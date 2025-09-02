Мои заказы

В прошлое по партизанским тропам - из Бреста в Ивацевичи

Увидеть мемориал в лесном урочище, где сражались народные мстители
Вы окажетесь в урочище Хованщина, где в годы войны был штаб Брестского партизанского соединения. По лесной тропе, как и тогда, вы попадёте к мемориальному комплексу на островке. И узнаете, как жили и выживали те, кто не сдался.
1 отзыв
Описание экскурсии

Ивацевичский район называют партизанским краем. В деревнях до сих пор живы воспоминания о бойцах, погибших в болотах и пропавших без вести. Вы погрузитесь в историю края, узнаете о судьбах местных жителей и особенностях этой земли.

Урочище Хованщина

Мемориальный комплекс на месте реального партизанского лагеря: на острове посреди болот размещались «Лесная школа», санчасть, редакция и типография газеты «Заря». Экспозиции расскажут о быте партизан, их подвиге, духе сопротивления. После экскурсии вас ждёт чаепитие

Примерный тайминг

8:00–9:00 — выезд из Бреста
10:00–13:00 — экскурсия в мемориальном комплексе «Хованщина»
16:00 — возвращение в Брест

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Renault Trafic Long
  • В автомобиле есть детское автокресло и бустер. Вместимость: до 7 пассажиров + 1 место для гида
  • В стоимость входит обзорная экскурсия в мемориальном комплексе «Хованщина», партизанский травяной чай с сухариками местного производства, питьевая вода
  • Обед не предусмотрен, но мы можем остановиться в придорожном кафе, если вы захотите
  • В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
  • Внимание! В связи с высоким спросом я бронирую услуги гида и обзорные экскурсии заблаговременно. Подробности обсудим в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 146 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
моей команде имеются аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками. Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого. В процессе нашего путешествия этими знаниями о прошлом готовы поделиться и с вами!

Отзывы и рейтинг

Денис
Денис
2 сен 2025
Побывал с Андреем в мемориальноэом комплексе партизанской славы Хованщина. Экскурсия понравилась, узнали об устройстве, быте партизанского лагеря. О той колоссальной работе которую проводили партизаны в тылу врага, для приближения победы.
Глубокие знания Андрея и экскурсовода в МК командира партизанского отряда, любовь к Родине сделали экскурсию уникальной и интересной. Получили ответ на все вопросы. Экскурсию рекомендую, особенно можно с тэдетьми, чтобы наше подрастающее поколение понимало какой ценой досталась нашим дедам и отцом Победа над врагом.

