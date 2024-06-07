Экскурсии по Бресту на машине с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «На машине» в Бресте, цены от 3 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990 за человека
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800 за всё до 6 чел.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • В
    Варвара
    4 июня 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
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    Полесья была очень интересна, так как это особый регион. Также несколько лет назад я узнала про художника Наполеона Орду и его творчество по графике усадеб, архитектурных памятников и исторических мест меня очень зацепило. Поэтому когда я случайно увидела, что в этих краях его родные места и музей, сразу решила, что надо ехать. Для этого маршрут был скорректирован. В итоге мы посетили Кобрин, от которого я ничего изначально не ждала, но город произвел впечатление благодаря прекрасному свадебному парку, архитектурному наследию, истории, личности Суворова и уютной атмосфере. Далее мы проехали милые деревни, где попадаются голубые церкви, голубые хаты, бывшие усадьбы и их постройки, склеп семьи Ожешко. Возможно, кому-то это не интересно, места не на слуху, но мне это откликалось ещё со школьных уроков. Наконец добрались и до мест Наполеона Орды. Музей создан недавно, работают огромные энтузиасты - директор музея, экскурсовод. Встречают очень тепло и радушно - чаепитие с блинами и вареньем, очень живая экскурсия, с удовольствием послушала часть на белорусском языке (мой личный выбор), а также узнала, как восстановленная усадьба получила уникальную коллекцию мебели, как с нуля здесь все развивали и продолжают. Здорово, что имя Наполеона Орды теперь снова обрело дом. В конце поехали в музей фартуков, я удивилась, какие они нарядные и выглядят, как новые, хотя многим лет по 80-100. В музее можно попробовать ткать на разных станках, узнать технологию обработки льна, увидеть разные народные костюмы, а также усадьбу. День пролетел незаметно! Благодаря Валентине и ее рассказам, удачно доработанном у маршруту я влюбилась в уютное, солнечное Полесье, прекрасных людей, аистов на столбах, голубые церкви. Теперь Полесье - не пустой звук, а много образов, звуков и приятных воспоминаний!

    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
    Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в БелоруссиюПриятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
    Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!
  • Б
    Бурдонова
    28 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Все очень понравилось особенно экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "На машине" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 850 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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