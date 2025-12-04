Кем, когда и с какой целью была воздвигнута Брестская крепость? Что находилось здесь до ее строительства? Почему всё сделано так, а не иначе? Что происходило тут на протяжении почти двухсотлетней истории крепости? Столько вопросов возникает в пытливых умах путешественников. Я помогу вам найти ответы и покажу всю её историю — от основания древнего города до наших дней

Описание экскурсии

Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и узнаем историю создания Брестского укрепрайона, который частично проходил и через Брестскую крепость. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.

Это нетрадиционная экскурсия по крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.

