2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
3 сен в 18:30
4 сен в 18:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость на месте старого города
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
«Именно здесь до сих пор находятся руины старого города, сохранились оборонительные сооружения 19 века и периода Великой Отечественной войны»
Расписание: В 17.00.
16 янв в 17:00
17 янв в 17:00
180Br за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина28 августа 2024Очень интересное и увлекательное повествование об истории Бреста от прошлого к настоящему
- ВВладислав9 августа 2024Очень милая, увеличенная, позитивная экскурсовод) Подробно и исчерпывающе рассказала про историю города, его интересные особенности, при этом совсем не скучно
- ДДенис6 августа 2024Отличная экскурсия и гид Татьяна. Узнали Брест с необычной стороны. Рекомендую
- ППолина16 июля 2024Всем привет! 14.07.2024 г. были на экскурсии с молодым человеком. План был примерно такой, узнать что-то в Бресте помимо Брестской крепости. Увидела экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Старый город»
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