Бахрейн - маленький и гордый

Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Путешествие по Бахрейну предлагает уникальную возможность увидеть самые значимые достопримечательности островного королевства.

Посетители смогут насладиться величием мечети Аль-Фатиха, исследовать древнюю крепость Калат-аль-Бахрейн и прогуляться по историческим улочкам Мухаррака.

На рынке Баб-аль-Бахрейн можно приобрести аутентичные сувениры, а на современной набережной Бахрейн-Бэй - насладиться видом на эксклюзивные здания. Особое внимание заслуживает Дерево жизни, которое, по легенде, исполняет желания
5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величие мечети Аль-Фатиха
  • 🏰 История крепости Калат-аль-Бахрейн
  • 🛍️ Покупки на рынке Баб-аль-Бахрейн
  • 🌳 Легендарное Дерево жизни
  • 🏙️ Современная набережная Бахрейн-Бэй
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и низкой влажностью, что делает прогулки по городу и экскурсии особенно приятными. В марте и апреле, а также в ноябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, однако для тех, кто переносит высокие температуры, это не станет преградой для знакомства с культурой и историей Бахрейна.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Фатиха
  • Бахрейн-Бэй
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн
  • Рынок Баб-аль-Бахрейн
  • Мухаррак
  • Дерево жизни

Описание экскурсии

  • Мечеть Аль-Фатиха — самая большая в Бахрейне.
  • Бахрейн-Бэй — современная набережная с эксклюзивными зданиями, отелями и ресторанами.
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн. Погрузимся в историю древних цивилизаций.
  • Рынок Баб-аль-Бахрейн с аутентичными изделиями, сувенирами, сладостями.
  • Мухаррак — старая столица Бахрейна. Пройдём по узким улочкам Жемчужного пути и посмотрим на изготовление лодок доу.
  • Дерево жизни — акация посреди пустыни, которая, по легенде, исполняет желания.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Chery.
  • Дети до 6 лет — бесплатно.
  • Можно скорректировать маршрут по вашим запросам. В Бахрейне много мест для развлечений, которые будут интересны и взрослым, и детям.
  • За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего количества людей — подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Манаме
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Татьяна. Живу в Бахрейне более 28 лет. Расскажу и покажу вам современные и старинные достопримечательности Бахрейна, познакомлю с традициями и культурой. Уверена вы не останетесь равнодушными и вернётесь сюда опять!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Olga)Бахрейн - маленький и гордый (Евгения)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Александр)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Ксения)Бахрейн - маленький и гордый (Валерия)Бахрейн - маленький и гордый (Валерия)Бахрейн - маленький и гордый (Валерия)Бахрейн - маленький и гордый (Валерия)
Olga
Olga
2 ноя 2025
Татьяна! Спасибо тебе за незабываемый день! Очень насыщенная получилась экскурсия от прекрасного интересного экскурсовода! Теперь и у меня в коллекции есть красивые фото и знания про прекрасную страну благодаря тебе!
Обнимашки 😍
Татьяна! Спасибо тебе за незабываемый день! Очень насыщенная получилась экскурсия от прекрасного интересного экскурсовода! Теперь и у меня в коллекции есть красивые фото и знания про прекрасную страну благодаря тебе!

Обнимашки 😍
Евгения
Евгения
26 окт 2025
Невероятное путешествие в сердце Аравии: экскурсия, которая превзошла все ожидания!

Хочется поделиться восторгом от нашей недавней поездки в Бахрейн! Если вы собираетесь в это удивительное королевство и ищете по-настоящему глубокое и
читать дальше

душевное знакомство с ним, то вы просто обязаны обратиться к гиду Татьяне. Эта экскурсия стала для нас не просто чередой достопримечательностей, а настоящим погружением в историю, культуру и душу этой страны.

С самого начала Татьяна покорила нас своим профессионализмом и искренней любовью к Бахрейну. Это не была заученная лекция — это был захватывающий рассказ старого друга, который открывает тебе самые сокровенные тайны своего дома. Ее эрудиция поражает: она с легкостью оперировала датами из древнейшей истории Дильмуна, цитировала местные легенды и с одинаковым блеском рассказывала как о нефтяном буме, так и о тонкостях жемчужного промысла.

