1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Загадочный Бахрейн
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Его Величество Бахрейн
Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна27 мая 2024Наталья произвела очень положительное впечатление. Я хотела воспользоваться стоповером и погулять, посмотреть, провести время. Все сложилось.
- ДДарья20 мая 2024Наталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимально погрузились в культуру и
- ААнна20 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
- ТТатьяна19 мая 2024Экскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке в Бахрейне! Наталья забрала нас
- ВВера23 апреля 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
- NNATALIA9 марта 2024Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
- ББорис22 февраля 2024Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
- ННаталья21 декабря 2023Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
- ООльга15 октября 2023Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Ночные»
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