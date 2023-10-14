Роман — ваш гид в Манаме

Привет! Меня зовут Роман. Я переехал в Бахрейн несколько лет назад. Эту страну я выбрал сердцем. Мне нравится её восточное гостеприимство, размеренный ритм жизни и вечное лето. А еще я учитель и сертифицированный гид. Моё знание культуры, истории и традиций Бахрейна позволяют мне создавать незабываемые и увлекательные экскурсии для туристов. Я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и расскажу о том, как живут и ведут быт современные бахрейнцы. Со мной вы сможете раскрыть все грани Королевства Бахрейн!

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