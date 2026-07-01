Гродно, основанный на пяти холмах потомками Ярослава Мудрого вдоль реки Неман, сохранил до наших дней удивительные архитектурные сооружения. Мы с вами прогуляемся по 300-летним улицам, полюбуемся византийской мозаикой, услышим колокольный звон старейших часов Европы, увидим алтарь в красивейшем костёле и послушаем трубача. Вы окунётесь в историю города и поймёте, почему здесь тепло и уютно в любую погоду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Гродно

Описание экскурсии

Всё и сразу

Вы познакомитесь с летописной историей Гродно 12-14 веков, его ренессансным периодом 15-16 столетий, почувствуете современный пульс города. Итак, в программе:

Церковь Бориса и Глеба. Вы оцените византийскую мозаику 12 века, полюбуетесь уникальным декором фасада и потрясающими интерьерами

Замковая гора — летописное основание Гродно

Старый замок и Новый замок — королевские резиденции 16-18 веков

Сфинксы. Вы увидите единственных мистических Двуликих Янусов, созданных архитекторами Дрездена

Пожарная каланча — сооружение в стиле модерн, где можно послушать мелодию трубача

Синагога — памятник модерна конца 19 века, действующая святыня гродненских евреев. Если захотите, зайдём внутрь

Замковая улица — старейшая и респектабельная улица города

Кафедральный собор — шедевр барочной архитектуры с уникальным 21-м алтарем

Иезуитская аптека-музей 17 века

Пешеходная улица Советская — главный «променад» Гродно. Здесь находятся многочисленные заведения, где вы сможете перекусить, выпить вкусный кофе, купить сувениры, подняться на панорамном лифте и увидеть город с высоты птичьего полета

Здание областного театра — визитная карточка Гродно

Зайдем в уютные дворики средневекового города. И это ещё не всё!

История и мифы

Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты из истории города. Вы узнаете:

где в Гродно находится корона Ст. Понятовского

почему «Гродненская Мона Лиза» стала пожарной

как в городе рождались известные на весь мир шлягеры

почему в старой аптеке «поселился» настоящий крокодил

какой девиз у гродненских хиппи

какой секрет масоны-архитекторы спрятали в гродненских сфинксах

где продаётся самое вкусно мороженное и караимские кибинаи

и многое другое!

Организационные детали

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ

Детям до 7 лет — бесплатно

Посещение синагоги за добровольное пожертвование

Музеи в программу экскурсии не входят

Рекомендую надеть удобную обувь: ходить предстоит много! А также взять с собой платки или шарфики — здесь всегда ветер.