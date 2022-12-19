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Описание
Экскурсия по территории Брестской крепости для сборных групп в период новогодних каникул.
Экскурсия проводится на открытой территории Брестской крепости. Вы увидите: Главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда», Пороховые склады и военная техника, Белый дворец, Скульптурная композиция «Жажда», Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, Площадь церемониалов.
Брестская крепость получила широкую известность в связи с трагическими событиями июня 1941 г., героическая оборона крепости проходит основной линией в истории этого фортификационного комплекса. Но на момент начала войны крепость уже насчитывала вековую историю.
Вы узнаете интереснейшие факты из довоенной истории Крепости, о героической обороне Брестской крепости летом 41-го, а так же о послевоенном периоде.
Экскурсии проводятся при минимальном количестве 8 человек. Присоединиться к экскурсии можно только по предварительной записи.
*Для компаний с детьми дошкольного возраста рекомендованы варианты индивидуальных экскурсий.
2,3,4,5,6,7 января в 13-00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Машерова 1 (кафе Незабудка)
Завершение: территория КОМПЛЕКСА
Когда и сколько длится?
Когда: 2,3,4,5,6,7 января в 13-00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.