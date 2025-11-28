Дневная экскурсия на микроавтобусе: Брестская крепость и V форт + БОНУС

Предлагаем вам отправиться на экскурсию по достопримечательностям брестской земли, которая во все времена первой держала удар вражеских войск. Вы узнаете то, чего нет в книгах и учебниках — редкие факты обороны. Мы заберём вас из вашего места проживания в Бресте, а по окончанию экскурсии — доставим обратно.
Описание экскурсииПо следам войны О героическом подвиге сняты художественные и документальные фильмы, но это ещё не вся история. Ведь за кадром всегда остаются события, не вошедшие в основную тематику. Наша задача — донести до вас ранее неопубликованные, неизвестные факты и уникальные случаи из хроники. В программе:
- Брестская крепость — легендарное сооружение, первой принявшая массированный удар и наступление немецко-фашистских захватчиков. Мы пройдём по её главным локациям и вспомним о мужестве защитников и героической обороне.
- V форт — оборонительное сооружение XIX-начала XX века, памятник русской фортификации с уникальными экспонатами, а также катакомбами, траверсами, подземными переходами, бункерами и расположенными в нем казармами, пороховыми складами, круговыми бойницами. Форт входил в первую линию обороны Брест-Литовской крепости и являлся мощным оборонительным объектом со своей летописью и незабываемой историей. До наших времён сохранился практически в отличном состоянии.
• БОНУС: по пути следования из места вашего проживания к Брестской крепости и V форту — интереснейший рассказ об истории Бреста и достопримечательностях. Важная информация:
- Возьмите с собой теплую одежду, так как в отдельных локациях прохладно.
- При наличии 3 путешественников и менее может по моему усмотрению предоставляться современный европейский автомобиль с кондиционером.
Ежедневно в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Брестская крепость
- V форт
Что включено
- Трансфер от/до места жительства и между локациями
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в 5 форт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой теплую одежду, так как в отдельных локациях прохладно
- При наличии 3 путешественников и менее может по моему усмотрению предоставляться современный европейский автомобиль с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Групповая
до 13 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северо-Западных ворот
25 дек в 09:30
26 дек в 09:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
Сегодня в 18:00
1 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
Сегодня в 13:00
30 ноя в 08:30
от 6500 ₽ за человека