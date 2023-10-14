Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
Я покажу вам контрастный Бахрейн: традиционный и прогрессивный.
Вы пройдёте путь от исторического и духовного наследия страны до активных развлечений, которые она вам может предложить.
Посетите древнюю крепость и современную мечеть, сделаете покупки на старом рынке и прокатитесь на картинге по профессиональной трассе. И поймёте, что это такое — Восток 21 века.
Вы пройдёте путь от исторического и духовного наследия страны до активных развлечений, которые она вам может предложить.
Посетите древнюю крепость и современную мечеть, сделаете покупки на старом рынке и прокатитесь на картинге по профессиональной трассе. И поймёте, что это такое — Восток 21 века.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих. Вы насладитесь красотой и спокойствием этого священного места. Затем мы отправимся к оборонительной крепости Калат-аль-Бахрейн, где вы окунётесь в богатую историю страны и со стен форта полюбуетесь величественными небоскрёбами Манамы.
Вторая часть экскурсии будет активнее:
- Вы насладитесь катанием на лошадях по берегу Персидского залива и при желании искупаетесь в изумрудной воде вместе со своим скакуном.
- Посетите старый арабский рынок, где пообедаете в традиционном кафе и отыщите уникальные восточные сувениры на любой вкус и кошелёк.
- Отправитесь на международную трассу для картинга, расположенную в пустыне. Не страшно, если у ли у вас нет опыта езды — профессиональный инструктор поможет вам его получить!
Организационные детали
- К вашим услугам комфортабельный автомобиль Toyota Yaris и бережный водитель. На весь день экскурсии предоставляется бутилированная питьевая вода.
- В мечети полагается прикрывать плечи, грудь, колени. Женщинам у входа дадут абайю (традиционное платье, которое нужно надеть поверх одежды) и платок — это бесплатно. Также обратите внимание, что в мечети ходят без обуви.
- Перед конной прогулкой будет проведён инструктаж, и в зависимости от вашего опыта вам будет подобрана лошадка. Возьмите сменную одежду, чтобы переодеться после купания со скакуном.
- Для посещения картинга обязательно берите с собой закрытую обувь и сменную футболку. Перед заездом будет проводиться инструктаж на русском языке. Опыт вождения не важен.
- Для участия в заезде среди взрослой группы допускаются дети от 13 лет. Дети с 7 до 12 лет могут принять участие в детском заезде — он проводится отдельно (рост ребёнка должен быть не менее 125 см).
Дополнительные расходы
- Билет на картинг — $50 c человека
- Обед в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Манаме
Привет! Меня зовут Роман. Я переехал в Бахрейн несколько лет назад. Эту страну я выбрал сердцем. Мне нравится её восточное гостеприимство, размеренный ритм жизни и вечное лето. А еще я учитель и сертифицированный гид. Моё знание культуры, истории и традиций Бахрейна позволяют мне создавать незабываемые и увлекательные экскурсии для туристов. Я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и расскажу о том, как живут и ведут быт современные бахрейнцы. Со мной вы сможете раскрыть все грани Королевства Бахрейн!
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