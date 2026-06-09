Описание экскурсииПриглашаю вас в уникальное автомобильное и пешеходное путешествие по Бресту - городу с богатой историей и живой современностью! Вы познакомитесь с его многогранной душой: от старинного центра и места основания города до современного Бреста. Вас ждёт поездка вдоль самой границы Беларуси, где можно почувствовать особую атмосферу пограничной жизни. Завершим экскурсию прогулкой по тихим, уютным улочкам довоенного Бреста, заглянув в очаровательные дворики старинных домов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш маршрут
- Место расположения древнего города (по желанию можно посетить музей «Берестье»)
- Граница Беларуси и Польши
- Самый красивый вокзал Беларуси, который трижды менял свой облик
- Улица Мицкевича с памятниками архитектуры 19 века
- Центральная площадь, район элитной застройки польского периода
- Набережная и Городской сад с живописными видами на Мухавец
- Улица Советская
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Керосиновые фонари (вечером возможно участие в церемонии их зажжения)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест
Завершение: Ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
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