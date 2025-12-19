Гродно пережил многое за девять веков — был столицей княжества, городом сеймов и королей, а также губернским центром. В его облике остались следы всех эпох, мы прикоснёмся к каждой из них.
Пройдём по старинным улочкам, попытаемся разгадать тайну смерти короля, выясним, что общего у Гродно, бельгийского святого и ликёра Jägermeister. Будет ещё много интересных историй!
Пройдём по старинным улочкам, попытаемся разгадать тайну смерти короля, выясним, что общего у Гродно, бельгийского святого и ликёра Jägermeister. Будет ещё много интересных историй!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- церковь святых Бориса и Глеба (Коложа) — старейший православный храм Беларуси и памятник древнерусской архитектуры
- Старый и Новый замки — бывшие великокняжеские и королевские резиденции
- пожарную каланчу — одну из старейших пожарных частей города
- хоральную синагогу — действующую молельню и центр культурной жизни еврейской общины Гродно
- Кафедральный собор святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл) — главный католический храм города и области, пример великолепного барокко
- площадь Советскую и улицу Замковую — сердце городской жизни и исторический центр
- и другие значимые объекты города
Вы узнаете:
- как в Гродно оказалась дочь Владимира Мономаха
- зачем сюда ходили рыцари-крестоносцы и что оставил тут Пётр I
- как 800 лет назад в городе появилась местная архитектурная школа
- откуда в Гродно пришёл стиль барокко
Организационные детали
Могу организовать прогулку с учётом ваших пожеланий: добавить другие объекты исторического центра, сделать акцент на определённой теме, запланировать кофе-паузу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Гродно
Я гродненец. Мне повезло родиться и жить в самом красивом городе Беларуси! Профессионально влюбляю в Гродно с 2012 года. На своих экскурсиях я предлагаю гостям насладиться атмосферной непринуждённой прогулкой и окунуться в сокровенные истории города над Неманом. Покажу вам красивые виды и помогу понять душу этого места.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
Начало: На улице Большая Троицкая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.