Что особенно запомнилось:
- Форт Калат-аль-Бахрейн. Прогулка по этим древним руинам превратилась в путешествие на машине времени. Татьяна так живо описывала жизнь древних городов, что стены буквально «оживали» перед нашими глазами. Мы не просто смотрели на камни, мы видели проспекты, дома и храмы давно исчезнувшей цивилизации.
- Мухаррак и «Путь жемчуга». Блуждание по узким улочкам старого города было абсолютным погружением в атмосферу. Татьяна показывала нам поталенные дворики, резные двери и рассказывала истории бывших домов торговцев жемчугом. Мы почувствовали дух арабской торговой гавани, ее былую роскошь и величие.
- Великая Мечеть Аль-Фатех. Татьяна с большим тактом и уважением рассказала нам об основах ислама, традициях и архитектуре. Ну а экскурсовод в самой мечети - София - Это был очень просветительский и душевный визит, который помог нам лучше понять местную культуру.
- Набережная Манамы и магия контрастов. Это был один из самых ярких моментов дня! Прогулка по набережной Короля Фейсала подарила нам фантастические виды. Но главным сюрпризом от Татьяны стала возможность сделать потрясающие фотографии в традиционных бахрейнских одеяниях — дишдаше для мужчин и абайе для женщин. Стоя на фоне ультрасовременных небоскребов в этом аутентичном образе, мы почувствовали тот самый контраст Востока, который ищут многие путешественники. Эти снимки стали нашими самыми яркими сувенирами! Татьяна прямо на набережной угостила нас настоящим чаем карах — этот душистый чай с шафраном и кардамоном стал для нас вкусом самого Бахрейна! Пить этот ароматный напиток, глядя на красоты современный Манамы, — бесценно.
Отдельно о Татьяне: это гиды-энтузиасты, подобные Татьяне, которые делают путешествие по-настоящему ценным. Она: внимательна к деталям: заранее поинтересовалась нашими пожеланиями и построила маршрут идеально.
Превосходный рассказчик: слушать ее — одно удовольствие. Информация подается структурированно, ярко и очень интересно.
Гибкая: когда мы вспомнили, что нам срочно нужен лекарственный препарат, она с радостью скорректировала маршрут и отвела нас в лучшее место.
Приятный и душевный человек: с ней легко и комфортно, чувствуется, что она получает искреннее удовольствие от своей работы.
Итог:
Эта экскурсия с Татьяной — это безупречно выстроенный маршрут, кладезь знаний и море положительных эмоций. Мы увозили с собой не только тысячи фотографий, но и целостное, яркое понимание Бахрейна — страны, где древность гармонично переплетается с современностью. От всей души рекомендуем этого замечательного гида! Спасибо вам, Татьяна, за этот идеальный день!

Оценка: 5/5 без всяких сомнений!

Невероятное путешествие в сердце Аравии: экскурсия, которая превзошла все ожидания!
К
Кристина
26 окт 2025
The best!
А
Александр
17 окт 2025
Мы в стране первый раз. Хотелось узнать как можно больше о Бахрейн. Нам повезло, Татьяна сделала нашу поездку увлекательной, емкой, познавательной…. Да, нам просто было легко с Татьяной. Мы получили ответы на все наши вопросы. Спасибо огромное.
Мы в стране первый раз. Хотелось узнать как можно больше о Бахрейн. Нам повезло, Татьяна сделала нашу поездку увлекательной, емкой, познавательной…. Да, нам просто было легко с Татьяной. Мы получили ответы на все наши вопросы. Спасибо огромное.
Ксения
Ксения
16 окт 2025
Брали экскурсию в октябре 2025 года. Татьяна милая и очень доброжелательная женщина. Быстро нашли общий язык. Все понравилось, нам рассказали об истории страны и о нынешней жизни граждан. Перед экскурсией
читать дальше

заранее согласовали весь маршрут, посетили места, которые были нам интересны. Рекомендую, потому что информацию доносили в полном объеме, доступно и понятно. В машине комфортно, была вода и чай, удобства на высоте. Также были предложены костюмы для атмосферных фото

Брали экскурсию в октябре 2025 года. Татьяна милая и очень доброжелательная женщина. Быстро нашли общий язык. Все понравилось, нам рассказали об истории страны и о нынешней жизни граждан. Перед экскурсией заранее согласовали весь маршрут, посетили места, которые были нам интересны. Рекомендую, потому что информацию доносили в полном объеме, доступно и понятно. В машине комфортно, была вода и чай, удобства на высоте. Также были предложены костюмы для атмосферных фото
Ольга
Ольга
7 авг 2025
Ещё один замечательный день в Бахрейне с гидом Татьяной. Мы отправились в пустыню к Дереву Жизни и загадали желания, подержавшись за веточки этой огромной акации, увидели Королевские курганы - свидетельство древности бахрейнской земли. А потом нас захватили скорость и азарт. Трасса "Формулы-1" и картодром, по которому мы прокатились, были отличным завершением дня. Большое спасибо Татьяне за чудесно проведенное время.
Ольга
Ольга
3 авг 2025
Все знают про исторический маршрут - Великий Шёлковый путь, но есть ещё один, который называют Жемчужным. И познакомиться с ним можно, приехав в небольшое, но очень интересное Королевство Бахрейн.
Увидеть уникальные
читать дальше

артефакты древней культуры, музеи, восточный базар, старинные крепости и современные здания, услышать историю этих мест стоит обязательно. Поможет вам в этом прекрасный гид Татьяна. С ней время на экскурсии пролетит незаметно. Рекомендуем путешествие с Татьяной всем, кто любит познавать мир и удивляться чему-то новому.

