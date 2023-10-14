Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений

Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне

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Я покажу вам контрастный Бахрейн: традиционный и прогрессивный.

Вы пройдёте путь от исторического и духовного наследия страны до активных развлечений, которые она вам может предложить.

Посетите древнюю крепость и современную мечеть, сделаете покупки на старом рынке и прокатитесь на картинге по профессиональной трассе. И поймёте, что это такое — Восток 21 века.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих. Вы насладитесь красотой и спокойствием этого священного места. Затем мы отправимся к оборонительной крепости Калат-аль-Бахрейн, где вы окунётесь в богатую историю страны и со стен форта полюбуетесь величественными небоскрёбами Манамы.

Вторая часть экскурсии будет активнее:

  • Вы насладитесь катанием на лошадях по берегу Персидского залива и при желании искупаетесь в изумрудной воде вместе со своим скакуном.
  • Посетите старый арабский рынок, где пообедаете в традиционном кафе и отыщите уникальные восточные сувениры на любой вкус и кошелёк.
  • Отправитесь на международную трассу для картинга, расположенную в пустыне. Не страшно, если у ли у вас нет опыта езды — профессиональный инструктор поможет вам его получить!

Организационные детали

  • К вашим услугам комфортабельный автомобиль Toyota Yaris и бережный водитель. На весь день экскурсии предоставляется бутилированная питьевая вода.
  • В мечети полагается прикрывать плечи, грудь, колени. Женщинам у входа дадут абайю (традиционное платье, которое нужно надеть поверх одежды) и платок — это бесплатно. Также обратите внимание, что в мечети ходят без обуви.
  • Перед конной прогулкой будет проведён инструктаж, и в зависимости от вашего опыта вам будет подобрана лошадка. Возьмите сменную одежду, чтобы переодеться после купания со скакуном.
  • Для посещения картинга обязательно берите с собой закрытую обувь и сменную футболку. Перед заездом будет проводиться инструктаж на русском языке. Опыт вождения не важен.
  • Для участия в заезде среди взрослой группы допускаются дети от 13 лет. Дети с 7 до 12 лет могут принять участие в детском заезде — он проводится отдельно (рост ребёнка должен быть не менее 125 см).

Дополнительные расходы

  • Билет на картинг — $50 c человека
  • Обед в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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