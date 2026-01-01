Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
29 янв в 12:30
30 янв в 12:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Зимний болотинг - настоящий экстрим по-белорусски (из Браслава)
Перезагрузиться в неизведанной природе, проверить выносливость и понаблюдать за флорой и фауной
Начало: В д. Апанасёнки
31 янв в 10:00
1 фев в 10:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле)
Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси
Начало: У автовокзала г. Браслава
31 янв в 10:00
1 фев в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
