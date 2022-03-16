Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Августовский канал – главный судоходный канал Беларуси, один из крупнейших в Европе. Соединяет реки Вислу и Неман, является памятником гидротехнического зодчества и расположен в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО.

По дороге из Гродно к Августовскому каналу расположены форты и ДОТы Первой и Второй мировых войн. Форты начала XX века или форты Гродненской крепости стали последней крепостью Российской империи и были интегрированы военным инженером Дмитрием Карбышевым в так называемую «Линию Молотова» накануне Великой Отечественной войны. Здесь прекратила свое существования Гродненская крепость в 1915 году, здесь начиналась Великая Отечественная война для СССР и Беларуси.

В ходе экскурсии мы посетим один из фортификационных объектов времен Первой мировой войны, построенный как часть Гродненской крепости. Увидим своими глазами мощную бетонную стену форта, поговорим о том, как Гродненская крепость использовалась в августе 1915 года и потом во время Великой Отечественной войны. Сделаем остановку возле ДОТа уже времен Великой Отечественной войны и посмотрим на его устройство.

Далее посетим один из судоходных шлюзов Августовского канала.

Августовский канал возник как водный торговый путь, его вели к портам Балтийского моря, прокапывая искусственную траншею в обход границ Пруссии – несговорчивой соседки Российской империи, с которой велась негласная таможенная война. Уникальное гидротехническое сооружение, аналогов которому всего два в мире – канал Гота и Каледонский. Мы узнаем историю грандиозного сооружения, где еще сохранилась традиция не механического, а ручного разведения шлюзных камер, полюбуемся видами Августовской пущи, заглянем в музей августовского канала.

По дороге на Августовский канал мы сделаем остановку в поселке Сопоцкин, узнаем, что такое Писанка и почему ее внесли в список нематериального культурного наследия Беларуси, а также полюбуемся шикарным барочным костелом XVIII века.

Недалеко от Августовского канала находится еще одна жемчужина белоруской архитектуры – Дворцово-парковый комплекс в д. Святск XVIII века – здание, которое прошло долгий путь от родового гнезда магнатов Воловичей до военного госпиталя и центра медицинской реабилитации. Сейчас здание дворца реконструируется.