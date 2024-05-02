читать дальше Наш экскурсовод Мария с первых минуток общения начала нас влюблять в город, в его историю. Постаралась по максимуму показать интересные места, здания. Гродно поразил своей красотой, как исторический и современный город. Экскурсия получилась отличная, хотелось слушать и слушать. Всем советуем эту экскурсию с экскурсоводом Марией.

Мы на ходу изменили Экскурсию по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы» на обзорную, о чем не пожалели ни секунды.