Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года

В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской...

В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской крепости.

Во время нашего путешествия, мы увидим сохранившиеся объекты XIX века, руины старого города, посетим мемориал и склоним голову у Вечного огня, а также увидим знаменитые Холмские ворота.
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года

Что вы увидите 🤩

  • Брестская крепость
  • Руины старого города
  • Мемориал и Вечный огонь
  • Холмские ворота
  • Цитадель
  • Казармы XIX века
Об экскурсии
В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской крепости. Во время нашего путешествия, мы увидим сохранившиеся объекты XIX века, руины старого города, посетим мемориал и склоним голову у Вечного огня, а также увидим знаменитые Холмские ворота.
Подробнее о маршруте
Во время нашей экскурсии мы посетим центральную часть мемориала, посвященного обороне 1941 года. Начиная от главного входа в виде звезды, мы пройдем по центральной аллее, которая ведет в Цитадель, где находятся основные памятники, Вечный огонь и казармы XIX века. По дороге увидим оплавленный кирпич — результат действия огнеметов во время войны, площадку с бронетехникой, сооружения периода Российской империи.
Узнаем об истории старого города, на месте которого позже была построена крепость, как использовалась она в разные исторические периоды, о трагических страницах обороны 1941 года, судьбах семей, встретивших войну на границе. Вместе мы почтим минутой молчания память тех, кто погиб в первые дни войны. Закончим нашу экскурсию у самых известных ворот — Холмских — визитной карточки города и Брестской крепости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-10 человек
Общий
$28
$32

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем
Начало: Проспект Машерова, 1, Брест
Завершение: Улица Героев Обороны Брестской Крепости, 60, Брест
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Инна С.
Инна С.
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