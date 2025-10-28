Брест - это город, где история оживает на каждом шагу.Вас ждёт увлекательное путешествие по знаковым местам: от величественного железнодорожного вокзала до уютных улиц польского квартала. Откройте для себя тайны микрорайона

Граевка и насладитесь видами на реку Муховец. Прогулка по улице Ленина и бульвару Космонавтов оставит неизгладимые впечатления. Это путешествие подарит вам уникальную возможность прочувствовать атмосферу города и влюбиться в его богатую историю

Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал — мощь и символ советской эпохи. Вы узнаете, кто из мировых лидеров побывал здесь, и какое блюдо в вокзальном ресторане любил заказывал Леонид Брежнев.

Микрорайон Граевка, который и сегодня хранит черты военного прошлого. Вы увидите казармы времён Российской империи и место дислокации 50-й мотострелковой Донецкой дивизии с 1946 года.

Улица Ленина — именно здесь проходила старинная граница между землями города и крепости.

Набережная. Мы полюбуемся видами на реку Муховец, рассмотрим ледниковые валуны и откроем тайны городского сада.

Левый берег Муховца. Посмотрим, как застраивалось левобережье, и оценим спортивные объекты Бреста, включая Гребной канал — гордость города.

Бульвар Космонавтов. Здесь установлены бюсты двух героев: первого белорусского космонавта Петра Климука и военного лётчика Владимира Карвата — Героя Беларуси. Мы вспомним их судьбы.

Улица Мицкевича. Пройдём мимо сквера Пушкина, исторического корпуса университета, Свято-Николаевской братской церкви и особняков Ягминов.

Польский квартал. Свернём в уютный уголок, где сохранилась старая польская застройка.

Улица Гоголя, которую украшают кованые фонари и стоит памятник к 1000-летию города — весомый акцент в городской среде.

Улица Советская — главная пешеходная артерия Бреста, где по вечерам можно встретить фонарщика.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.