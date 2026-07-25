2,3,4,5,6,7 января в 13-00

Приглашаем на экскурсию по открытой территории Брестской крепости, получившей широкую известность в связи с трагическими событиями июня 1941 г. Героическая оборона крепости является основной линией в истории этого фортификационного комплекса. Однако на момент начала войны крепость уже насчитывала вековую историю.
Вы узнаете интереснейшие факты из довоенной истории крепости, о ее героической обороне летом 41-го, а также о послевоенном периоде.
Вы узнаете интереснейшие факты из довоенной истории крепости, о ее героической обороне летом 41-го, а также о послевоенном периоде.
Описание экскурсииCимвол советского сопротивления Брестская крепость — шедевр военно-инженерного строительства — была возведена в 1830-х годах на месте брестского Старого города и заняла четыре острова. Главный и самый большой — Цитадель — был опоясан сплошной двухэтажной оборонительной казармой длиной почти в два километра и имел сотни неуязвимых для артиллерии казематов. Всего в крепости было четверо ворот, 21 мост, свыше 6 километров оборонительных валов 10-метровой высоты. Работы по ее усовершенствованию велись с перерывами, и так и не были закончены к Первой мировой войне. На экскурсии вы сможете увидеть главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда». Это впечатляющий врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нём пятиконечной звездой. Блок поддерживается откосом крепостного вала. Вы увидите пороховые склады и военную технику, руины Белого дворца — бывшая церковь св. Петра и Павла. Во время строительства системы укреплений «Брестская крепость» в 1840-х гг. перестроен под офицерское казино. В 1918 году бывший перестроенный храм стал местом подписания Брестского мира. Сильно пострадал во время Второй мировой войны и был разобран в 1950-х. Мы увидим такие скульптурные композиции как «Жажда», «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты. На территории крепости находится Свято-Николаевский гарнизонный храм, построенный в XIX веке. Собор многое пережил на своём веку: он был православной церковью, католическим костёлом, клубом, руинами и, наконец, снова православным собором. Сильно пострадал во время войны, но стал одним из последних мест, захваченных фашистами. Вы узнаете интереснейшие факты из довоенной истории, о героической обороне Брестской крепости летом 41-го, а также о послевоенном периоде. Важная информация:
- Эта экскурсия будет организована для сборных групп в период зимних каникул и майских праздников.
- Экскурсии проводятся при минимальном количестве 8 человек.
- Присоединиться к экскурсии можно только по предварительной записи.
- На экскурсию допускаются дети старше 8 лет.
- Для компаний с детьми дошкольного возраста рекомендованы варианты индивидуальных экскурсий. ОПЛАТА: производится исполнителю до экскурсии. На месте экскурсовод оплату не принимает. На e-mail будет направлен счет. Счет выставляется через систему безопасных интернет-платежей WEBPAY (принимает росс. карты мир без комиссии).
12,13,14,15 июня
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пороховые склады и военная техника
- Белый дворец
- Скульптурная композиция «Жажда»
- Холмские ворота
- Тереспольские ворота
- Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим»
- Свято-Николаевский гарнизонный храм
- Главный монумент
- Штык-обелиск
- Вечный огонь
- Мемориальные плиты
- Площадь церемониалов
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Машерова 1 (у главного входа «Звезда»)
Завершение: Территория комплекса
Когда и сколько длится?
Когда: 12,13,14,15 июня
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия отличная! Гид Инна компетентная, очень интересно рассказывает. Большим недостатком экскурсии является отсутствие радиогидов или хотя бы микрофона у экскурсовода (насколько я знаю, это правила Брестской крепости, а не недоработка
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Н
Очень познавательная экскурсия, просто великолепный экскурсовод Инна. Ещё хотелось бы отметить, что данную экскурсию заказывала через Sputnik, попросила у организатора присоединить нас к группе, так как на планируемые числа уже
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Е
Превосходная экскурсия по Брестской крепости! 1,5 часа пролетели незаметно. Шел дождь и мы промокли, но даже это не помешало получить удовольствие от экскурсии👍 Экскурсовод Анастасия очень интересно рассказывала про события тех лет, спасибо ей большое!
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Е
В районе 10 утра мы приехали в Брест. Сдали вещи в камеру хранения и сразу поехали в Брестскую крепость — туда мы хотела попасть в первую очередь. Обычно беру экскурсии
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И
Прекрасно подготовленный экскурсовод, вся информация полезна, преподносится доступно,, легко воспринимается.
В целом, качественная экскурсия!
В целом, качественная экскурсия!
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Е
Замечательная, интересная, насыщенная экскурсия. Гид Инна очень увлекательно и подробно рассказывала о событиях, связанных с историей Брестской крепости. Отсутствие микрофона или наушников не помешало, так как группа была небольшая, и
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