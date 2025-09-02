Вы окажетесь в урочище Хованщина, где в годы войны был штаб Брестского партизанского соединения. По лесной тропе, как и тогда, вы попадёте к мемориальному комплексу на островке. И узнаете, как жили и выживали те, кто не сдался.

Описание экскурсии

Ивацевичский район называют партизанским краем. В деревнях до сих пор живы воспоминания о бойцах, погибших в болотах и пропавших без вести. Вы погрузитесь в историю края, узнаете о судьбах местных жителей и особенностях этой земли.

Урочище Хованщина

Мемориальный комплекс на месте реального партизанского лагеря: на острове посреди болот размещались «Лесная школа», санчасть, редакция и типография газеты «Заря». Экспозиции расскажут о быте партизан, их подвиге, духе сопротивления. После экскурсии вас ждёт чаепитие

Примерный тайминг

8:00–9:00 — выезд из Бреста

10:00–13:00 — экскурсия в мемориальном комплексе «Хованщина»

16:00 — возвращение в Брест

Организационные детали