1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита2 мая 2024Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
- ЛЛюдмила13 февраля 2024Перед поездкой за город, мы посмотрели костёл и монастырь бернардинцев, затем увидели форты времен Первой мировой войны, узнали о героической
- ССаня31 января 2024Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
- ММихаил31 августа 2023Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!
- ТТатьяна22 июля 2023Мы на ходу изменили Экскурсию по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы» на обзорную, о чем не пожалели ни секунды.
- ЕЕвгения26 апреля 2023Нам очень понравилась экскурсия!) Мария в очень понятной и интересной форме преподносит информацию, было очень легко и приятно ее слушать. Узнали местные фишечки, на что стоит обратить внимание. При организации экскурсии были учтены все наши пожелания. Очень довольны!) Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Выездные»
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Сейчас в Гродно в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Гродно и местам Беларуси в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август