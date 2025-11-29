Если Вам необходимо с комфортом доехать до Гродно и вернуться обратно, этот трансфер — то, что Вам нужно! После прибытия в Гродно в вашем распоряжении будет 9 часов для самостоятельного изучения гродненских достопримечательностей или выполнения запланированных дел. После трансфер доставит Вас обратно в Брест по указанному адресу.
Описание трансферНа комфортабельном автомобиле Предлагаю удобную поездку из Бреста в Гродно, идеально подходящую как для осмотра знаменитых мест, так и для решения личных вопросов. Я заберу вас прямо из вашего дома или любого указанного места в Бресте и его окрестностях. Для поездки используется комфортабельный микроавтобус RENAULT TRAFIC LONG, оборудованный системой кондиционирования и рассчитанный на 8 пассажиров. Автомобиль оснащен просторным багажным отсеком, где легко поместятся велосипеды или детские коляски. Посещение достопримечательностей или по личным делам Дорога из Бреста в Гродно займет около 3,5 часов (столько же и обратный путь). В вашем распоряжении будет 9 часов для самостоятельного изучения гродненских достопримечательностей или выполнения запланированных дел. Подчеркиваю, что данная поездка не включает мои экскурсионные услуги и передвижение по городу Гродно на автомобиле (маршрут можно обсудить и скорректировать заранее в ходе переписки или телефонного разговора). Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту Брест-Гродно-Брест
- Место для багажа
Что не входит в цену
- Экскурсии
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, указанный вами адрес
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