Н
Наталья
13 июл 2025
Очень была рада встречи с Татьяной!
Прекрасный человек и профессионал своего дела!
Несмотря на то, что я знакома с историей стран Персидского залива,
Было очень интересно и познавательно слушать Татьяну, и
Я очень много
читать дальше

новой информации почерпнула доя себя.
Грамотно, неимоверно интересно,
5 часовая экскурсия пролетела как мгновение, на одном дыхании…
От души рекомендую знакомству и общению с Татьяной, не откажите себе в удовольствие побывать в арабской сказке!

М
Малахова
24 июн 2025
Сегодня, 24 июня 2025г, был отличный день! Спасибо Татьяне за экскурсию! Выбор маршрута, локации для фото, информационная насыщенность- всё супер! Мы не заметили, как пролетело время (а это 5 часов!). И очень грустно было расставаться. Танечка, всего Вам хорошего! А мы увезем в сердцах частичку Бахрейна с именем Татьяна. Я - в Рязань. Подруга- в Нижний Новгород. Спасибо!!!!!
Тatiana
Тatiana
13 июн 2025
Прекрасная экскурсия - помимо заявленных локаций Татьяна показала много других интересных мест! Оптимальное наполнение экскурсии (вместо 2-3-х экскурсий увидела все, что планировала и даже больше в одной)! Согласовали удобное время
читать дальше

и маршрут, учтены все пожелания и просьбы! Татьяна очень подробно рассказала как историю так и современность Бахрейна, отвечала на все вопросы! Комфортное дружеское общение, время пролетело незаметно! Спасибо огромное за советы и фото, костюм и вкуснейший чай!!!

Валерия
Валерия
9 мая 2025
Была на индивидуальной экскурсии" Бахрейн - маленький и гордый" с Татьяной. Всё очень понравилось. Забрали и привезли в отель. Успели посетить все интересующие места, даже те, которых не было в программе. Подача информации приятная и лёгкая, как будто разговариваешь с другом. Узнала об истории и современной жизни Бахрейна. Сама Татьяна очень интересный и доброжелательный человек. Было здорово, рекомендую.
Была на индивидуальной экскурсии" Бахрейн - маленький и гордый" с Татьяной. Всё очень понравилось. Забрали и привезли в отель. Успели посетить все интересующие места, даже те, которых не было в программе. Подача информации приятная и лёгкая, как будто разговариваешь с другом. Узнала об истории и современной жизни Бахрейна. Сама Татьяна очень интересный и доброжелательный человек. Было здорово, рекомендую.
Т
Татьяна
8 мая 2025
Экскурсия прошла отлично! Татьяна показала места не запланированные в программе, все понравилось! Рекомендую!
Экскурсия прошла отлично! Татьяна показала места не запланированные в программе, все понравилось! Рекомендую!
Ж
Жанна
4 мая 2025
Хотим поделиться впечатлениями об экскурсоо "Бахрейн маленький и гордый", на которую мы ездили с гидом Татьяной. Нам очень понравилось. Татьяна знает и историю страны и её современное состояние. Интересный рассказ, интересные локации для остановок, доброжелательное отношение. А идея фотографий в национальных костюмах, предоставленных Татьяной - это просто прелесть. Однозначно рекомендуем. Татьяна, спасибо огромное
Хотим поделиться впечатлениями об экскурсоо "Бахрейн маленький и гордый", на которую мы ездили с гидом Татьяной.
Юлия
Юлия
27 апр 2025
Прекрасная экскурсия. Можно варьировать локации по интересам и времени. Татьяна прекрасно рассказала и историческую часть и современную. Везде успевали, ни где ни кого не ждали. Нас угощали великолепным чаем и выпечкой. На рынке организовали шопинг с торгом. Посоветовали магазины для бушующего посещения. Забрали и вернули в отель. Все на высшем уровне, я спасибо огромное.
Прекрасная экскурсия. Можно варьировать локации по интересам и времени. Татьяна прекрасно рассказала и историческую часть и современную. Везде успевали, ни где ни кого не ждали. Нас угощали великолепным чаем и выпечкой. На рынке организовали шопинг с торгом. Посоветовали магазины для бушующего посещения. Забрали и вернули в отель. Все на высшем уровне, я спасибо огромное.
Владимир
Владимир
16 апр 2025
Вчера был на индивидуальной экскурсии по Бахрейну с замечательной гидом Татьяной. Всё прошло просто прекрасно! Татьяна - невероятно заботливая, внимательная и приятная в общении. Благодаря ей я узнал много интересного о стране, почувствовал себя очень комфортно и в безопасности. Экскурсия прошла легко, с душой и на одном дыхании. Спасибо огромное за чудесный день!
Вчера был на индивидуальной экскурсии по Бахрейну с замечательной гидом Татьяной. Всё прошло просто прекрасно! Татьяна - невероятно заботливая, внимательная и приятная в общении. Благодаря ей я узнал много интересного о стране, почувствовал себя очень комфортно и в безопасности. Экскурсия прошла легко, с душой и на одном дыхании. Спасибо огромное за чудесный день!

Входит в следующие категории Манамы

