Кем, когда и с какой целью была воздвигнута Брестская крепость? Что находилось здесь до ее строительства? Почему всё сделано так, а не иначе? Что происходило тут на протяжении почти двухсотлетней истории крепости? Столько вопросов возникает в пытливых умах путешественников. Я помогу вам найти ответы и покажу всю её историю — от основания древнего города до наших дней
Описание экскурсии
Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и узнаем историю создания Брестского укрепрайона, который частично проходил и через Брестскую крепость. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.
Это нетрадиционная экскурсия по крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Надевайте удобную обувь и одежду по сезону. Будем ходить по пыльным тропинкам и по песку.
- Возрастное ограничение: 10+
Максим — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 4281 туриста
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.
М
Мачильская
4 дек 2025
Очень понравилась экскурсия. Тем более были только я и дочка, а не 15 человек. Максим очень деликатный человек, заботиться о комфорте своих гостей. Рассказывает очень интересно, но говорит очень быстро, но мы успевали за ходом его мыслей. Обещал новые экскурсии, так что будем ждать 💪
А
Анна
2 дек 2025
29 ноября 2025 года посетили данную экскурсию.
За 2,5 часа удалось получить максимальное количество информации от экскурсовода.
Максим крайне подробно и в доступной форме доводил до нас множество исторических фактов. Советую данную экскурсию!
Рекомендую одевать максимально удобно.
