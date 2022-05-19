«Королевский город» Гродно

Гродно по праву называют королевским городом. Основанный на пяти холмах, он всегда был важным стратегическим центром нашего государства. Уже с XVI века Гродно признан резиденцией королей Польши и великих князей. Статус «Королевского города» Гродно носил до конца XVIII века. Здесь проходил каждый третий сейм Речи Посполитой, более тридцати лет в городе жил Великий князь Витовт, перенеся сюда свою столицу, о чем свидетельствует оборонительное сооружение на Замковой горе — Старый замок. В Гродно познала агонию Речь Посполитая, а последний король Польши Станислав Понятовский в Новом Замке подписал акт отречения от короны.

В Гродно сохранилась средневековая планировка, не меняющаяся уже на протяжении трёхсот лет. За время нашей с вами прогулки мы увидим самые главные средневековые строения и памятники культуры. Конечно, посетим Старую площадь города — сердце Гродно. Здесь сохранились здания Ратуши XVI века, красивый дом Муравьева XIX века, величественный барочный костел с уникальным и одним из самых высоких алтарей Европы (21 м). В городе функционирует средневековая аптека бывшего Ордена иезуитов, где открыли музей-аптеку. Важной достопримечательностью города, которую вы также увидите, является церковь Бориса и Глеба, датируемая концом XII века. Памятник Византийской архитектуры относится к самой высокой «0» категории архитектурных сооружений.

Завершится наша экскурсия на высоте птичьего полета — панорамный лифт поднимет нас над древним городом Гродно. У вас захватит дух от его красоты! А еще вы насладитесь приятным ароматом кофе с шоколадом, доносящимся из кафе панорамной площадки, где, по желанию, сможете попробовать лакомства.

До встречи в «Королевском Гродно»!