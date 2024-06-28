1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
7 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 5 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€50 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
7 июля в 23:30
8 июля в 23:30
1 865₽ за человека
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна28 июня 2024Экскурсия потрясающая, ничего подобного мы раньше не видели. Ребёнок 9 лет, остался в восторге, хотя очень не любит экскурсии. Очень
- ММарина27 июня 2024Ребята!!! Вы молодцы!!! Очень рекомендую ваш сити-тур тем, кто с детьми, и особенно тем, кто впервые в городе.. Внучке 11 лет- море впечатлений и, конечно, влюбилась в этот город с такими потрясающими ведущими. Удачи вам!!!!
- ИИгорь22 июня 2024Всё организовано просто на отлично, ребята молодцы
- EEkaterina21 июня 2024Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно увидеть город с разных
- ВВероника14 июня 2024Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
- ССергей12 июня 2024Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
- ННаталья8 июня 2024И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
- ЕЕлена14 мая 2024Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
- ММарина7 мая 2024Были на экскурсии у Натальи, замечательный гид! Узнали очень много исторических фактов, легенд и просто интересной информации. Время пролетело незаметно, прекрасная подача материала! Наталья, большое Вам спасибо за интересное путешествие! Обязательно будем Вас рекомендовать!
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