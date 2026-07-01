Гродно, основанный на пяти холмах потомками Ярослава Мудрого вдоль реки Неман, сохранил до наших дней удивительные архитектурные сооружения.
Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой, услышим колокольный звон старейших часов Европы, увидим алтарь в красивейшем костёле и послушаем трубача. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему здесь тепло и уютно в любую погоду.
Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой, услышим колокольный звон старейших часов Европы, увидим алтарь в красивейшем костёле и послушаем трубача. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему здесь тепло и уютно в любую погоду.
Описание экскурсии
Всё и сразу
Вы познакомитесь с летописной историей Гродно 12-14 веков, его ренессансным периодом 15-16 столетий, почувствуете современный пульс города. Итак, в программе:
- Церковь Бориса и Глеба. Вы оцените византийскую мозаику 12 века, полюбуетесь уникальным декором фасада и потрясающими интерьерами
- Замковая гора — летописное основание Гродно
- Старый замок и Новый замок — королевские резиденции 16-18 веков
- Сфинксы. Вы увидите единственных мистических Двуликих Янусов, созданных архитекторами Дрездена
- Пожарная каланча — сооружение в стиле модерн, где можно послушать мелодию трубача
- Синагога — памятник модерна конца 19 века, действующая святыня гродненских евреев. Если захотите, зайдём внутрь
- Замковая улица — старейшая и респектабельная улица города
- Кафедральный собор — шедевр барочной архитектуры с уникальным 21-м алтарем
- Иезуитская аптека-музей 17 века
- Пешеходная улица Советская — главный «променад» Гродно. Здесь находятся многочисленные заведения, где вы сможете перекусить, выпить вкусный кофе, купить сувениры, подняться на панорамном лифте и увидеть город с высоты птичьего полета
- Здание областного театра — визитная карточка Гродно
Зайдем в уютные дворики средневекового города. И это ещё не всё!
История и мифы
Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты из истории города. Вы узнаете:
- где в Гродно находится корона Ст. Понятовского
- почему «Гродненская Мона Лиза» стала пожарной
- как в городе рождались известные на весь мир шлягеры
- почему в старой аптеке «поселился» настоящий крокодил
- какой девиз у гродненских хиппи
- какой секрет масоны-архитекторы спрятали в гродненских сфинксах
- где продаётся самое вкусно мороженное и караимские кибинаи
- и многое другое!
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Детям до 7 лет — бесплатно
- Посещение синагоги за добровольное пожертвование
- Музеи в программу экскурсии не входят
Рекомендую надеть удобную обувь: ходить предстоит много! А также взять с собой платки или шарфики — здесь всегда ветер.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1443 туристов
Родилась и живу в Гродно, который с детства любим. Окончила исторический факультет университета им. Янки Купалы и превратила свою жизнь в сплошное удовольствие, сочетая педагогическую деятельность с экскурсионной работой. Много занималась спортом и велотуризмом. Бесконечно люблю рассказывать о Гродно и каждый раз — как первый раз — эмоционально!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочется сказать огромное спасибо за эту невероятную экскурсию! Светлана не просто водит по улицам и зачитывает даты — она действительно живет своим городом. Было видно с какой трепетной любовью и
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Светлана - экскурсовод супер класса! знания, манера изложения, адекватное понимание истории и политических процессов. Светлана - местный житель, из поколения в поколение, поэтому информация еще подавалась с местным колоритом, мне
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Невероятно интересная прогулка по Гродно со Светланой, наполненная исторической информацией вместе с историями из жизни гида! Запомнилась приятная атмосферная беседа в костёле невероятной красоты. Энергетика гида делает своё дело, изложение материала с шутками, с желанием донести информацию до слушателей. Однозначно Гродно нам запомнится благодаря Светлане!
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Ф
Замечательная экскурсия.
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Отличная экскурсия. Нестандартная подача материала настолько интересная, что хотелось слушать и слушать. Экскурсия сопровождалась историями из личной жизни. Услышали про историю города, прошлись по историческом центру, зашли в костёл, где тоже открыли много нового для себя. Впечатлены. Спасибо большое Светлане!
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А
все очень понравилось! спасибо!
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку. Рада, что вам понравилось. Успехов.
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