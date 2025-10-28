Мои заказы

Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)

Путешествие по Бресту на вашем авто: от имперских казарм до польского квартала. Узнайте, как город стал таким, каким он есть сегодня
Брест - это город, где история оживает на каждом шагу.

Вас ждёт увлекательное путешествие по знаковым местам: от величественного железнодорожного вокзала до уютных улиц польского квартала. Откройте для себя тайны микрорайона
Граевка и насладитесь видами на реку Муховец. Прогулка по улице Ленина и бульвару Космонавтов оставит неизгладимые впечатления.

Это путешествие подарит вам уникальную возможность прочувствовать атмосферу города и влюбиться в его богатую историю

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат на вашем авто
  • 🏛️ Знакомство с историей Бреста
  • 🌉 Прекрасные виды на реку Муховец
  • 🗺️ Посещение знаковых мест и улиц
  • 🏆 Узнайте о героях Беларуси
Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)© Зоя
Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)© Зоя
Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)© Зоя
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Микрорайон Граевка
  • Улица Ленина
  • Набережная
  • Левый берег Муховца
  • Бульвар Космонавтов
  • Улица Мицкевича
  • Польский квартал
  • Улица Гоголя
  • Улица Советская

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал — мощь и символ советской эпохи. Вы узнаете, кто из мировых лидеров побывал здесь, и какое блюдо в вокзальном ресторане любил заказывал Леонид Брежнев.

Микрорайон Граевка, который и сегодня хранит черты военного прошлого. Вы увидите казармы времён Российской империи и место дислокации 50-й мотострелковой Донецкой дивизии с 1946 года.

Улица Ленина — именно здесь проходила старинная граница между землями города и крепости.

Набережная. Мы полюбуемся видами на реку Муховец, рассмотрим ледниковые валуны и откроем тайны городского сада.

Левый берег Муховца. Посмотрим, как застраивалось левобережье, и оценим спортивные объекты Бреста, включая Гребной канал — гордость города.

Бульвар Космонавтов. Здесь установлены бюсты двух героев: первого белорусского космонавта Петра Климука и военного лётчика Владимира Карвата — Героя Беларуси. Мы вспомним их судьбы.

Улица Мицкевича. Пройдём мимо сквера Пушкина, исторического корпуса университета, Свято-Николаевской братской церкви и особняков Ягминов.

Польский квартал. Свернём в уютный уголок, где сохранилась старая польская застройка.

Улица Гоголя, которую украшают кованые фонари и стоит памятник к 1000-летию города — весомый акцент в городской среде.

Улица Советская — главная пешеходная артерия Бреста, где по вечерам можно встретить фонарщика.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 1873 туристов
Добрый день! Меня зовут Зоя. В качестве гида туристических групп я посетила много стран и городов. Но «лучше Бреста нету места». И после встречи со мной вы в этом непременно убедитесь. Добро пожаловать в Брест!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Д
Денис
28 окт 2025
Экскурсовод хороша. Интересно рассказывает. С погодой не повезло, но это не вина организатора.
Экскурсовод хороша. Интересно рассказывает. С погодой не повезло, но это не вина организатора.
Ольга
Ольга
21 авг 2025
Зоя провела для нас увлекательную экскурсию по Бресту, показала самые интересные места и здания, познакомила с историей города, ответила исчерпывающе на все наши вопросы. Мы очень благодарны!
Марина
Марина
1 июл 2025
Посетили данную обзорную экскурсию. Очень содержательная, интересная экскурсия. Экскурсовод Зоя интересный рассказчик, легко доносит информацию. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
В
Владимир
25 июн 2025
Зоя - очень профессиональный экскурсовод и интересный собеседник, обстоятельно и подробно отвечает на любые вопросы, умеет подстраиваться под запросы экскурсантов. Формат автомобильно-пешей экскурсии очень удачный, позволяет увидеть объекты в разных концах города, создаётся впечатление обо всём городе и о конкретных знаковых местах.
Ю
Юлия
19 июн 2025
Экскурсия интересная, проехали по всему городу. Понравилось. Рекомендую!
Л
Лия
10 мая 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод с любовью и знанием истории рассказала про Брест. 2 часа пролетели незаметно!

Входит в следующие категории Бреста

