Удобный трансфер из Бреста во дворец Пусловских позволит насладиться архитектурным памятником в стиле неоготики.
Путешественники смогут самостоятельно исследовать 12 башен, символизирующих месяцы года, и восстановленные интерьеры, погрузившись в атмосферу 19 века. Музейная экспозиция расскажет о жизни семьи Пусловских и истории замка. Живописные аллеи парка предоставят возможность сделать атмосферные фотографии. Возвращение в Брест завершит это увлекательное путешествие
Путешественники смогут самостоятельно исследовать 12 башен, символизирующих месяцы года, и восстановленные интерьеры, погрузившись в атмосферу 19 века. Музейная экспозиция расскажет о жизни семьи Пусловских и истории замка. Живописные аллеи парка предоставят возможность сделать атмосферные фотографии. Возвращение в Брест завершит это увлекательное путешествие
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Величественный замок
- 🎨 Исторические интерьеры
- 🌳 Живописный парк
- 📸 Возможность фотографий
Что можно увидеть
- Дворец Пусловских
- Музейная экспозиция
- Замковый парк
Описание трансфер
Как проходит поездка
- Время в пути из Бреста — около 2 часов в одну сторону
- На месте вы самостоятельно осмотрите замок, посетите музейные экспозиции и погуляете по территории
- Затем — обратный трансфер в Брест
Обратите внимание: данная программа не предполагает экскурсионного обслуживания
Замок Пусловских в Косово
- Дворец Пусловских — архитектурный памятник в стиле неоготики с 12 башнями, каждая из которых символизирует определённый месяц года
- Восстановленные интерьеры включают залы с реконструированными элементами отделки, исторической мебелью, витражами и экспозициями, которые воссоздают атмосферу 19 века
- Музейная экспозиция рассказывает о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом
- В замковом парке вы побродите по живописным аллеям и сделаете атмосферные фото
Организационные детали
- Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей: Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent
- После бронирования на сайте доплата производится в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на день поездки
- Входные билеты не входят в стоимость: 17 бел. руб. за взрослого (есть льготы)
- За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 56890 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
9 окт 2025
Прекрасная поездка. Сервис на высоте. Забота о клиенте, его комфорте и содержательные беседы. Впечатлений увозим много и самых лучших. Спасибо за работу, позволяющую сделать наш отдых незабываемым.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.