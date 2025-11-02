Путешествие по Бахрейну предлагает уникальную возможность увидеть самые значимые достопримечательности островного королевства.
Посетители смогут насладиться величием мечети Аль-Фатиха, исследовать древнюю крепость Калат-аль-Бахрейн и прогуляться по историческим улочкам Мухаррака.
На рынке Баб-аль-Бахрейн можно приобрести аутентичные сувениры, а на современной набережной Бахрейн-Бэй - насладиться видом на эксклюзивные здания. Особое внимание заслуживает Дерево жизни, которое, по легенде, исполняет желания
Посетители смогут насладиться величием мечети Аль-Фатиха, исследовать древнюю крепость Калат-аль-Бахрейн и прогуляться по историческим улочкам Мухаррака.
На рынке Баб-аль-Бахрейн можно приобрести аутентичные сувениры, а на современной набережной Бахрейн-Бэй - насладиться видом на эксклюзивные здания. Особое внимание заслуживает Дерево жизни, которое, по легенде, исполняет желания
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величие мечети Аль-Фатиха
- 🏰 История крепости Калат-аль-Бахрейн
- 🛍️ Покупки на рынке Баб-аль-Бахрейн
- 🌳 Легендарное Дерево жизни
- 🏙️ Современная набережная Бахрейн-Бэй
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и низкой влажностью, что делает прогулки по городу и экскурсии особенно приятными. В марте и апреле, а также в ноябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, однако для тех, кто переносит высокие температуры, это не станет преградой для знакомства с культурой и историей Бахрейна.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатиха
- Бахрейн-Бэй
- Крепость Калат-аль-Бахрейн
- Рынок Баб-аль-Бахрейн
- Мухаррак
- Дерево жизни
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Фатиха — самая большая в Бахрейне.
- Бахрейн-Бэй — современная набережная с эксклюзивными зданиями, отелями и ресторанами.
- Крепость Калат-аль-Бахрейн. Погрузимся в историю древних цивилизаций.
- Рынок Баб-аль-Бахрейн с аутентичными изделиями, сувенирами, сладостями.
- Мухаррак — старая столица Бахрейна. Пройдём по узким улочкам Жемчужного пути и посмотрим на изготовление лодок доу.
- Дерево жизни — акация посреди пустыни, которая, по легенде, исполняет желания.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Chery.
- Дети до 6 лет — бесплатно.
- Можно скорректировать маршрут по вашим запросам. В Бахрейне много мест для развлечений, которые будут интересны и взрослым, и детям.
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего количества людей — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Манаме
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Татьяна. Живу в Бахрейне более 28 лет. Расскажу и покажу вам современные и старинные достопримечательности Бахрейна, познакомлю с традициями и культурой. Уверена вы не останетесь равнодушными и вернётесь сюда опять!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Olga
2 ноя 2025
Татьяна! Спасибо тебе за незабываемый день! Очень насыщенная получилась экскурсия от прекрасного интересного экскурсовода! Теперь и у меня в коллекции есть красивые фото и знания про прекрасную страну благодаря тебе!
Обнимашки 😍
Обнимашки 😍
Евгения
26 окт 2025
Невероятное путешествие в сердце Аравии: экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Хочется поделиться восторгом от нашей недавней поездки в Бахрейн! Если вы собираетесь в это удивительное королевство и ищете по-настоящему глубокое и
Хочется поделиться восторгом от нашей недавней поездки в Бахрейн! Если вы собираетесь в это удивительное королевство и ищете по-настоящему глубокое и
К
Кристина
26 окт 2025
The best!
А
Александр
17 окт 2025
Мы в стране первый раз. Хотелось узнать как можно больше о Бахрейн. Нам повезло, Татьяна сделала нашу поездку увлекательной, емкой, познавательной…. Да, нам просто было легко с Татьяной. Мы получили ответы на все наши вопросы. Спасибо огромное.
