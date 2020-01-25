2 отзыва оставили туристы

Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, 12 лет проработала в лучших отелях мира и много лет изучала уклад и жизнь местного населения. Я никогда не ставлю перед собой задачу показать путешественникам обыденный Бахрейн и стараюсь раскрыть его удивительные, впечатляющие и загадочные уголки. В конце дня, когда гости говорят: «Мы получили колоссальное удовольствие!» — я понимаю, что выполнила свою задачу на все 100%. Я рассказала о себе, теперь хочу познакомиться с вами. До встречи в Бахрейне!