Церковь в Мурованке, дворец в Щучине, храмы в Рожанке и Василишках, музей Чеслава Немена за 1 день
Приглашаю немного отдохнуть от городской жизни и отправиться в живописную белорусскую провинцию.
В Мурованке вы подниметесь на колокольню старинной церкви-крепости Рождества Богородицы, в Старых Василишках посетите католический костел и музей легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена, а в Щучине оцените дворец князей Друцких-Любецких. А я поделюсь интересными фактами и легендами об этих местах.
Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века. Это образец необычной оборонительной архитектуры, сочетающей элементы ренессанса и готики. Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем. А я расскажу, как в маленькой деревне появилась эта потрясающая церковь и какие знаковые события с ней связаны.
Старые Василишки
Вы посетите деревню Старые Василишки — родину легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена. Увидите дом, где прошли его детство и юность. А также заглянете в костел, где его крестили.
Агрогородок Рожанка, посмотрим на костел Петра и Павла, первый храм в Беларуси, построенный по проекту архитектора Генрика Маркони в стиле неоготики.
Щучин, образцовый провинциальный городок Беларуси, а в нем дворец Друцких — Любецких, католический храм Святой Терезы и коллегиум пиаров, православный храм архангела Михаила.
Организационные детали
Дополнительные расходы: пожертвования в храмы, билет в дом-музей Чеслава Немана — 10 бел. руб. с чел.
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1363 туристов
Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года, когда получила аттестацию Национального агентства по туризму.
Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек, и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Наталья-великолепный экскурсовод провела нам замечательную экскурсию, в ходе которой мы не только увидели поразительной красоты костёлы и церкви, но и красоту белорусской природы. Вдоль дорог во все стороны, сколько хватает читать дальшеуменьшить
глаз, простираются поля зерновых культур. На столбах тут и там видны гнёзда аистов. Маленькие населённые пункты поражают своей ухоженностью и благоустройством. Красота и колорит природы в сочетании с великолепным рассказом Натальи сделали эту экскурсию незабываемой.
Наталья
Ответ организатора:
сердечное спасибо!
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А
Акимов
Наталья-прекрасный гид, обо всем расссказвает Очень приятная женщина
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Дарья
В Гродно приезжали уже не в первый раз, и в предыдущей поездке были на экскурсии по Гродно с Натальей. Естественно, когда приехали повторно, то решили поехать на экскурсию по области. Наталья читать дальшеуменьшить
душевный гид, влюбленная в свой город и окрестности, и эту же любовь передала нам. Все места оставили очень приятное впечатление, даже невозможно что-то выделить, потому что каждый в компании влюбился в разное. Отдельно хочу отметить, что Наталья не только показывала места, но и смогла договориться с людьми, чтобы нам показали церковь и костел внутри. Также спасибо водителю, очень комфортное вождение и дорога!
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Наталья
Большое спасибо за экскурсию! Если будете в Гродно, то очень рекомендую совершить эту увлекательную поездку по окрестностям города. Получите массу незабываемых впечатлений. Церковь-крепость в Мурованке, католический костёл в Старых Василишках- красота просто читать дальшеуменьшить
невероятная! В Мурованках мы поднимались на колокольню, с которой открывается прекрасный вид. Гид Наталья очень грамотный и знающий специалист рассказала нам много интересных фактов из истории. Пять часов пролетели совсем незаметно! Спасибо огромное за чудесную поездку!
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Ю
Юлия
Благодарим Наталью за прекрасную экскурсию, посмотрели столько природных красот. В Мурованке посмотрели старинную церковь-крепость и познакомились с очень милыми людьми, которые ухаживают за ней. В селе Старые Василишки нас встретил основатель клуба- музея Владимир Владимирович, его рассказ про Чеслова Немена можно было слушать бесконечно. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.
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Евгений
Экскурсия очень понравилась. Хотя погода в начале дня не располагала к поездкам, шел проливной дождь, мы все же решились и отправились в наше путешествие. И как только мы прибыли на читать дальшеуменьшить
первую точку нашего маршрута, погода начала налаживаться. Наталья прекрасный рассказчик, все объясняет понятным языком не только нам взрослым, но и младшему поколению. Мне по нраву поездки именно по такой Белоруссии,маленькие городки, деревеньки. Посетили все, что задумали. Везде получили массу приятных впечатлений от архитектуры и истории данного края. Всем рекомендую!!!
+2
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