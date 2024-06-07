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8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
- ААнастасия6 июня 2024Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
- ЕЕвгений6 июня 2024Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ВВарвара4 июня 2024Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
- ННаталья3 июня 2024Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
- ААндрей29 мая 2024Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ВВладимир24 мая 2024Все очень понравилось особенно экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На машине»
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