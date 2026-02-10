2 отзыва оставили туристы

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Загадочный Бахрейн

Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями и скрытыми уголками Бахрейна.

Полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, прогуляетесь по аутентичному базару и попробуете традиционные блюда.

Посетите бывшую столицу Мухаррак, где вас угостят
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арабским кофе с финиками, и увидите отреставрированные дома в исламском стиле. Впечатлит вас и главная мечеть страны Аль Фатиха с её стекловолоконным куполом. На набережной Бахрейна рассмотрите гигантские башни-близнецы с ветряными турбинами. В завершение экскурсии узнаете о времени, когда Бахрейн был столицей цивилизации Дильмун

5
227 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Главные достопримечательности
  • ☕ Арабский кофе с финиками
  • 🌴 Прогулка по набережной
  • 🏰 Исторические места
  • 🍽️ Включены обед и вода
  • 🚗 Комфортный транспорт
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн

Что можно увидеть

  • Мухаррак
  • Мечеть Аль Фатиха
  • Набережная Бахрейна
  • Форт

Описание экскурсии

Все краски Бахрейна

Вы полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, заглянете на аутентичный базар и отведаете традиционные блюда в старейшем кафе страны. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мухаррак — бывшая столица королевства, где вы попробуете арабский кофе с финиками и посетите прекрасно отреставрированные бахрейнские дома в исламском стиле.
  • Мечеть Аль Фатиха — главная мечеть страны. Вас впечатлит ее стекловолоконный купол и другие величественные и одновременно изящные элементы ближневосточной архитектуры.
  • Набережная Бахрейна — гуляя по ней, вы рассмотрите гигантские башни-близнецы с тремя ветряными турбинами.
  • Форт — здесь я расскажу о времени, когда Бахрейн считался столицей цивилизации Дильмун.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
  • Рекомендую выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи
  • Обед и вода включены в стоимость
  • Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших интересов и увлечений
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 17 часов 50 минут
Провели экскурсии для 1656 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, работала в лучших отелях мира и
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много лет изучала уклад и жизнь местного населения. В моей команде работают профессиональные гиды с официальной лицензией, которые также обладают глубокими знаниями о стране и её культуре. Мы никогда не ставим перед собой задачу показать путешественникам обыденный Бахрейн и стараемся раскрыть его удивительные, впечатляющие и загадочные уголки. В конце дня, когда гости говорят: «Мы получили колоссальное удовольствие!» — понимаем, что выполнили свою задачу на все 100%. Я рассказала о себе, теперь хочу познакомиться с вами. До встречи в Бахрейне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
225
4
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3
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2
1
А
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и образованная женщина, знает много интересных фактов и погружена в историю этого маленького, но интересного государства. Могу смело порекомендовать ее как вашего экскурсовода👍
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
Хорошая насыщенная однодневная экскурсия по Бахрейну. У нас была гидом - Майя - очень приятная и
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Анастасия
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из 9 человек, людей, искушённых в поездках и исследовании разных стран и культур. Во время
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круиза мы побывали на нескольких экскурсиях, и наше мнение о гидах и их рассказах не всегда совпадало. Однако ваша экскурсия привела всех нас в полный восторг — от безупречной организации, высочайшего профессионализма гида и комфортабельного транспорта.

Нашим гидом была Галина, и в первую очередь меня поразило её умение владеть вниманием и поддерживать дисциплину в нашей большой и очень разной по темпераменту группе. Благодаря экскурсии с Галиной мы всем сердцем полюбили Бахрейн, хотя, думаю, мы бы полюбили любую местность, которую она нам показала бы 😊

Галина — историк, блестяще владеющий датами, фактами, эпохами и династиями. Но в её мастерском изложении сухие факты превращаются в живую, пульсирующую историю!

Спасибо! ❤️

Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из+2
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
Хотим выразить единодушную благодарность за незабываемый день, который мы провели вместе! Мы путешествовали большой группой из
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Е
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине, пешком ходили, но совсем не устали. Все наши пожелания были учтены, поэтому локации были
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выбраны именно те, что были нам интересны. У нас было достаточно времени на фото и на кофе-брейки. Галина и Наталья помогали нам с трансферами и оперативно отвечали на наши вопросы уже вне рамок экскурсии, за что им отдельное спасибо!

Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,+1
Гид давно живет в Бахрейне, хорошо знает историю, обычаи и современную жизнь. Экскурсия проходила на машине,
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Н
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже по прилёту, сидя в аэропорту. Гидом у нас была Наталья. Как же нам повезло!
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Она забрала нас у выхода из аэропорта и как только мы сели в машину сразу же начала рассказывать интересные факты о Бахрейне и не только. Она настолько приятный в общении собеседник,о чем не спросишь-всё расскажет. Время у нас было ограничено,но историю и современность получилось совместить. Посетили крепость,колоритный рынок,проехали на катере вдоль набережной. Попали на праздник с песнями и танцами с мечами. По пути Наталья рассказывала про здания и места что мы проезжали. Было впечатление что мы знакомы с Натальей много лет. Я однозначно рекомендую при посещении Бахрейна заказать экскурсию у Натальи. Спасибо Вам огромное за массу положительных эмоций!

В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже+2
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
В Бахрейне были с мужем транзитным рейсом. Так как вылеты с Москвы часто задерживают-заказывали экскурсию уже
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Ольга
Наталья приятная девушка гид… рекомендую… оптимальная экскурсия для знакомства с жизнью Королевства! Спасибо и до встречи!
Наталья приятная девушка гид… рекомендую… оптимальная экскурсия для знакомства с жизнью Королевства! Спасибо и до встречи!
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Ольга
великолепная и очень познавательная экскурсия!!! спасибо большое!!!
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