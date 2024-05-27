Ночные прогулки и экскурсии Манамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочный Бахрейн
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
125 отзывов
Загадочный Бахрейн
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от 150 за всё до 20 чел.
Его Величество Бахрейн
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Его Величество Бахрейн
Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    27 мая 2024
    Загадочный Бахрейн
    Наталья произвела очень положительное впечатление. Я хотела воспользоваться стоповером и погулять, посмотреть, провести время. Все сложилось.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный Бахрейн
    Наталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимально погрузились в культуру и
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    традиции страны. Встретила нас в аэропорту, показала старый и новый город, мечеть, рынок, набережную, форт (к сожалению, смотрели уже в темноте, поэтому придётся вернуться), накормила в традиционном ресторане. Мы получили максимальное удовольствие от общения с интересным, эрудированным человеком. Думаю, что без неё наши эмоции и впечатления от Бахрейна были бы не такими яркими. Так что очень рекомендуем, если у вас будет 7-8 часов свободного времени, например, при стыковке, обязательно возьмите обзорную экскурсию!

    Наталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимальноНаталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимально
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
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    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Загадочный Бахрейн
    Экскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке в Бахрейне! Наталья забрала нас
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    из аэропорта, а потом и вернула обратно 😃. Экскурсия проходила комфортно, в соответствии с нашими желаниями, побывали во всех знаковых местах, смогли попасть в мечеть не смотря на то, что время ее посещения закончилось, даже в крепости прогулялись уже практически в темноте, но все увидели. Старый и новый город, кофе в аутентичном месте, ужин в кафе, куда ходят местные, много прикольных мест-сюрпризов. И все это в компании интеллигентной и душевной Натальи! Однозначно рекомендуем!

    Экскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке вЭкскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке в
  • В
    Вера
    23 апреля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
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    всех участников экскурсии единогласно - восторг! Мухаррак лекарство для души, а современная набережная сплошная эстетика для глаз! Бахрейн однозначно - да! Смело буду рекомендовать страну, экскурсию и гида Романа! Еще один день в копилку лучших воспоминаний и за это спасибо Роману!)

    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн
  • N
    NATALIA
    9 марта 2024
    Его Величество Бахрейн
    Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
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    хотели провести познавательно;) Роман предложил отличный вариант для нас, посетили интересные места, доехав на них очень комфортно, Роман очень интересно и подробно рассказывал про сами достопримечательности, про быт Бахрейна. Очень приятным сюрпризом был горячий арабский кофе в багажнике автомобиля с вкусняшками:) Захотелось вернуться просто в Бахрейн на отдых. Когда приедем - обязательно обратимся к Роману.

  • Б
    Борис
    22 февраля 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
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    на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍

    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Манаме в июне 2024
Сейчас в Манаме в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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