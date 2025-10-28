Вас ждёт увлекательное путешествие по знаковым местам: от величественного железнодорожного вокзала до уютных улиц польского квартала. Откройте для себя тайны микрорайона
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный формат на вашем авто
- 🏛️ Знакомство с историей Бреста
- 🌉 Прекрасные виды на реку Муховец
- 🗺️ Посещение знаковых мест и улиц
- 🏆 Узнайте о героях Беларуси
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Микрорайон Граевка
- Улица Ленина
- Набережная
- Левый берег Муховца
- Бульвар Космонавтов
- Улица Мицкевича
- Польский квартал
- Улица Гоголя
- Улица Советская
Описание экскурсии
Железнодорожный вокзал — мощь и символ советской эпохи. Вы узнаете, кто из мировых лидеров побывал здесь, и какое блюдо в вокзальном ресторане любил заказывал Леонид Брежнев.
Микрорайон Граевка, который и сегодня хранит черты военного прошлого. Вы увидите казармы времён Российской империи и место дислокации 50-й мотострелковой Донецкой дивизии с 1946 года.
Улица Ленина — именно здесь проходила старинная граница между землями города и крепости.
Набережная. Мы полюбуемся видами на реку Муховец, рассмотрим ледниковые валуны и откроем тайны городского сада.
Левый берег Муховца. Посмотрим, как застраивалось левобережье, и оценим спортивные объекты Бреста, включая Гребной канал — гордость города.
Бульвар Космонавтов. Здесь установлены бюсты двух героев: первого белорусского космонавта Петра Климука и военного лётчика Владимира Карвата — Героя Беларуси. Мы вспомним их судьбы.
Улица Мицкевича. Пройдём мимо сквера Пушкина, исторического корпуса университета, Свято-Николаевской братской церкви и особняков Ягминов.
Польский квартал. Свернём в уютный уголок, где сохранилась старая польская застройка.
Улица Гоголя, которую украшают кованые фонари и стоит памятник к 1000-летию города — весомый акцент в городской среде.
Улица Советская — главная пешеходная артерия Бреста, где по вечерам можно встретить фонарщика.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.