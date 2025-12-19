В Брестской крепости история — буквально на расстоянии вытянутой руки.
Мы не пойдём в мемориальный комплекс, а спустимся в подземный город с казармами, складами и бойницами — в казематы западного форта. Осмотрим Кобринское укрепление и фортификации советского периода. Погрузимся в историю крепости, которая веками была ключевым пунктом на западной границе страны.
Описание экскурсии
- Мы посетим Кобринское укрепление
- Пройдём по казематам Западного форта
- Увидим надписи времён Российской империи на стенах
- Побываем на месте пленения последнего защитника крепости — майора Гаврилова (Гавриловский капонир)
- Увидим образцы фортификации советского периода, доты линии Молотова
Я расскажу:
- об истории строительства и эксплуатации фортификационных сооружений и Брест-Литовского укреплённого района
- обороне 1939 и 1941 годов
- судьбах защитников и их семьях
- и многое другое
Организационные детали
- Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии
- На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 127 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Аттестованный гид. С 2001 года работаю с людьми и вожу экскурсии. Очень люблю свой город и стараюсь влюбить в него гостей. Мне нравится рассказывать путешественникам о Бресте, открывать для них что-то новое, связанное с ним.
