Путешествие по живописным окрестностям Гродно

Оборонительная церковь в Мурованке, дворец Четвертинских и деревня Старые Василишки за 1 день

Приглашаю немного отдохнуть от городской жизни и отправиться в живописные белорусские деревни! В Мурованке вы подниметесь на колокольню старинной церкви-крепости Рождества Богородицы, в Старых Василишках посетите католический костел, а в Желудке оцените дворец князей Четвертинских. А я поделюсь интересными фактами и легендами об этих местах.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Ближайшие даты:
16
сен
17
сен
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Церковь-крепость в деревне Мурованка

Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века. Это образец необычной оборонительной архитектуры, сочетающей элементы ренессанса и готики. Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем. А я расскажу, как в маленькой деревне появилась эта потрясающая церковь и какие знаковые события с ней связаны.

Старые Василишки и дворец Четвертинских

Вы посетите деревню Старые Василишки — родину легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена. Увидите дом, где прошли его детство и юность. А также заглянете в костел, где его крестили. Кроме того, мы заедем в поселок Желудок и посмотрим на дворец князей Четвертинских, построенный по проекту архитектора Маркони. Если останутся силы, посетим на обратном пути Щучин — образцовый провинциальный городок Беларуси.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна только на транспорте путешественников. По запросу я могу помочь арендовать автомобиль.
  • Билет в дом-музей Чеслава Немана не включен в стоимость — 5 белорусских рублей с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гродно

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☃️Зимние🏡Выездные🙏Религиозные🏰Дворцы, замки и особняки⛪️Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры в Гродно

Летописный Гродно
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
1 отзыв
Летописный Гродно
Гродно по праву называют королевским городом
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
35 за всё до 5 чел.
Королевский город Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
96 отзывов
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
ул. Большая Троицкая 59а
21 сен
22 сен
23 сен
26 сен
55 за всё до 10 чел.
Лабиринты дорог старого Гродно
3.5 часа
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Лабиринты дорог старого Гродно
Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
42 за всё до 40 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Гродно - удивительный город
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
60 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
2 часа
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Экспресс-экскурсия по Гродно
Вы в городе Гродно совсем ненадолго
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
33 за всё до 45 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Распознать в уютном Гродно город-музей, город-храм и город королей на нескучной обзорной прогулке
18 сен
19 сен
20 сен
21 сен
50 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно за три часа
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
4 отзыва
Влюбиться в Гродно за три часа
Гродно - город-музей. В центре города на 300 гектарах находятся сотни интереснейших объектов разных эпох и стилей
Место встречи оговаривается индивидуально
40 за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Вас ждет насыщенная экскурсия по Гродно
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
от 45 за всё до 6 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Гродно - самый европейский город Беларуси
Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
от 45 за всё до 4 чел.
Обаяние Гродно
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.8
5 отзывов
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
ул советской
Сегодня
Завтра
17 сен
18 сен
47 за всё до 10 чел.
Августовский канал и его окрестности
4.5 часа
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
1 отзыв
Августовский канал и его окрестности
Дворцовый комплекс Святск, дворянская усадьба, поселок Сопоцкин и прогулка на теплоходе за 1 день
18 сен
19 сен
20 сен
21 сен
70 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Гродно
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.7
6 отзывов
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Парковка около Синагоги
14 сен
Сегодня
Завтра
17 сен
от 70 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гродно
ХОРОШО
🧭
ТАМ