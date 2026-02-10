2 отзыва оставили туристы

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Она забрала нас у выхода из аэропорта и как только мы сели в машину сразу же начала рассказывать интересные факты о Бахрейне и не только. Она настолько приятный в общении собеседник,о чем не спросишь-всё расскажет. Время у нас было ограничено,но историю и современность получилось совместить. Посетили крепость,колоритный рынок,проехали на катере вдоль набережной. Попали на праздник с песнями и танцами с мечами. По пути Наталья рассказывала про здания и места что мы проезжали. Было впечатление что мы знакомы с Натальей много лет. Я однозначно рекомендую при посещении Бахрейна заказать экскурсию у Натальи. Спасибо Вам огромное за массу положительных эмоций!