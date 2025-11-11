Описание экскурсии
Ходаки, Житлин, Власовцы, Корочин – эти деревни Ивацевичского района до сих пор называют партизанскими. Там практически в каждой семье вам расскажут о родных и близких, сражавшихся в отрядах народных мстителей, погибших от рук карателей, голода и болезней в окрестных болотах во время блокад и облав. Беларусь во времена ВОВ считалась партизанским краем. Из мест своей дислокации партизаны осуществляли рейды по тылам немецко-фашистских захватчиков, проводили диверсии, уничтожали живую силу и технику противника. Одна из таких партизанских зон находилась в лесном урочище Хованщина возле д. Корочин Ивацевичского района на клочке земли и была окружена непроходимыми болотами и канавами. В 1943-1944 г. г. здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком ЛКСМБ, редакция и типография газеты «Заря», санчасть, «лесная школа». Вы своими глазами увидите быт партизан, погрузитесь в атмосферу прошлого и узнаете о героических подвигах наших дедов и прадедов. В 70-е годы на месте расположения партизанского отряда на островке открыли мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина, который является страницей живой истории, свидетельством героизма, стойкости, единства и непоколебимости духа. На этот островок в лесной гуще, как и в военные годы, ведет одна единственная тропа. Важная информация:
ВНИМАНИЕ! Перед внесением предоплаты обязательно уточнить возможность проведения экскурсии!
Ежедневно в 9:00
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
- Горячий партизанский чай с сухариками
- Питьевая вода.
- Личные расходы
- Питание.
Брест, ваше место пребывания
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
