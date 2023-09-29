Гродно, основанный потомками Ярослава Мудрого на холмах вдоль реки Неман, сохранил до наших дней удивительные архитектурные сооружения. Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой и послушаем колокольный звон старейших часов Европы на башне костёла. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему о нём так любили слагать песни.

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Описание

Что вас ожидает

Всё и сразу

Вы познакомитесь с летописной историей Гродно, его ренессансным периодом, расцветом в эпоху Просвещения и современной жизнью. Итак, в программе:

Церковь Бориса и Глеба 12 века. Вы узнаете историю её создания, полюбуетесь уникальным декором фасада и потрясающими интерьерами.

Замковая гора — то самое место, где был основан Гродно.

Старый замок и Новый замок. Расскажу, кому они принадлежали в разные времена.

Сфинксы. Заглянем «в гости» к этим мистическим созданиям. Вы узнаете, свидетелями каких трагических событий им довелось побывать.

Пожарная каланча — сооружение в стиле модерн, где можно послушать мелодию трубача.

Синагога — памятник конца 19 века, действующая святыня гродненских евреев. Если захотите, зайдём внутрь.

Пешеходная улица Советская — главный «променад» Гродно. Здесь находятся многочисленные заведения, где вы сможете перекусить, выпить вкусный кофе, купить сувениры, а также посетить магазинчики белорусской продукции.

Протестантская кирха Святого Яна. Полюбуемся неоготической архитектурой и по желанию послушаем концерт органной музыки.

Женская гимназия 19 века. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле построено это здание и что сейчас находится в его стенах.

И это ещё не весь список!

История и мифы

Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты из истории города. Вы узнаете:

какие символы зашифрованы на стенах древней церкви;

как «Гродненская Мона Лиза» стала пожарной;

почему в старой аптеке «поселился» настоящий крокодил;

какой девиз у гродненских хиппи;

какой секрет масоны-архитекторы спрятали в гродненских сфинксах;

где продаётся самый вкусный молочный коктейль;

и многое другое!

Организационные детали