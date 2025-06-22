Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры
С комфортом добраться до Беловежской пущи, Мира, Несвижа, Коссово и провести ночь в Гродно
Начало: Брест, точное место по договорённости, 7:30
«Без лишней суеты и в комфортном темпе мы доедем к Беловежской пуще, Мирскому и Несвижскому замкам, дворцу Пусловских и усадьбе Костюшко, которые вы самостоятельно исследуете»
22 июн в 07:30
1 июл в 07:30
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
Устроить белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка Мир и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
«После завтрака мы отправимся в Мирский замок, некогда принадлежавший знаменитому роду Радзивиллов»
1 авг в 18:17
26 сен в 18:17
48 900 ₽ за человека
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
«А ещё вас ждёт экскурсия по Мирскому замку, во время которой вы выясните, как жили местные феодалы, и исследуете подвалы с винными погребами и кладовыми»
11 июл в 18:18
1 авг в 18:18
48 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Дворцы, замки и особняки»
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