Индивидуальная экскурсия «Бизон-сафари в Беловежской пуще» предлагает редкую возможность увидеть зубров в их естественной среде.
Путешествие начинается из деревни Мыльниск и ведет вглубь пущи, где чаще всего встречаются эти величественные животные.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная возможность увидеть зубров
- 🚗 Индивидуальный формат на авто
- 🥾 Пешее сафари по диким тропам
- 🍳 Завтрак на природе включён
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Беловежская пуща
Описание экскурсии
Поездка вглубь Беловежской пущи — выезд на авто из деревни Мыльниск, направление — на поляны, где чаще всего встречаются дикие зубры.
Выезд на рассвете или закате (уточняется при бронировании).
Наблюдение за зубрами — если повезёт, увидим их вживую, в естественной среде. Я расскажу, как они живут, чем питаются, чем отличаются от бизонов.
Остановки для наблюдения и фото.
Пешее сафари по диким тропам — маршрут подбирается по самочувствию группы: от короткой прогулки до 2 км в одну сторону.
Продолжительность варьируется.
Завтрак на природе — пауза в лесу, возможность перекусить, сделать фото и просто побыть в тишине пущи.
Возвращение обратно — на автомобиле до точки старта.
Темы, на которые мы пообщаемся:
- зубры и их отличия от бизонов
- биология и повадки этих животных
- охранный статус Беловежской пущи, его значение
- устройство национального парка и его роль в сохранении лесов Европы
Организационные детали
- Сафари проходит на моём автомобиле и пешком
- Необходима удобная, непромокаемая обувь и одежда для прогулки по лесу
- Завтрак входит в стоимость (яичница, бутерброды). Желательно взять с собой воду или термос
- Пешая часть — по диким тропам, без спешки
- Время проведения — на рассвете или на закате, когда зубры наиболее активны (точное время согласовывается заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Мыльниск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я гид дикой природы, фотограф, коренной житель Беловежской пущи. Я покажу вам настоящую дикую пущу, где нет туристов, а только первобытный лес, дикие животные и птицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
20 сен 2025
Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он оказался впечатляющим. Нам повезло встретить зубров, оленей, косулей и даже
Дата посещения: 6 сентября 2025
Денис
7 окт 2025
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило. Незабываемые пейзажи, приятная беседа и на удивление интересный и впечатляющий процесс наблюдения за животными принесли исключительно положительные эмоции)
Т
Татьяна
22 авг 2025
Спасибо Александру за незабываемое путешествие в страну бизонов! Очень скептически относились к этой "авантюре" - встреча в 5 утра, в нашей группе ребёнок и две бабушки… Думали, что и не встретим бизонов. Однако, все получилось! Отдельно хочется отметить зоркий глаз Александра - увидеть за километры в гуще травы без бинокля одинокого бизона ни это ли профессионал!
Надежда
8 авг 2025
Хочу поделиться случайным элементом своего путешествия - фото-сафари на бизонов в Беловежской пуще под Брестом.
Беловежская пуща - это многовековой лес и национальный парк и внутрь на машине пустят только местного,
Евгения
7 авг 2025
7го августа 2025 года ездили на Бизон-сафари с Александром. Это восторг! Полное уединение с природой. Нет толпы туристов, нет парковых дорожек… только наша маленькая компания, пуща и её обитатели! На
Входит в следующие категории Бреста
