Экспресс-прогулка по Гродно - это идеальный вариант для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его главными достопримечательностями.
За короткое время вы увидите Большую хоральную синагогу, еврейский квартал,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Увидеть главные достопримечательности
- 📜 Узнать об истории города
- 🏰 Посетить знаковые места
- 🗺️ Получить рекомендации для дальнейших прогулок
- 👥 Погрузиться в атмосферу разных культур
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Большая хоральная синагога
- Еврейский квартал
- Старый замок
- Новый замок
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия
- Советская площадь
- Советская улица
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Большую хоральную синагогу — сердце еврейского квартала.
- Еврейский квартал: улицу Еврейскую и гетто №1.
- Старый и Новый замки (внешний осмотр) — место, где вершились судьбы Европы.
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — пример барокко в Беларуси.
- Советскую площадь — исторический центр города.
- Советскую улицу — одну из первых пешеходных улиц в СССР.
Вы узнаете:
- Почему Гродно называют городом на стыке цивилизаций.
- Кто такие иезуиты и как они связаны с Гродно.
- Где отрёкся от престола последний король Речи Посполитой.
- Какое влияние уроженец Гродно Леон Бакст оказал на развитие театрального искусства.
Организационные детали
- Экскурсия длится 1 час 45 минут.
- Старый и Новый замки, пожарную каланчу мы осмотрим снаружи. Зайдём в синагогу и костёл.
- В синагоге принято оставлять пожертвования, можете взять немного наличных (примерно 3 бел. руб.).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 1127 туристов
Я Наталья. Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года — когда получила аттестацию Национального агентства по туризму. Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек, и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
7 ноя 2025
Путешествовали большой компанией по стране. Увы, времени на Гродно выделили мало, сами виноваты. Однако, Наталья показала город ровно так, как мы и просили, уделив внимание многим важным аспектам дополнительно к теме экскурсии. Обязательно вернемся. Спасибо. Очень познавательная и изящная экскурсия
В
Владимир
31 окт 2025
Экскурсия понравилась! Интересно, с тонкими и важными деталями, погрузился в историю Гродно и Белорусии. И Гродно для меня заиграл другими красками, вернусь и не раз. Наталья большой профессионал!
М
Максим
25 окт 2025
Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Это было великолепно. Информация доносится в простой и понятной форме. Показаны такие места, которые вы как турист пройдете мимо и не заметите. После
М
Марина
24 сен 2025
Были на экскурсии с Натальей. Очень понравилось. Материал подавался доступно. Было интересно слушать. Узнали очень много новой информации, при чем не только о городе. К сожалению, у нас не было много времени на осмотр города. Но даже за это время Наталья максимально интересно рассказала о Гродно.
Н
Наталья
2 сен 2025
Замечательно погуляли с Натальей, хороший маршрут для первого знакомства с прекрасным городом. Рекомендую.
Н
Наталья
23 авг 2025
Формат экскурсии для первоначального знакомства с городом отличный! Наталья показала основные достопримечательности города, рассказала об истории основные моменты, показала, какие места в городе мы должны посетить обязательно. Единственное, что не понравилось: вначале было сказано, что мы не подготовились, и во время нашей прогулки Наталья отвлекалась на приветствия и разговоры с другими экскурсоводами.
Эдуард
19 авг 2025
Замечательная прогулка по историческому центру. Порекомендую экскурсию тем, кто как мы впервые посетили Гродно. После интересного рассказа Натальи складывается целостное понимание истории и людей этого прекрасного города. Спасибо большое!
Ю
Юля
15 авг 2025
Большое спасибо Наталье за экскурсию- прекрасное знакомство с Гродна, информация выше ожидаемой, экскурсавод- профи, историк, любящий свой город, знающая уникальные моменты жизни города. Очень клиентоориентированная, настраивается на возраст и уровень слушателей, рассказывает простым языком, очень интересно, отвечает на все вопросы, порекомендовала что посетить и где вкусно поесть. Спасибо! Рекоменду!
Сергей
12 авг 2025
Благодарим Наталью за великолепную экскурсию по городу! Вдумчиво, содержательно, архи информативно, непосредственно, увлекательно и душевно! А ещё она умеет подстроить маршрут под конкретных людей, чтобы именно им было интересно! Эта
О
Оксана
31 июл 2025
Замечательная экскурсия, познавательная!
Светлана
12 июл 2025
Все прошло хорошо. Спасибо за интересную экскурсию и за рекомендации по дальнейшему осмотру города.
Мария
6 июл 2025
Спасибо Наталье за познавательную и интересную экскурсию. Мы попали в дикую жару - в Гродно было +33 и мы сместили начало экскурсии на 9 утра, спасибо Наталье за предложение начать
Andrei
28 июн 2025
Очень понравилась экскурсия Натальи. Доступно, структурно, чувствуется, что человек знает и любит своё дело. Да, это был наш первый раз в городе, поэтому время провели с толком. Маршрут не напряжённый, но насыщенный. Всем рекомендую.
Н
Наталья
19 июн 2025
Наталья замечательный рассказчик, знает и любит Гродно, историю, экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось слушать подольше, даже пожалели, что брали короткий вариант экскурсии.
Н
Наталья
8 июн 2025
Мы получили удовольствие от прогулки, информацию по истории, заглянули во дворики, присмотрелись к достопримечательностям для самостоятельного посещения. Получили ответы на свои простые и не очень вопросы. Оценили граффити уличных стен и внутренних помещений. Вкусно перекусили по рекомендации гида.
Наш гид - Наталья, спасибо Вам. Мы рекомендуем Вас друзьям.
