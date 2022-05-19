Летописный Гродно

Гродно по праву называют королевским городом

Гродно по праву называют королевским городом.

Основанный на пяти холмах, он всегда был важным стратегическим центром нашего государства.

Уже с XVI века Гродно признан резиденцией королей Польши и великих князей.

Статус «Королевского города» Гродно носил до конца XVIII века.

Здесь проходил каждый третий сейм Речи Посполитой, более тридцати лет в городе жил Великий князь Витовт, перенеся сюда свою столицу, о чем свидетельствует оборонительное сооружение на Замковой горе — Старый замок.

В Гродно познала агонию Речь Посполитая, а последний король Польши Станислав Понятовский в Новом Замке подписал акт отречения от короны.
Летописный Гродно
Летописный Гродно
Летописный Гродно
Летописный Гродно
Летописный Гродно
Летописный Гродно

Что вас ожидает 🤩

  • Новый Замок – место, где прошёл 2-й и 3-й разделы Речи Посполитой. Здесь в 1795 году король Станислав Понятовский подписал акт отречения
  • Борисоглебская церковь XII века
  • Средневековая аптека иезуитов
  • Старый замок – резиденция королей
  • Хоральная Синагога – памятник русского модерна начала XX века, центр Гродненской еврейской общины
  • Кафедральный костел – памятник барокко начала XVIII века. Известен под названием «Фарный». Над интерьером костела работали известные мастера Саксонии
  • Улица Советская – пешеходная улица Гродно, старейшая в Беларуси, известная с XVI века как Виленская. Застройка дотируется XIV-XX веками
  • Покровский Собор – главная православная святыня начала XX века, памятник мемориал воинам, погибшим в Русско-Японскую войну
  • Дом писательницы Ожешко
  • Протестантская кирха (лютеранская церковь Яна Крестителя)

«Королевский город» Гродно

Гродно по праву называют королевским городом. Основанный на пяти холмах, он всегда был важным стратегическим центром нашего государства. Уже с XVI века Гродно признан резиденцией королей Польши и великих князей. Статус «Королевского города» Гродно носил до конца XVIII века. Здесь проходил каждый третий сейм Речи Посполитой, более тридцати лет в городе жил Великий князь Витовт, перенеся сюда свою столицу, о чем свидетельствует оборонительное сооружение на Замковой горе — Старый замок. В Гродно познала агонию Речь Посполитая, а последний король Польши Станислав Понятовский в Новом Замке подписал акт отречения от короны.
В Гродно сохранилась средневековая планировка, не меняющаяся уже на протяжении трёхсот лет. За время нашей с вами прогулки мы увидим самые главные средневековые строения и памятники культуры. Конечно, посетим Старую площадь города — сердце Гродно. Здесь сохранились здания Ратуши XVI века, красивый дом Муравьева XIX века, величественный барочный костел с уникальным и одним из самых высоких алтарей Европы (21 м). В городе функционирует средневековая аптека бывшего Ордена иезуитов, где открыли музей-аптеку. Важной достопримечательностью города, которую вы также увидите, является церковь Бориса и Глеба, датируемая концом XII века. Памятник Византийской архитектуры относится к самой высокой «0» категории архитектурных сооружений.
Завершится наша экскурсия на высоте птичьего полета — панорамный лифт поднимет нас над древним городом Гродно. У вас захватит дух от его красоты! А еще вы насладитесь приятным ароматом кофе с шоколадом, доносящимся из кафе панорамной площадки, где, по желанию, сможете попробовать лакомства.
До встречи в «Королевском Гродно»!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Улица Ожешко, 22, Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо уточнить время встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Гродно

Королевский город Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
5
74 отзыва
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Завтра
20 мая
21 мая
49 за 1-10 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
3 часа
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Гродно - самый европейский город Беларуси
от 35 за 1-4 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
3 часа
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Гродно - удивительный город
50 за 1-6 чел.
Влюбиться в Гродно за три часа
3 часа
Индивидуальная
Инна
5
3 отзыва
Влюбиться в Гродно за три часа
Гродно - город-музей
40 за 1-6 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
2 часа
Индивидуальная
Мария
5
4 отзыва
Очень популярно сейчас
Экспресс-экскурсия по Гродно
Вы в городе Гродно совсем ненадолго
25 за 1-45 чел.
Гродно - город на стыке цивилизаций
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.7
15 отзывов
Гродно - город на стыке цивилизаций
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
20 мая
21 мая
22 мая
45 за 1-10 чел.
Обаяние Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
4.5
2 отзыва
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
Сегодня
Завтра
20 мая
35 за 1-10 чел.
Вкусы и ароматы Гродно
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
4.7
6 отзывов
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Завтра
21 мая
22 мая
от 70 за 1-2 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
3 часа
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Вас ждет насыщенная экскурсия по Гродно, во время которой экскурсовод познакомит Вас с наиболее интересными
от 40 за 1-6 чел.
Предания старого Гродно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.5
2 отзыва
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
21 мая
21 мая
22 мая
от 50 за 1-2 чел.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
4.5 часа
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
В рамках нашей достаточно насыщенной экскурсии мы с Вами совместим приятное с полезным, а точнее приятное с приятным
45 за 1-6 чел.
Город на стыке цивилизаций
3 часа
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Город на стыке цивилизаций
22 мая
23 мая
24 мая
от 42 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гродно
ХОРОШО
🧭
ТАМ