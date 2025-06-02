Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Начало: Просп. Машерова, 1, Брест
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 и в 15:30.
160 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Назад в прошлое. По партизанским тропам
Путешествие по партизанским тропам Бреста и Ивацевичей подарит уникальную возможность узнать о героических подвигах наших предков
Начало: Брест, ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 9:00
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
990 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
В прошлое по партизанским тропам
Путешествие по историческим местам Бреста и Ивацевичей. Узнайте о жизни партизан, посетите музеи и мемориалы, почувствуйте дух времени
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
30 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2025Гид Александра раскрыла тему экскурсии на все 100! Восторг! Экскурсия прошла на одном дыхании и с огромным интересом. Понравилось все. Спасибо огромное еще!
- ННадежда21 марта 2025Экскурсовод Александра провела отличную экскурсию! В Брестской крепости впервые, но она смогла так донести трагические события обороны крепости- ком в горле стоял, слезы сами наворачиваются.
- ДДиана19 мая 2023Брестская крепость. Июнь 1941 годаОчень интересная экскурсия, мы впечатлены и довольны
- ДДарья9 марта 2023Брестская крепость. Июнь 1941 годаЧудесная экскурсия, просто потрясающе!
- ООльга1 января 2023Брестская крепость. Июнь 1941 годаТатьяна ольличный гид и отличный рассказчик. Человек переживает историю лично, а не просто рассказывает с листа
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Военные»
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