Мои заказы

Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно

Комфортный трансфер из Бреста во дворец Пусловских. Откройте для себя неоготический замок, музейные экспозиции и живописный парк
Удобный трансфер из Бреста во дворец Пусловских позволит насладиться архитектурным памятником в стиле неоготики.

Путешественники смогут самостоятельно исследовать 12 башен, символизирующих месяцы года, и восстановленные интерьеры, погрузившись в атмосферу 19 века. Музейная экспозиция расскажет о жизни семьи Пусловских и истории замка. Живописные аллеи парка предоставят возможность сделать атмосферные фотографии. Возвращение в Брест завершит это увлекательное путешествие
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏰 Величественный замок
  • 🎨 Исторические интерьеры
  • 🌳 Живописный парк
  • 📸 Возможность фотографий
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно© Кирилл
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно© Кирилл
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно© Кирилл

Что можно увидеть

  • Дворец Пусловских
  • Музейная экспозиция
  • Замковый парк

Описание трансфер

Как проходит поездка

  • Время в пути из Бреста — около 2 часов в одну сторону
  • На месте вы самостоятельно осмотрите замок, посетите музейные экспозиции и погуляете по территории
  • Затем — обратный трансфер в Брест

Обратите внимание: данная программа не предполагает экскурсионного обслуживания

Замок Пусловских в Косово

  • Дворец Пусловских — архитектурный памятник в стиле неоготики с 12 башнями, каждая из которых символизирует определённый месяц года
  • Восстановленные интерьеры включают залы с реконструированными элементами отделки, исторической мебелью, витражами и экспозициями, которые воссоздают атмосферу 19 века
  • Музейная экспозиция рассказывает о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом
  • В замковом парке вы побродите по живописным аллеям и сделаете атмосферные фото

Организационные детали

  • Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей: Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent
  • После бронирования на сайте доплата производится в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на день поездки
  • Входные билеты не входят в стоимость: 17 бел. руб. за взрослого (есть льготы)
  • За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 56890 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
9 окт 2025
Прекрасная поездка. Сервис на высоте. Забота о клиенте, его комфорте и содержательные беседы. Впечатлений увозим много и самых лучших. Спасибо за работу, позволяющую сделать наш отдых незабываемым.
Прекрасная поездка. Сервис на высоте. Забота о клиенте, его комфорте и содержательные беседы. Впечатлений увозим многоПрекрасная поездка. Сервис на высоте. Забота о клиенте, его комфорте и содержательные беседы. Впечатлений увозим много

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте