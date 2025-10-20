Мои заказы

Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в атмосферу Гродно: форт, дворцовый комплекс и Августовский канал ждут вас. Уникальная история и живописные виды
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Августовскому каналу и его окрестностям. Прогулка на теплоходе позволит насладиться живописными видами заповедной Гродненской пущи.

Посетите исторические места, такие как форт Гродненской крепости и дворцово-парковый комплекс Святск. В поселке Сопоцкин окунитесь в атмосферу культурного многообразия. Уникальная возможность пройти шлюзование и узнать историю канала. Идеальный отдых для любителей природы и истории
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Уникальная природа Августовской пущи
  • 🚢 Прогулка на теплоходе по каналу
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌍 Культурное разнообразие Сопоцкина
  • 🔍 Интересные факты о канале
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Августовский канал
  • Форт Гродненской крепости
  • Дворцово-парковый комплекс Святск
  • Поселок Сопоцкин

Описание водной прогулки

Поселок Сопоцкин, форт и дворцовый комплекс

По дороге к Августовскому каналу вы посетите интересные достопримечательности. Оцените один из тринадцати фортов Гродненской крепости и прогуляетесь по тропинкам дворцово-паркового комплекса Святск 18 века. Здесь вы сможете перекусить и продегустировать разные сорта местного крафтового пива. Не проедем мы и мимо поселка Сопоцкин, где люди говорят на польском, литовском, русском и белорусском языках, где сплелись разные эпохи, культуры и народные традиции. Посетим один из древнейших некрополей страны, полюбуемся неоготическими часовнями-усыпальницами 19 века и увидим военные захоронения первой половины 20 века.

Августовский канал: прогулка на теплоходе, шлюзы и плотина

Затем отправимся путешествовать по Августовскому каналу — памятнику гидротехнического зодчества 19 века, подобных каналов в мире осталось только три. Прокатимся на теплоходе, посетим шлюзы Немново и Домбровка, посмотрим на плотину и полюбуемся заповедной Гродненской пущей. Я расскажу историю канала, сочетающую разрушительные войны, восстания, забвение и возрождение.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Экскурсия проходит только на транспорте путешественников
  • Одевайтесь по погоде, возьмите с собой репелленты

Дополнительные расходы

  • Прогулка на теплоходе — 20 бел. руб. /чел.
  • Билеты в дворцово-парковый комплекс «Святск» — 5 бел. руб. /взрослые, 2 бел. руб. /дети, дети до 6 лет — бесплатно
  • Дегустация крафтового пива (по желанию)
  • Посещение костела Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича — пожертвование

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 1181 туриста
Меня зовут Инна, я родилась в Беларуси, получила здесь высшее филологическое образование. Уже в студенческие годы, благодаря общению с друзьями и преподавателями, начала интересоваться местной историей. Позже стала работать в сфере туризма и краеведения. Также много путешествовала по другим городам и странам. Ведь следуя словам из песни «… чтоб любить Беларусь нашу милую, надо в разных краях побывать».
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
У
Уткин
20 окт 2025
Все было хорошо. Но..... Хотелось бы изюминки в повествование. Все как-то суховато, нет захватывающий слушателей информации. Второй раз вряд ли воспользовались бы услугами этого экскурсовода, так как есть с чем сравнить.
Дата посещения: 19 октября 2025
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Спасибо большое Инне за интересную экскурсию. Великолепно провели время. Прогулка на кораблике вообще супер!!!
О
Ольга
1 авг 2025
Инна, огромное спасибо за экскурсию на Августовский канал! Хотя экскурсия начинается с грустных нот - посещения 2-го форта Гродненской крепости и истории о трагических событиях, затем прогулка вдоль Августовского канала
приносит какое-то умиротворение, потом прекрасный собор в Сопоцке с очень интересной историей и напоследок Святск с дегустацией крафтового пива. Прогулка получилась какой-то очень душевной, после города очень приятно было побыть на природе, Инна прекрасный рассказчик, очень много интересной информации.

Татьяна
Татьяна
8 авг 2024
4 Августа наша семья вместе с Инной отправилась на экскурсию к Августовскому каналу. Как только мы тронулись Инна сразу начала рассказывать нам про места, которые мы проезжаем-это было очень интересно,
в Гродно мы впервые. Рассказ включал и жизнь беларусов в настоящее время. По дороге к каналу мы заехали в форт N2, Инна нам рассказала о трагической судьбе данного места. Мальчишки с папой с увлечением полазили по заброшенному укреплению. Дальнейшая наша точка-Сопоцкин и Костел Вознесения Девы Марии. И здесь интереснейший рассказ как и о самом костеле, так и о городе Сопоцкин, который очень неординарный. Благодаря Инне на канале мы покатались на чудесности кораблике, прошли шлюзование. Посетили ещё один шлюз Немнова. Инна отлично знает историю канала и всё, что с ним связано. Слушать нашего экскурсовода было одно удовольствие. Вся экскурсию структурирована, доступна для понимания детям и очень интересна. На обратном пути мы посетили Святск и пивоварню. Выражаем огромную благодарность Инне за экскурсию, за её чудесный рассказ. Спасибо огромное от всей нашей семьи.

В
Вера
9 сен 2023
Очень интересная, где-то грустная (места, рассказывающие о войнах), развлекательная (замечательный кораблик по красивому каналу), познавательная экскурсия. Огромное спасибо Инне за чудесно проведённый день и советы, что ещё посмотреть в Гродно.
Д
Диана
2 июл 2023
Классная экскурсия! Было суперинтересно и впечатлительно. Отдельное спасибо Инне за то, что позаботилась о транспорте для нашей компании.
Галина
Галина
9 мая 2023
Были на данной экскурсии вчера. Это наша вторая экскурсия с Инной. Понравился неформальный подход экскурсовода, чувствуется любовь к своей стране, знание истории, необычных фактах и местах, и большое желание этим делиться. Большое спасибо Инне за время и общение.
Г
Галина
13 авг 2022
Спасибо

Входит в следующие категории Гродно

