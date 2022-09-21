Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века. Это образец необычной оборонительной архитектуры, сочетающей элементы ренессанса и готики. Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем. А я расскажу, как в маленькой деревне появилась эта потрясающая церковь и какие знаковые события с ней связаны.
Вы посетите деревню Старые Василишки — родину легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена. Увидите дом, где прошли его детство и юность. А также заглянете в костел, где его крестили. Кроме того, мы заедем в поселок Желудок и посмотрим на дворец князей Четвертинских, построенный по проекту архитектора Маркони. Если останутся силы, посетим на обратном пути Щучин — образцовый провинциальный городок Беларуси.