Экскурсии выходного дня в Гродно

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Гродно, цены от 50 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Предания старого Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
7 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 5 750 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
50 за всё до 10 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
36 отзывов
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
7 июля в 23:30
8 июля в 23:30
1 865 за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    28 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Экскурсия потрясающая, ничего подобного мы раньше не видели. Ребёнок 9 лет, остался в восторге, хотя очень не любит экскурсии. Очень
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    жаль, что мы пошли на экскурсию на кануне отъезда,так было бы здорово увидеть некоторые места при свете дня и рассмотреть всё как следует. Организаторы большие молодцы, всё у них продумано и проработано до мелочей. Очень рекомендую к посещению!!! Единственный момент который оставил непрятный осадок, это недостоверная информация по оплате и времени экскурсии указанная на Трипстере. Обязательно дополните описание информацией для гостей из России о том, что оплата только НАЛИЧНЫМИ БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ (Трипстер указывает оплату в российских рублях). Так же необходимо указать, что время начала экскурсии отличается от времени указанного на сайте Трипстер и сообщается дополнительно, т. е летом вряд ли удастся побывать на экскурсии в 20:30, экскурсия начинается с темнотой в этом весь смысл.

  • М
    Марина
    27 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Ребята!!! Вы молодцы!!! Очень рекомендую ваш сити-тур тем, кто с детьми, и особенно тем, кто впервые в городе.. Внучке 11 лет- море впечатлений и, конечно, влюбилась в этот город с такими потрясающими ведущими. Удачи вам!!!!
  • И
    Игорь
    22 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Всё организовано просто на отлично, ребята молодцы
    Всё организовано просто на отлично, ребята молодцы
  • E
    Ekaterina
    21 июня 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно увидеть город с разных
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    сторон, а не только классические достопримечательности, которые многие и сами осматривают) Экскурсия с Натальей проходит увлекательно и на одном дыхании, что называется! Очень рекомендуем 💯 Огромное спасибо Наталье, за чудесно проведённые время❤ И отдельное спасибо за рекомендации по рестикам 😉 Всё очень вкусно, спасибо 👍

    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно
  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
  • С
    Сергей
    12 июня 2024
    Летописный Гродно
    Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Летописный Гродно
    И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
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    Белоруссии - Гродно. Город с богатой историей в котором хитро переплелись народы и их религии. Кто же поможет разобраться? Конечно опытный экскурсовод. … Итак, она звалась Татьяной. … (от Светланы). Татьяна, милая Татьяна, вся надежда на вас. Наши пытливые умы жаждали новых впечатлений. И вот шаг за шагом, событие за событием она стала открывать для нас город. Её удивительный рассказ погрузил нас в далёкие времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской Империи. Татьяна с удивительной лёгкостью навела порядок в наших сумбурных познаниях и разложила в наших головах все по полочкам. И вот уже без труда мы отличает Лютеранскую кирху от Католического костёла. 3-х часовая пешая экскурсия была рассчитана так, что ровно в 11:58 Мы очутились возле пожарной каланчи и увидели, и услышали трубача, который исполнил мелодию "Каб любiць Беларусь". в каждый день недели исполняется своя мелодия. Ровно в полдень пробили старинные часы на Фарном костёле. А ещё Татьяна посоветовала посетить концерт органной музыки. Это было незабываемо и за это отдельное ей спасибо. Чудесная поездка и такой её чудесной для нас сделала Татьяна. Всем рекомендуем, не пожалеете, а скажете спасибо. Как и мы говорим:"Татьяна, большое вам спасибо." 11 мая 2024г

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Предания старого Гродно
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Предания старого Гродно
    Были на экскурсии у Натальи, замечательный гид! Узнали очень много исторических фактов, легенд и просто интересной информации. Время пролетело незаметно, прекрасная подача материала! Наталья, большое Вам спасибо за интересное путешествие! Обязательно будем Вас рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «На выходные»

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  3. «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
  4. Загадочный район Городница + органный концерт
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  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июле 2024
Сейчас в Гродно в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 5 750. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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