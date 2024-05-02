Выездные экскурсии из Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Гродно, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
6 отзывов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
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    интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами!

  • Л
    Людмила
    13 февраля 2024
    Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
    Перед поездкой за город, мы посмотрели костёл и монастырь бернардинцев, затем увидели форты времен Первой мировой войны, узнали о героической
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    обороне гродненской земли русскими солдатами, потом экскурсовод Мария отвезла нас к дзоту времён Великой отечественной войны, посмотрели костёл Вознесения Девы Марии 18 века в поселке Сопоцкин, затем нас отвезли к Августовскому каналу, построенном в первой половине 19 века. Спасибо Марии за интереснейшую экскурсию.

  • С
    Саня
    31 января 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
  • М
    Михаил
    31 августа 2023
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2023
    Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
    Мы на ходу изменили Экскурсию по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы» на обзорную, о чем не пожалели ни секунды.
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    Наш экскурсовод Мария с первых минуток общения начала нас влюблять в город, в его историю. Постаралась по максимуму показать интересные места, здания. Гродно поразил своей красотой, как исторический и современный город. Экскурсия получилась отличная, хотелось слушать и слушать. Всем советуем эту экскурсию с экскурсоводом Марией.

  • Е
    Евгения
    26 апреля 2023
    Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
    Нам очень понравилась экскурсия!) Мария в очень понятной и интересной форме преподносит информацию, было очень легко и приятно ее слушать. Узнали местные фишечки, на что стоит обратить внимание. При организации экскурсии были учтены все наши пожелания. Очень довольны!) Спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Гродно и местам Беларуси в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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