрейн.
Прогуляйтесь по старому арабскому рынку, насладитесь катанием на лошадях по берегу
Прогуляйтесь по старому арабскому рынку, насладитесь катанием на лошадях по берегу
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение мечети Аль-Фатих
- 🏰 Крепость Калат-аль-Бахрейн
- 🏎️ Заезд на картинге
- 🏇 Катание на лошадях
- 🛍️ Шопинг на старом рынке
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатих
- Крепость Калат-аль-Бахрейн
- Старый арабский рынок
- Международная трасса для картинга
Описание экскурсии
Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих. Вы насладитесь красотой и спокойствием этого священного места. Затем мы отправимся к оборонительной крепости Калат-аль-Бахрейн, где вы окунётесь в богатую историю страны и со стен форта полюбуетесь величественными небоскрёбами Манамы.
Вторая часть экскурсии будет активнее:
- Вы насладитесь катанием на лошадях по берегу Персидского залива и при желании искупаетесь в изумрудной воде вместе со своим скакуном.
- Посетите старый арабский рынок, где пообедаете в традиционном кафе и отыщите уникальные восточные сувениры на любой вкус и кошелёк.
- Отправитесь на международную трассу для картинга, расположенную в пустыне. Не страшно, если у ли у вас нет опыта езды — профессиональный инструктор поможет вам его получить!
Организационные детали
- К вашим услугам комфортабельный автомобиль Toyota Yaris и бережный водитель. На весь день экскурсии предоставляется бутилированная питьевая вода.
- В мечети полагается прикрывать плечи, грудь, колени. Женщинам у входа дадут абайю (традиционное платье, которое нужно надеть поверх одежды) и платок — это бесплатно. Также обратите внимание, что в мечети ходят без обуви.
- Перед конной прогулкой будет проведён инструктаж, и в зависимости от вашего опыта вам будет подобрана лошадка. Возьмите сменную одежду, чтобы переодеться после купания со скакуном.
- Для посещения картинга обязательно берите с собой закрытую обувь и сменную футболку. Перед заездом будет проводиться инструктаж на русском языке. Опыт вождения не важен.
- Для участия в заезде среди взрослой группы допускаются дети от 13 лет. Дети с 7 до 12 лет могут принять участие в детском заезде — он проводится отдельно (рост ребёнка должен быть не менее 125 см).
Дополнительные расходы
- Билет на картинг — $50 c человека
- Обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 526 туристов
Привет! Меня зовут Роман. Я переехал в Бахрейн несколько лет назад. Эту страну я выбрал сердцем. Мне нравится её восточное гостеприимство, размеренный ритм жизни и вечное лето. А еще я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид по Бахрейну! Все было очень интересно, Роман рассказал и про жизнь местных и про
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С
Невероятно интересно и динамично прошёл этот день! Зарядились эмоциями и впечатлениями на год вперёд 😁 Занадали желание у дерева жизни, покормили верблюдов, посетили заповедник, где Роман организовал для нас чудесную фотосессию, познакомились с автодромом F1 и, конечно же, прокатились на лошадях по берегу Персидского залива.
Обязательно рекомендую обратиться к Роману и посетить эту экскурсию. 10/10
Обязательно рекомендую обратиться к Роману и посетить эту экскурсию. 10/10
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Превосходная экскурсия от Романа, показал лучшие места в Бахрейне и рассказывал весь день очень интересную информацию!
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Самая классная экскурсия!!!! От встречи в порту до возвращения) Роман очень внимательный, в машине с собой были местные угощения, кофе и даже костюмы для фото!!! Интересная подача информации, интересно было детям!!!
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Всем доброго времени суток!
Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми
Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми
+1
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Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍
+2
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