Ксения
16 окт 2025
Брали экскурсию в октябре 2025 года. Татьяна милая и очень доброжелательная женщина. Быстро нашли общий язык. Все понравилось, нам рассказали об истории страны и о нынешней жизни граждан. Перед экскурсией
Ольга
7 авг 2025
Ещё один замечательный день в Бахрейне с гидом Татьяной. Мы отправились в пустыню к Дереву Жизни и загадали желания, подержавшись за веточки этой огромной акации, увидели Королевские курганы - свидетельство древности бахрейнской земли. А потом нас захватили скорость и азарт. Трасса "Формулы-1" и картодром, по которому мы прокатились, были отличным завершением дня. Большое спасибо Татьяне за чудесно проведенное время.
Ольга
3 авг 2025
Все знают про исторический маршрут - Великий Шёлковый путь, но есть ещё один, который называют Жемчужным. И познакомиться с ним можно, приехав в небольшое, но очень интересное Королевство Бахрейн.
Увидеть уникальные
Увидеть уникальные
Н
Наталья
13 июл 2025
Очень была рада встречи с Татьяной!
Прекрасный человек и профессионал своего дела!
Несмотря на то, что я знакома с историей стран Персидского залива,
Было очень интересно и познавательно слушать Татьяну, и
Я очень много
Прекрасный человек и профессионал своего дела!
Несмотря на то, что я знакома с историей стран Персидского залива,
Было очень интересно и познавательно слушать Татьяну, и
Я очень много
М
Малахова
24 июн 2025
Сегодня, 24 июня 2025г, был отличный день! Спасибо Татьяне за экскурсию! Выбор маршрута, локации для фото, информационная насыщенность- всё супер! Мы не заметили, как пролетело время (а это 5 часов!). И очень грустно было расставаться. Танечка, всего Вам хорошего! А мы увезем в сердцах частичку Бахрейна с именем Татьяна. Я - в Рязань. Подруга- в Нижний Новгород. Спасибо!!!!!
Тatiana
13 июн 2025
Прекрасная экскурсия - помимо заявленных локаций Татьяна показала много других интересных мест! Оптимальное наполнение экскурсии (вместо 2-3-х экскурсий увидела все, что планировала и даже больше в одной)! Согласовали удобное время
Валерия
9 мая 2025
Была на индивидуальной экскурсии" Бахрейн - маленький и гордый" с Татьяной. Всё очень понравилось. Забрали и привезли в отель. Успели посетить все интересующие места, даже те, которых не было в программе. Подача информации приятная и лёгкая, как будто разговариваешь с другом. Узнала об истории и современной жизни Бахрейна. Сама Татьяна очень интересный и доброжелательный человек. Было здорово, рекомендую.
Т
Татьяна
8 мая 2025
Экскурсия прошла отлично! Татьяна показала места не запланированные в программе, все понравилось! Рекомендую!
Ж
Жанна
4 мая 2025
Хотим поделиться впечатлениями об экскурсоо "Бахрейн маленький и гордый", на которую мы ездили с гидом Татьяной. Нам очень понравилось. Татьяна знает и историю страны и её современное состояние. Интересный рассказ, интересные локации для остановок, доброжелательное отношение. А идея фотографий в национальных костюмах, предоставленных Татьяной - это просто прелесть. Однозначно рекомендуем. Татьяна, спасибо огромное
Юлия
27 апр 2025
Прекрасная экскурсия. Можно варьировать локации по интересам и времени. Татьяна прекрасно рассказала и историческую часть и современную. Везде успевали, ни где ни кого не ждали. Нас угощали великолепным чаем и выпечкой. На рынке организовали шопинг с торгом. Посоветовали магазины для бушующего посещения. Забрали и вернули в отель. Все на высшем уровне, я спасибо огромное.
Владимир
16 апр 2025
Вчера был на индивидуальной экскурсии по Бахрейну с замечательной гидом Татьяной. Всё прошло просто прекрасно! Татьяна - невероятно заботливая, внимательная и приятная в общении. Благодаря ей я узнал много интересного о стране, почувствовал себя очень комфортно и в безопасности. Экскурсия прошла легко, с душой и на одном дыхании. Спасибо огромное за чудесный день!
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии из Манамы
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от €150 за человека