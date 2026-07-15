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что он использовал исторические фото — так намного легче представить, каким Брест был раньше, и увидеть, как менялся облик улиц и зданий. Благодаря этим снимкам некоторые места открылись совсем с другой стороны.



Ещё очень понравилось, что маршрут был продуман так, чтобы показать город с самых удачных точек — оттуда открывались отличные виды, и сразу складывалась целостная картинка. Всё было логично выстроено, не приходилось никуда бежать, темп оказался комфортным.



Спасибо Александру за такую душевную и познавательную прогулку — теперь Брест в моём сердце! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему. 😊