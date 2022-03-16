Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты

Если вы устали от суеты большого города, хотите полюбоваться природой, пейзажами небольших поселков

Индивидуальная
Если вы устали от суеты большого города, хотите полюбоваться природой, пейзажами небольших поселков и «мястэчак», Вас интересует военная история Западной Беларуси времен Первой и Второй мировых войн и вы хотите увидеть настоящие ДОТы и форты, то эта экскурсия для Вас.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты

Что вы можете увидеть 🤩

  • Августовский канал
  • Форты и ДОТы Первой и Второй мировых войн
  • Один из судоходных шлюзов Августовского канала
  • Поселок Сопоцкин
  • Дворцово-парковый комплекс в д. Святск XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Августовский канал – главный судоходный канал Беларуси, один из крупнейших в Европе. Соединяет реки Вислу и Неман, является памятником гидротехнического зодчества и расположен в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО.
По дороге из Гродно к Августовскому каналу расположены форты и ДОТы Первой и Второй мировых войн. Форты начала XX века или форты Гродненской крепости стали последней крепостью Российской империи и были интегрированы военным инженером Дмитрием Карбышевым в так называемую «Линию Молотова» накануне Великой Отечественной войны. Здесь прекратила свое существования Гродненская крепость в 1915 году, здесь начиналась Великая Отечественная война для СССР и Беларуси.
В ходе экскурсии мы посетим один из фортификационных объектов времен Первой мировой войны, построенный как часть Гродненской крепости. Увидим своими глазами мощную бетонную стену форта, поговорим о том, как Гродненская крепость использовалась в августе 1915 года и потом во время Великой Отечественной войны. Сделаем остановку возле ДОТа уже времен Великой Отечественной войны и посмотрим на его устройство.
Далее посетим один из судоходных шлюзов Августовского канала.
Августовский канал возник как водный торговый путь, его вели к портам Балтийского моря, прокапывая искусственную траншею в обход границ Пруссии – несговорчивой соседки Российской империи, с которой велась негласная таможенная война. Уникальное гидротехническое сооружение, аналогов которому всего два в мире – канал Гота и Каледонский. Мы узнаем историю грандиозного сооружения, где еще сохранилась традиция не механического, а ручного разведения шлюзных камер, полюбуемся видами Августовской пущи, заглянем в музей августовского канала.
По дороге на Августовский канал мы сделаем остановку в поселке Сопоцкин, узнаем, что такое Писанка и почему ее внесли в список нематериального культурного наследия Беларуси, а также полюбуемся шикарным барочным костелом XVIII века.
Недалеко от Августовского канала находится еще одна жемчужина белоруской архитектуры – Дворцово-парковый комплекс в д. Святск XVIII века – здание, которое прошло долгий путь от родового гнезда магнатов Воловичей до военного госпиталя и центра медицинской реабилитации. Сейчас здание дворца реконструируется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер по Гродно
Что не входит
  • Комплексный обед в усадьбе XIX века
  • по предварительному заказу
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Завершение: По договоренности, точка в Гродно
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 21:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гродно

🎩Индивидуальные🏡Выездные🍀Природа и пейзажиУсадьбы и дворцыФорты🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Гродно

Королевский город Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
4.9
66 отзывов
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
49 за 1-10 чел.
Гродно - город на стыке цивилизаций
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.9
14 отзывов
Гродно - город на стыке цивилизаций
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
43 за 1-10 чел.
Влюбиться в Гродно за три часа
3 часа
Индивидуальная
Инна
5
3 отзыва
Влюбиться в Гродно за три часа
Гродно - город-музей
40 за 1-6 чел.
Летописный Гродно
3 часа
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Летописный Гродно
Гродно по праву называют королевским городом
35 за 1-5 чел.
Обаяние Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
4
1 отзыв
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
35 за 1-10 чел.
Вкусы и ароматы Гродно
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
4.6
5 отзывов
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
от 70 за 1-2 чел.
Предания старого Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.5
2 отзыва
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
от 50 за 1-2 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
3 часа
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Вас ждет насыщенная экскурсия по Гродно, во время которой экскурсовод познакомит Вас с наиболее интересными
от 40 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гродно
ХОРОШО
🇧🇾
ТАМ