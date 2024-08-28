Экскурсии по Старому городу в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Бресте, цены от 150 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
3 сен в 18:30
4 сен в 18:30
5 000 за всё до 6 чел.
Брест: улицами старого города
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Брестская крепость на месте старого города
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость на месте старого города
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
«Именно здесь до сих пор находятся руины старого города, сохранились оборонительные сооружения 19 века и периода Великой Отечественной войны»
Расписание: В 17.00.
16 янв в 17:00
17 янв в 17:00
180Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    28 августа 2024
    Брест: выйти из сумрака веков
    Очень интересное и увлекательное повествование об истории Бреста от прошлого к настоящему
  • В
    Владислав
    9 августа 2024
    Брест: выйти из сумрака веков
    Очень милая, увеличенная, позитивная экскурсовод) Подробно и исчерпывающе рассказала про историю города, его интересные особенности, при этом совсем не скучно
    читать дальше

    и доступно) В конце посмотрели на таинство зажигания керасиновых фонарей знаменитым фонарщиком, что, конечно, не могло не вызвать просто детский восторг и трепет) Однозначно рекомендую экскурсовода, это любовь!

  • Д
    Денис
    6 августа 2024
    Брест: улицами старого города
    Отличная экскурсия и гид Татьяна. Узнали Брест с необычной стороны. Рекомендую
  • П
    Полина
    16 июля 2024
    Брест: выйти из сумрака веков
    Всем привет! 14.07.2024 г. были на экскурсии с молодым человеком. План был примерно такой, узнать что-то в Бресте помимо Брестской крепости. Увидела экскурсию
    читать дальше

    Екатерины, решила уточнить, подойдёт ли для тех, кто с историей не знаком? На что был ответ да, и это действительно так. Вместо Екатерины с нами проводила экскурсию девушка из команды Екатерины - Анна. Анне огромное спасибо за проложенный маршрут, подачу материла, было легко и интересно слушать. Анна нас заворожила своим рассказом. А ещё повезло с погодой, было не жарко, вечерняя прогулка - лучшее что было. В общем мы остались довольны. Сегодня была на экскурсии в Минске, сравнивать конечно два города возможно неправильно, но экскурсия Анны как-то все равно в душе больше откликается, (не в обиду). Если кто из знакомых поедет в Брест - это 100%рекомендасьон. Огромное Вам спасибо и огромное спасибо Анне.

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест: выйти из сумрака веков
  2. Брест: улицами старого города
  3. Брестская крепость на месте старого города
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Бресте с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам