2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Загадочный Бахрейн

Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

90 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 38 ч.
Наталья – Гид в Манаме
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и тайные уголки Бахрейна и услышите о его традициях, обычаях, культуре, менталитете и планах на будущее.

Я сделаю все, чтобы вы навсегда запомнили наше путешествие и полюбили эту удивительную страну так же, как люблю ее я!
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн

Что вас ожидает

Все краски Бахрейна
Вы поплаваете на яхте по заливу Бахрейн Бэй, посетите королевскую ферму верблюдов, заглянете на аутентичный базар и отведаете традиционные блюда в старейшем кафе страны. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мухаррак — бывшая столица королевства, где вы попробуете арабский кофе с финиками и посетите прекрасно отреставрированные бахрейнские дома в исламском стиле.
  • Мечеть Аль Фатиха — главная мечеть страны. Вас впечатлит ее стекловолоконный купол и другие величественные и одновременно изящные элементы ближневосточной архитектуры.
  • Набережная Бахрейна — гуляя по ней, вы рассмотрите гигантские башни-близнецы с тремя ветряными турбинами.
  • Форт — здесь я расскажу о времени, когда Бахрейн считался столицей цивилизации Дильмун.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
  • Рекомендую выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи
  • Обед, вода и прогулка на яхте (15 минут) включены в стоимость
  • Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших интересов и увлечений
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, 12 лет проработала в лучших отелях мира и много лет изучала уклад и жизнь местного населения. Я никогда не ставлю перед собой задачу показать путешественникам обыденный Бахрейн и стараюсь раскрыть его удивительные, впечатляющие и загадочные уголки. В конце дня, когда гости говорят: «Мы получили колоссальное удовольствие!» — я понимаю, что выполнила свою задачу на все 100%. Я рассказала о себе, теперь хочу познакомиться с вами. До встречи в Бахрейне!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

25 января 2020
Наталья разгадала нам за один день все загадки Бахрейна! Очень милая позитивная умная девушка! Не заставит скучать и расскажет про каждое здание, напоит настоящим арабским кофе в самом старом кафе Манамы и накормит национальным обедом! Спасибо ! Мы очень довольны !
11 января 2020
Супер экскурсовод- доброжелательна, знает и любит страну, грамотная речь. Все очень приятно и интересно. Комфортное общение, насыщенная (все в меру) экскурсия. Успехов. И большое спасибо.

Выбирайте и другие экскурсии в Манаме

ОбзорныеИндивидуальныеВсеНа автомобиле
90 за человека
Заказать экскурсию