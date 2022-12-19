2,3,4,5,6,7 января в 13-00

Экскурсия по территории Брестской крепости для сборных групп в период новогодних каникул.

Экскурсия проводится на открытой территории Брестской крепости. Вы увидите: Главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда», Пороховые склады и военная техника, Белый дворец, Скульптурная композиция «Жажда», Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, Площадь церемониалов.

Брестская крепость получила широкую известность в связи с трагическими событиями июня 1941 г., героическая оборона крепости проходит основной линией в истории этого фортификационного комплекса. Но на момент начала войны крепость уже насчитывала вековую историю.

Вы узнаете интереснейшие факты из довоенной истории Крепости, о героической обороне Брестской крепости летом 41-го, а так же о послевоенном периоде.