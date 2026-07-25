2,3,4,5,6,7 января в 13-00

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через „Спутник“ — организация всегда на высоте. Но сегодня лишний раз убедилась: самое главное — это человек, который ведёт экскурсию.

Хочется, чтобы в таких местах рассказ был живым, чтобы экскурсовод делился не только фактами, но и своим отношением, помогал вместе прожить эту историю. Сама крепость всё равно берёт за душу — она говорит сама за себя. Но с интересным рассказчиком это впечатление было бы ещё глубже.