Бизон-сафари в Беловежской пуще

Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Индивидуальная экскурсия «Бизон-сафари в Беловежской пуще» предлагает редкую возможность увидеть зубров в их естественной среде.

Путешествие начинается из деревни Мыльниск и ведет вглубь пущи, где чаще всего встречаются эти величественные животные.
Наблюдение за зубрами сопровождается рассказами об их жизни и отличиях от бизонов. Пешее сафари по диким тропам и завтрак на природе делают это приключение незабываемым. Экскурсия подходит для всех, кто ценит природу и ищет уникальные впечатления

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальная возможность увидеть зубров
  • 🚗 Индивидуальный формат на авто
  • 🥾 Пешее сафари по диким тропам
  • 🍳 Завтрак на природе включён
  • 📸 Отличные возможности для фото
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Бизон-сафари в Беловежской пуще© Александр
Бизон-сафари в Беловежской пуще© Александр

Что можно увидеть

  • Беловежская пуща

Описание экскурсии

Поездка вглубь Беловежской пущи — выезд на авто из деревни Мыльниск, направление — на поляны, где чаще всего встречаются дикие зубры.
Выезд на рассвете или закате (уточняется при бронировании).

Наблюдение за зубрами — если повезёт, увидим их вживую, в естественной среде. Я расскажу, как они живут, чем питаются, чем отличаются от бизонов.
Остановки для наблюдения и фото.

Пешее сафари по диким тропам — маршрут подбирается по самочувствию группы: от короткой прогулки до 2 км в одну сторону.
Продолжительность варьируется.

Завтрак на природе — пауза в лесу, возможность перекусить, сделать фото и просто побыть в тишине пущи.

Возвращение обратно — на автомобиле до точки старта.

Темы, на которые мы пообщаемся:

  • зубры и их отличия от бизонов
  • биология и повадки этих животных
  • охранный статус Беловежской пущи, его значение
  • устройство национального парка и его роль в сохранении лесов Европы

Организационные детали

  • Сафари проходит на моём автомобиле и пешком
  • Необходима удобная, непромокаемая обувь и одежда для прогулки по лесу
  • Завтрак входит в стоимость (яичница, бутерброды). Желательно взять с собой воду или термос
  • Пешая часть — по диким тропам, без спешки
  • Время проведения — на рассвете или на закате, когда зубры наиболее активны (точное время согласовывается заранее)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Мыльниск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я гид дикой природы, фотограф, коренной житель Беловежской пущи. Я покажу вам настоящую дикую пущу, где нет туристов, а только первобытный лес, дикие животные и птицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Наталия
20 сен 2025
Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он оказался впечатляющим. Нам повезло встретить зубров, оленей, косулей и даже
кабана. В их естественной среде, а не в вольерах. Посмотреть на многовековые деревья, прочувствовать всю атмосферу настоящей, а не "причесанной и показной" Беловежской пущи. Огромное спасибо Александру за эти потрясающие эмоции и за гостеприимство. Обязательно приедем ещё раз.

Дата посещения: 6 сентября 2025
Денис
Денис
7 окт 2025
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило. Незабываемые пейзажи, приятная беседа и на удивление интересный и впечатляющий процесс наблюдения за животными принесли исключительно положительные эмоции)
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило. Незабываемые пейзажи, приятная беседа и на удивление интересный и впечатляющий процесс наблюдения за животными принесли исключительно положительные эмоции)
Т
Татьяна
22 авг 2025
Спасибо Александру за незабываемое путешествие в страну бизонов! Очень скептически относились к этой "авантюре" - встреча в 5 утра, в нашей группе ребёнок и две бабушки… Думали, что и не встретим бизонов. Однако, все получилось! Отдельно хочется отметить зоркий глаз Александра - увидеть за километры в гуще травы без бинокля одинокого бизона ни это ли профессионал!
Надежда
Надежда
8 авг 2025
Хочу поделиться случайным элементом своего путешествия - фото-сафари на бизонов в Беловежской пуще под Брестом.

Беловежская пуща - это многовековой лес и национальный парк и внутрь на машине пустят только местного,
а остальных - пешком или на велосипеде, но вы далеко на нем не уедете))) Заблудиться в пуще невозможно- она поделена просеками на квадраты, но она огромная и животные, конечно, держатся подальше.

Мы приехали с Александром на уазике в лес и почти сразу наткнулись на лежбище зубра, остался его запах, след от копыт и большая яма на земле. Спугнули мы его машиной или разговорами.

Еще несколько раз, пока бродили по лесу, натыкались на запах зубра - ходили кругами вокруг друг друга)))

Александр очень увлекательно рассказал и историю пущи - это всегда были охотничьи угодья, отсюда и деление на квадраты. Познакомили нас и с местной флорой и фауной, как рождается, живет и умирает лес.
Видели сову, дятлов, слышали вяхиря, синичек… Первый раз увидела дерево граб, с такой плотной кроной, что под ним темно и абсолютно ничего не растёт.
Если остановится и молчать - наступает полная тишина. У нас такого я не слышала очень давно, слышно трассу обычно. А здесь полная тишина.

Ну и огромные деревья, конечно. В самых непроходимых местах пущи остались деревья, которым по 500лет, но туда не пройти.

После этого отправились на поиск зубров уже по полям у кромки леса. На рассвете и закате зубры выходят поесть на колхозные поля. Опять же можно не встретится с ними - они просто могут не выйти сегодня или выйдут раньше или позже.

Случайно увидели оленя, прямо у машины, секунда, пока включалась камера- и белый хвостик уже в 200метрах.

Уже в конце путешествия встретили и стадо зубров. Летом они кочуют по одиночке (самцы) или парой мама с теленком, а к осени начинают сбиваться в стада и зимой можно увидеть огромное стадо в 100-150 голов прямо посреди поля.

Нам очень повезло, что мы увидели несколько особей. К сожалению, в пуще разрешена охота за деньги, поэтому зубры очень пугливы. Услышав машину и подождав несколько минут, зубры предпочли уйти в лес. Буквально несколько минут в бинокль мы их наблюдали.

С маленькими детьми такое будет тяжеловато, наверное. А с подростком, если любите природу и хотите увидеть не облагороженные туристические места, а настоящий лес - очень интересно.

Александр содержит экоотель в деревне - деревянные домики, называется Хата на болоте.
Удобней было, конечно, прямо у него остановиться, но сафари получилось спонтанным, мы ехали из Бреста, далековато

Хочу поделиться случайным элементом своего путешествия - фото-сафари на бизонов в Беловежской пуще под Брестом.
Евгения
Евгения
7 авг 2025
7го августа 2025 года ездили на Бизон-сафари с Александром. Это восторг! Полное уединение с природой. Нет толпы туристов, нет парковых дорожек… только наша маленькая компания, пуща и её обитатели! На
расвете нам удалось застать зубров и большое стадо оленей! Ой, какие красивые у них рога, как они грациозно себя несут! Это уединение с природой, конечно, не описать словами! Спасибо Александру за прогулку по лесу, за рассказ об особенностях пущи и её истории! Спасибо! Обязательно ещё вернемся!

7го августа 2025 года ездили на Бизон-сафари с Александром. Это восторг! Полное уединение с природой. Нет

