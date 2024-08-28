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Екатерины, решила уточнить, подойдёт ли для тех, кто с историей не знаком? На что был ответ да, и это действительно так. Вместо Екатерины с нами проводила экскурсию девушка из команды Екатерины - Анна. Анне огромное спасибо за проложенный маршрут, подачу материла, было легко и интересно слушать. Анна нас заворожила своим рассказом. А ещё повезло с погодой, было не жарко, вечерняя прогулка - лучшее что было. В общем мы остались довольны. Сегодня была на экскурсии в Минске, сравнивать конечно два города возможно неправильно, но экскурсия Анны как-то все равно в душе больше откликается, (не в обиду). Если кто из знакомых поедет в Брест - это 100%рекомендасьон. Огромное Вам спасибо и огромное спасибо Анне.