Об экскурсии

В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской крепости. Во время нашего путешествия, мы увидим сохранившиеся объекты XIX века, руины старого города, посетим мемориал и склоним голову у Вечного огня, а также увидим знаменитые Холмские ворота.

Подробнее о маршруте

Во время нашей экскурсии мы посетим центральную часть мемориала, посвященного обороне 1941 года. Начиная от главного входа в виде звезды, мы пройдем по центральной аллее, которая ведет в Цитадель, где находятся основные памятники, Вечный огонь и казармы XIX века. По дороге увидим оплавленный кирпич — результат действия огнеметов во время войны, площадку с бронетехникой, сооружения периода Российской империи.

Узнаем об истории старого города, на месте которого позже была построена крепость, как использовалась она в разные исторические периоды, о трагических страницах обороны 1941 года, судьбах семей, встретивших войну на границе. Вместе мы почтим минутой молчания память тех, кто погиб в первые дни войны. Закончим нашу экскурсию у самых известных ворот — Холмских — визитной карточки города и Брестской крепости.