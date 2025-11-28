Мои заказы

Дневная экскурсия на микроавтобусе: Брестская крепость и V форт + БОНУС

Предлагаем вам отправиться на экскурсию по достопримечательностям брестской земли, которая во все времена первой держала удар вражеских войск. Вы узнаете то, чего нет в книгах и учебниках — редкие факты обороны. Мы заберём вас из вашего места проживания в Бресте, а по окончанию экскурсии — доставим обратно.
Описание экскурсии

По следам войны О героическом подвиге сняты художественные и документальные фильмы, но это ещё не вся история. Ведь за кадром всегда остаются события, не вошедшие в основную тематику. Наша задача — донести до вас ранее неопубликованные, неизвестные факты и уникальные случаи из хроники. В программе:
  • Брестская крепость — легендарное сооружение, первой принявшая массированный удар и наступление немецко-фашистских захватчиков. Мы пройдём по её главным локациям и вспомним о мужестве защитников и героической обороне.
  • V форт — оборонительное сооружение XIX-начала XX века, памятник русской фортификации с уникальными экспонатами, а также катакомбами, траверсами, подземными переходами, бункерами и расположенными в нем казармами, пороховыми складами, круговыми бойницами. Форт входил в первую линию обороны Брест-Литовской крепости и являлся мощным оборонительным объектом со своей летописью и незабываемой историей. До наших времён сохранился практически в отличном состоянии.

• БОНУС: по пути следования из места вашего проживания к Брестской крепости и V форту — интереснейший рассказ об истории Бреста и достопримечательностях. Важная информация:

  • Возьмите с собой теплую одежду, так как в отдельных локациях прохладно.
  • При наличии 3 путешественников и менее может по моему усмотрению предоставляться современный европейский автомобиль с кондиционером.

Ежедневно в первой половине дня.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Брестская крепость
  • V форт
Что включено
  • Трансфер от/до места жительства и между локациями
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в 5 форт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бреста

