Увидеть главные достопримечательности города и начать разбираться в архитектурных стилях
Гродно, основанный потомками Ярослава Мудрого на холмах вдоль реки Неман, сохранил до наших дней удивительные архитектурные сооружения.
Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой и послушаем колокольный звон старейших часов Европы на башне костёла. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему о нём так любили слагать песни.
Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой и послушаем колокольный звон старейших часов Европы на башне костёла. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему о нём так любили слагать песни.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Всё и сразу
Вы познакомитесь с летописной историей Гродно, его ренессансным периодом, расцветом в эпоху Просвещения и современной жизнью. Итак, в программе:
- Церковь Бориса и Глеба 12 века. Вы узнаете историю её создания, полюбуетесь уникальным декором фасада и потрясающими интерьерами.
- Замковая гора — то самое место, где был основан Гродно.
- Старый замок и Новый замок. Расскажу, кому они принадлежали в разные времена.
- Сфинксы. Заглянем «в гости» к этим мистическим созданиям. Вы узнаете, свидетелями каких трагических событий им довелось побывать.
- Пожарная каланча — сооружение в стиле модерн, где можно послушать мелодию трубача.
- Синагога — памятник конца 19 века, действующая святыня гродненских евреев. Если захотите, зайдём внутрь.
- Пешеходная улица Советская — главный «променад» Гродно. Здесь находятся многочисленные заведения, где вы сможете перекусить, выпить вкусный кофе, купить сувениры, а также посетить магазинчики белорусской продукции.
- Протестантская кирха Святого Яна. Полюбуемся неоготической архитектурой и по желанию послушаем концерт органной музыки.
- Женская гимназия 19 века. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле построено это здание и что сейчас находится в его стенах.
И это ещё не весь список!
История и мифы
Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты из истории города. Вы узнаете:
- какие символы зашифрованы на стенах древней церкви;
- как «Гродненская Мона Лиза» стала пожарной;
- почему в старой аптеке «поселился» настоящий крокодил;
- какой девиз у гродненских хиппи;
- какой секрет масоны-архитекторы спрятали в гродненских сфинксах;
- где продаётся самый вкусный молочный коктейль;
- и многое другое!
Организационные детали
- По желанию можем зайти в Синагогу (1 евро/чел.) и заказать концерт органной музыки в кирхе св. Яна Крестителя (2 евро/чел.). Еда в кафе также оплачивается дополнительно.
- Детям до 7 лет — бесплатно
- Рекомендую надеть удобную обувь: ходить предстоит много!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Синагоги
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гродно
Родилась и живу в Гродно, который с детства любим. Закончила исторический факультет университета им. Янки Купалы и превратила свои жизнь в сплошное удовольствие, сочетая педагогическую деятельность с экскурсионной работой. Много занималась спортом и велотуризмом. Бесконечно люблю рассказывать о Гродно и каждый раз — как первый раз — эмоционально!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
29 сен 2023
Большое спасибо за проведенную экскурсию! Было интересно, насыщенно, не скучно) Гродно прекрасен, а в сопровождении приятного экскурсовода- просто сказка!
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