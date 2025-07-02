Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Гомелем
Поймать настроение города в компании гида, которая погрузит в историю без сухих фактов и цифр
Завтра в 08:00
8 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
Завтра в 08:00
8 июл в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
17 июл в 08:30
18 июл в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июля 2025Отличная экскурсия по Гомелю! Очень понравилась насыщенная программа, интересные истории от гида и красивые места. Особенно впечатлили дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей и набережная Сожа. Экскурсовод был внимательным и знающим. Рекомендую!
- ИИгорь2 июля 2025Ниночка прелесть, молодой экскурсовод, а сколько знаний истории о своей стране. Нам очень понравилось, многое узнали. Нина очень позитивная и интересная девушка. Рекомендуем в качестве экскурсовода!
- ООльга1 июля 2025Интересная подача материала. У нас в компании возрастная категория от 9 до 70 лет. Всем было интересно. Не затянуто. С юмором. Современно. Рекомендую
- ААнна16 июня 2025Отличный и профессиональный экскурсовод. Доступным языком рассказал и показал много интересного. Узнали от истоков зарождения г. Гомеля, его историю, традиции, культуру до современного времени. Прогулялись по центральным улицам, площади Ленина, основным памятникам архитектуры
- ААлександр14 июня 2025Александра прекрасный рассказчик - рассказала об основных моментах города. Плюс отвечала на все вопросы и поддерживала беседу - т. е. был такой интерактив. Отличный экскурсовод. Если кто будет в Гомеле рекомендую посетить экскурсию от Александры.
- ООльга1 июня 2025Прекрасная экскурсия. Нина очень приятная девушка, профессионал своего дела творческий и увлеченный. Наша группа с помощью Нины получила основы информации
Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гомелю в июле 2025
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