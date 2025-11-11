Ходаки, Житлин, Власовцы, Корочин – эти деревни Ивацевичского района до сих пор называют партизанскими. Там практически в каждой семье вам расскажут о родных и близких, сражавшихся в отрядах народных мстителей, погибших от рук карателей, голода и болезней в окрестных болотах во время блокад и облав. Беларусь во времена ВОВ считалась партизанским краем. Из мест своей дислокации партизаны осуществляли рейды по тылам немецко-фашистских захватчиков, проводили диверсии, уничтожали живую силу и технику противника. Одна из таких партизанских зон находилась в лесном урочище Хованщина возле д. Корочин Ивацевичского района на клочке земли и была окружена непроходимыми болотами и канавами. В 1943-1944 г. г. здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком ЛКСМБ, редакция и типография газеты «Заря», санчасть, «лесная школа». Вы своими глазами увидите быт партизан, погрузитесь в атмосферу прошлого и узнаете о героических подвигах наших дедов и прадедов. В 70-е годы на месте расположения партизанского отряда на островке открыли мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина, который является страницей живой истории, свидетельством героизма, стойкости, единства и непоколебимости духа. На этот островок в лесной гуще, как и в военные годы, ведет одна единственная тропа. Важная информация:

•ВНИМАНИЕ! Перед внесением предоплаты обязательно уточнить возможность проведения экскурсии!