Вы окажетесь в урочище Хованщина, где в годы войны был штаб Брестского партизанского соединения. По лесной тропе, как и тогда, вы попадёте к мемориальному комплексу на островке. И узнаете, как жили и выживали те, кто не сдался.
Описание экскурсии
Ивацевичский район называют партизанским краем. В деревнях до сих пор живы воспоминания о бойцах, погибших в болотах и пропавших без вести. Вы погрузитесь в историю края, узнаете о судьбах местных жителей и особенностях этой земли.
Урочище Хованщина
Мемориальный комплекс на месте реального партизанского лагеря: на острове посреди болот размещались «Лесная школа», санчасть, редакция и типография газеты «Заря». Экспозиции расскажут о быте партизан, их подвиге, духе сопротивления. После экскурсии вас ждёт чаепитие
Примерный тайминг
8:00–9:00 — выезд из Бреста
10:00–13:00 — экскурсия в мемориальном комплексе «Хованщина»
16:00 — возвращение в Брест
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Renault Trafic Long
- В автомобиле есть детское автокресло и бустер. Вместимость: до 7 пассажиров + 1 место для гида
- В стоимость входит обзорная экскурсия в мемориальном комплексе «Хованщина», партизанский травяной чай с сухариками местного производства, питьевая вода
- Обед не предусмотрен, но мы можем остановиться в придорожном кафе, если вы захотите
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- Внимание! В связи с высоким спросом я бронирую услуги гида и обзорные экскурсии заблаговременно. Подробности обсудим в переписке
Денис
2 сен 2025
Побывал с Андреем в мемориальноэом комплексе партизанской славы Хованщина. Экскурсия понравилась, узнали об устройстве, быте партизанского лагеря. О той колоссальной работе которую проводили партизаны в тылу врага, для приближения победы.
