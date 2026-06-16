Приглашаю немного отдохнуть от городской жизни и отправиться в живописную белорусскую провинцию. В Мурованке вы подниметесь на колокольню старинной церкви-крепости Рождества Богородицы, в Старых Василишках посетите католический костел и музей легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена, а в Щучине оцените дворец князей Друцких-Любецких. А я поделюсь интересными фактами и легендами об этих местах.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Церковь-крепость в деревне Мурованка

Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века. Это образец необычной оборонительной архитектуры, сочетающей элементы ренессанса и готики. Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем. А я расскажу, как в маленькой деревне появилась эта потрясающая церковь и какие знаковые события с ней связаны.

Старые Василишки

Вы посетите деревню Старые Василишки — родину легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена. Увидите дом, где прошли его детство и юность. А также заглянете в костел, где его крестили.

Агрогородок Рожанка, посмотрим на костел Петра и Павла, первый храм в Беларуси, построенный по проекту архитектора Генрика Маркони в стиле неоготики.

Щучин, образцовый провинциальный городок Беларуси, а в нем дворец Друцких — Любецких, католический храм Святой Терезы и коллегиум пиаров, православный храм архангела Михаила.

Организационные детали