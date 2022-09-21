Приглашаю немного отдохнуть от городской жизни и отправиться в живописные белорусские деревни! В Мурованке вы подниметесь на колокольню старинной церкви-крепости Рождества Богородицы, в Старых Василишках посетите католический костел, а в Желудке оцените дворец князей Четвертинских. А я поделюсь интересными фактами и легендами об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Церковь-крепость в деревне Мурованка

Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века. Это образец необычной оборонительной архитектуры, сочетающей элементы ренессанса и готики. Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем. А я расскажу, как в маленькой деревне появилась эта потрясающая церковь и какие знаковые события с ней связаны.

Старые Василишки и дворец Четвертинских

Вы посетите деревню Старые Василишки — родину легендарного польского певца и композитора Чеслава Немена. Увидите дом, где прошли его детство и юность. А также заглянете в костел, где его крестили. Кроме того, мы заедем в поселок Желудок и посмотрим на дворец князей Четвертинских, построенный по проекту архитектора Маркони. Если останутся силы, посетим на обратном пути Щучин — образцовый провинциальный городок Беларуси.

Организационные детали