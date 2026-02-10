2 отзыва оставили туристы

На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями и скрытыми уголками Бахрейна.
Полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, прогуляетесь по аутентичному базару и попробуете традиционные блюда.
Посетите бывшую столицу Мухаррак, где вас угостят
Полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, прогуляетесь по аутентичному базару и попробуете традиционные блюда.
Посетите бывшую столицу Мухаррак, где вас угостят
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Главные достопримечательности
- ☕ Арабский кофе с финиками
- 🌴 Прогулка по набережной
- 🏰 Исторические места
- 🍽️ Включены обед и вода
- 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Мухаррак
- Мечеть Аль Фатиха
- Набережная Бахрейна
- Форт
Описание экскурсии
Все краски Бахрейна
Вы полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, заглянете на аутентичный базар и отведаете традиционные блюда в старейшем кафе страны. Кроме того, в программе экскурсии:
- Мухаррак — бывшая столица королевства, где вы попробуете арабский кофе с финиками и посетите прекрасно отреставрированные бахрейнские дома в исламском стиле.
- Мечеть Аль Фатиха — главная мечеть страны. Вас впечатлит ее стекловолоконный купол и другие величественные и одновременно изящные элементы ближневосточной архитектуры.
- Набережная Бахрейна — гуляя по ней, вы рассмотрите гигантские башни-близнецы с тремя ветряными турбинами.
- Форт — здесь я расскажу о времени, когда Бахрейн считался столицей цивилизации Дильмун.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
- Рекомендую выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи
- Обед и вода включены в стоимость
- Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших интересов и увлечений
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 17 часов 50 минут
Провели экскурсии для 1656 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, работала в лучших отелях мира и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и образованная женщина, знает много интересных фактов и погружена в историю этого маленького, но интересного государства. Могу смело порекомендовать ее как вашего экскурсовода👍
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Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из 9 человек, людей, искушённых в поездках и исследовании разных стран и культур. Во время
+2
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Е
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине, пешком ходили, но совсем не устали. Все наши пожелания были учтены, поэтому локации были
+1
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Н
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже по прилёту, сидя в аэропорту. Гидом у нас была Наталья. Как же нам повезло!
+2
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Наталья приятная девушка гид… рекомендую… оптимальная экскурсия для знакомства с жизнью Королевства! Спасибо и до встречи!
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великолепная и очень познавательная экскурсия!!! спасибо большое!!!
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