Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Августовскому каналу и его окрестностям. Прогулка на теплоходе позволит насладиться живописными видами заповедной Гродненской пущи. Посетите исторические места, такие как форт Гродненской крепости и дворцово-парковый комплекс Святск. В поселке Сопоцкин окунитесь в атмосферу культурного многообразия. Уникальная возможность пройти шлюзование и узнать историю канала. Идеальный отдых для любителей природы и истории

Описание водной прогулки

Поселок Сопоцкин, форт и дворцовый комплекс

По дороге к Августовскому каналу вы посетите интересные достопримечательности. Оцените один из тринадцати фортов Гродненской крепости и прогуляетесь по тропинкам дворцово-паркового комплекса Святск 18 века. Здесь вы сможете перекусить и продегустировать разные сорта местного крафтового пива. Не проедем мы и мимо поселка Сопоцкин, где люди говорят на польском, литовском, русском и белорусском языках, где сплелись разные эпохи, культуры и народные традиции. Посетим один из древнейших некрополей страны, полюбуемся неоготическими часовнями-усыпальницами 19 века и увидим военные захоронения первой половины 20 века.

Августовский канал: прогулка на теплоходе, шлюзы и плотина

Затем отправимся путешествовать по Августовскому каналу — памятнику гидротехнического зодчества 19 века, подобных каналов в мире осталось только три. Прокатимся на теплоходе, посетим шлюзы Немново и Домбровка, посмотрим на плотину и полюбуемся заповедной Гродненской пущей. Я расскажу историю канала, сочетающую разрушительные войны, восстания, забвение и возрождение.

