Найдено 3 тура в категории « Дворцы, замки и особняки » в Бресте, цены от 48 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры С комфортом добраться до Беловежской пущи, Мира, Несвижа, Коссово и провести ночь в Гродно Начало: Брест, точное место по договорённости, 7:30 «Без лишней суеты и в комфортном темпе мы доедем к Беловежской пуще, Мирскому и Несвижскому замкам, дворцу Пусловских и усадьбе Костюшко, которые вы самостоятельно исследуете» 65 000 ₽ за всё до 4 чел. На поезде 4 дня В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю Устроить белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка Мир и Минска Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17 «После завтрака мы отправимся в Мирский замок, некогда принадлежавший знаменитому роду Радзивиллов» 48 900 ₽ за человека На поезде 4 дня На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18 «А ещё вас ждёт экскурсия по Мирскому замку, во время которой вы выясните, как жили местные феодалы, и исследуете подвалы с винными погребами и кладовыми» 48 500 ₽ за человека Все туры Бреста

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