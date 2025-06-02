И Ирина Брестская крепость. Война и Мир Гид Александра раскрыла тему экскурсии на все 100! Восторг! Экскурсия прошла на одном дыхании и с огромным интересом. Понравилось все. Спасибо огромное еще!

Н Надежда Брестская крепость. Война и Мир Экскурсовод Александра провела отличную экскурсию! В Брестской крепости впервые, но она смогла так донести трагические события обороны крепости- ком в горле стоял, слезы сами наворачиваются.

Д Диана Брестская крепость. Июнь 1941 года Очень интересная экскурсия, мы впечатлены и довольны

Д Дарья Брестская крепость. Июнь 1941 года Чудесная экскурсия, просто потрясающе!