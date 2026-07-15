Эта экскурсия проведёт вас по главным достопримечательностям и поможет понять, как менялся город на протяжении веков. Вы познакомитесь с его прошлым, узнаете местные истории и увидите, чем Брест живёт сегодня.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- столетние особняки и современные необычные здания;
- улицы и площади старого города;
- аллею кованых фонарей;
- памятник Тысячелетия Бреста;
- пешеходную улицу Советскую — самое «тусовочное» место города;
- зажжение керосиновых фонарей знаменитым брестским фонарщиком.
Темы
- Я расскажу легенду о возникновении города и происхождении его названия.
- Мы проследим, как на протяжении веков менялась государственная принадлежность Бреста.
- Поговорим о том, как в городе встречались и переплетались разные национальности, религии и языки.
- Вы узнаете, почему в Бресте нет зданий старше XIX века.
Организационные детали
Встречаемся за 5 минут до начала экскурсии, чтобы произвести оплату (только в белорусских рублях).
в пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Я аттестованный гид, брестчанин, любящий свой город. Провёл уже сотни экскурсий, поэтому могу интересно, просто и доходчиво рассказать о тысячелетнем Бресте, в котором родился и живу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Александру за великолепную экскурсию! Все прошло просто замечательно.
Брест — город со сложной, многогранной и порой трагической историей. Александр сумел раскрыть её невероятно доступно, живо и
Брест — город со сложной, многогранной и порой трагической историей. Александр сумел раскрыть её невероятно доступно, живо и
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Л
Недавно побывала на экскурсии по Бресту с гидом Александром — и осталась в полном восторге!
Рассказ был невероятно увлекательным: Александр не просто перечислял факты, а по-настоящему оживлял историю города. Особенно впечатлило,
Рассказ был невероятно увлекательным: Александр не просто перечислял факты, а по-настоящему оживлял историю города. Особенно впечатлило,
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В
Экскурсия по Бресту прошла отлично! Особенно понравилось, как грамотно и интересно была подана история города — от его становления до наших дней. Информации было много, но всё воспринималось легко и
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В
Отличная экскурсия. Александр прекрасно знает свой город, историю, легко и доступно излагает материал, с радостью отвечает на все вопросы в ходе экскурсии. 2 часа пролетели быстро и незаметно. И что порадовало особенно – экскурсия была на красивом русском языке без каких-либо слов паразитов, за это огромное спасибо! Было очень приятно слушать!
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М
Большое спасибо Александру за экскурсию, было очень интересно и познавательно! Было очень необычно прикоснуться к истории города, находясь на местах, изображенных на фотоснимках прошлого, которые показывал гид!
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Д
Приехали в Брест в первый раз. Заказали обзорную экскурсию с Александром. Всё очень понравилось - рассказ о городе, общение. От экскурсии остались только положительные впечатления! Спасибо Александру! Рекомендую как экскурсовода)
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